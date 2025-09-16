Corea interesada en el Metro de Lima: Gobierno asiático tiene intención de participar en la construcción de las líneas 3 y 4

Corea del Sur interesada en construcción de lineas 3 y 4 del Metro de Lima. | Andina

Corea del Sur hizo claro su interés por participar en la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Durante la Conferencia Global de Cooperación en Infraestructura 2025, celebrada en Seúl, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú, César Sandoval, dialogó con su par coreano, Kim Yoon-duk, quien expresó el compromiso del Estado y el empresariado de su país para impulsar la infraestructura ferroviaria limeña.

“Espero que nuestra alta tecnología y experiencia se ponga al servicio del Perú, tal como ya estamos participando en el proceso de la oficina de gestión de proyectos del ferrocarril Lima - Ica”, señaló el ministro coreano en la mesa de trabajo.

El Gobierno peruano busca avanzar en obras claves de movilidad urbana. La propuesta de Corea del Sur contempla un paquete integral, que abarca desde el planeamiento y la ingeniería hasta la construcción y la operación de los trenes, así como su mantenimiento.

“Nos esforzaremos para continuar la cooperación del Gobierno y las empresas de Corea en los proyectos ferroviarios y aeroportuarios del Perú”, refirió el ministro coreano y resaltó el trabajo coordinado entre ambas naciones.

Ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea, Kim Yoon-duk. | Newsis

Asimismo, resaltó la articulación del estudio de factibilidad para la construcción del ferrocarril entre el aeropuerto de Chinchero y Cusco. “Espero que ese resultado pueda aplicar en el plan básico y se concrete pronto”, refirió Yoon-duk.

Al respecto, el ministro Sandoval remarcó que fortalecer la cooperación con el país asiático abrirá nuevas oportunidades para desarrollar infraestructura en beneficio de millones de peruanos, informó el medio.

El portafolio ferroviario del MTC comprende además el corredor Lima – Ica, que apunta a beneficiar a más de 13 millones de personas y para el que ocho países —entre ellos Corea— han presentado propuestas técnicas, según el reporte. Figuran, además, los proyectos del ferrocarril Lima – Barranca, con un alcance de 4,5 millones de ciudadanos, y la ruta San Juan de Marcona - Andahuaylas, diseñada para conectar la costa con zonas productivas de la sierra peruana.

cesar sandoval - MTC

¿Cuándo operarán las líneas 3 y 4 del Metro de Lima?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el calendario oficial establece que la construcción de las Líneas 3 y 4 comenzaría en 2027, posterior a una fase de preparación técnica y financiera que involucra la contratación de una oficina de gestión de proyectos (PMO) bajo un esquema de cooperación internacional “gobierno a gobierno”.

El plan prevé cinco años de ejecución para ambas líneas, lo que proyecta el fin de obras principales hacia el año 2032. A lo largo de este periodo, la ATU contempla habilitar secciones parciales a medida que avancen los trabajos. El objetivo es evitar retrasos asociados a experiencias previas, como los ocurridos en la construcción de la Línea 2, y garantizar la entrega progresiva de tramos a usuarios de diversos distritos.

La Línea 3 conectará Comas con San Juan de Miraflores a través de una extensión de 34,8 kilómetros y 28 estaciones, mientras que la Línea 4 recorrerá 23,6 kilómetros entre Callao y Santa Anita, con un ramal de ocho kilómetros y veinte estaciones. Según proyecciones de la ATU, la operación total de ambas líneas se espera para 2032, año en que estarían habilitadas todas las estaciones y servicios planeados. Esta infraestructura permitirá reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento, integrando distintos modos de transporte y mejorando la