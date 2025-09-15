Perú

OSIPTEL a la deriva: prolongada demora en PCM por caso Muente Schwarz allanó cambio casi total en la plana de directores

El copamiento del OSIPTEL y la erosión de la confianza en los procesos disciplinarios estatales. Durante la suspensión del expresidente, la administración temporal promovió cambios críticos en su estructura clave. ¿Y SERVIR?

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
La gestión interina de Jesús
La gestión interina de Jesús Guillen Marroquín impulsa una renovación casi total en el Consejo Directivo de OSIPTEL.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sostiene por más de tres meses una medida cautelar que mantiene alejado al presidente ejecutivo de OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz, mientras la encargatura de Jesús Marroquín ha impulsado cambios profundos en la plana de directores, que se encuentra por debajo del Consejo Directivo de la entidad supervisora de telecomunicaciones.

La situación se suma a un proceso marcado por decisiones administrativas controvertidas y posibles afectaciones a la autonomía del ente regulador, según información a la que accedió Infobae Perú.

PCM no resuelve caso Muente Schwarz y OSIPTEL queda en vilo

El organismo supervisor de inversiones en telecomunicaciones funciona bajo la designación y remoción de sus miembros por parte de la PCM, conforme al régimen establecido por ley. El 30 de abril de 2025, una resolución de la PCM ordenó el alejamiento de Muente Schwarz de sus funciones -no está suspendido porque no hay fallo aún- y dispuso la apertura de una nueva investigación disciplinaria.

Mientras, el vicepresidente Jesús Guillen Marroquín asumió la presidencia ejecutiva como encargado. Desde entonces, el Consejo Directivo expuso un piso de cristal y avaló un reemplazo casi total de directores en áreas como la gerencia general, oficina de planeamiento, dirección legal, recursos humanos -fue la primera para poder realizar los demás cambios- entre otras, sosteniéndose únicamente tres directores de línea en sus cargos originales.

El artículo 106 del Reglamento General de la Ley N.º 30057 establece que, tras la presentación de descargos en un procedimiento disciplinario, la PCM cuenta con 15 días hábiles para emitir el informe final y recomendar la sanción o archivo del caso. A pesar de que Muente Schwarz presentó sus descargos en mayo, la PCM aún no ha resuelto, acumulando una demora que supera ampliamente los plazos reglamentarios.

SERVIR declara nulo el primer
SERVIR declara nulo el primer proceso sancionador contra Rafael Muente Schwarz por falta de pruebas.

Contrataciones masivas y cambios en OSIPTEL bajo gestión interina

La situación actual se remonta a septiembre de 2024, cuando la primera suspensión por parte de la PCM separó a Muente Schwarz de la presidencia de OSIPTEL durante un año por presuntas irregularidades en la contratación de un curso de capacitación.

No obstante, en febrero de 2025, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) declaró nulo dicho proceso sancionador, al concluir que no existían pruebas de direccionamiento en la contratación. Ese fallo permitió el regreso de Muente Schwarz a su cargo. La segunda suspensión ocurrió poco después, en abril, acompañada de la medida cautelar que aún rige.

Durante el periodo de encargatura de Guillen Marroquin al frente de OSIPTEL, el Consejo Directivo incorporó nuevos integrantes al organismo, produciéndose el reemplazo de casi toda la estructura previa de directores. La falta de transparencia en la definición de los cambios ha mantenido al organismo en la incertidumbre, según fuentes consultadas.

El conflicto entre Rafael Muente
El conflicto entre Rafael Muente Schwarz y la Presidencia del Consejo de Ministros revela tensiones políticas en la supervisión de OSIPTEL.

Muente Schwarz denuncia intervención política en OSIPTEL

En mayo pasado, Muente Schwarz denunció que esta dinámica trajo consigo contrataciones masivas y la apertura de nuevas oficinas, cambios que fueron revertidos cuando reasumió durante febrero de 2025. El presidente ejecutivo vincula las acciones administrativas de la PCM a intereses ajenos al carácter técnico del regulador y al impacto económico de medidas tomadas contra la informalidad en el sector de líneas telefónicas.

En su testimonio para Infobae Perú, Muente mencionó la percepción de una intervención política y la existencia de un conflicto personal con el expremier Gustavo Adrianzén, quien fue señalado por SERVIR en la nulidad del primer proceso disciplinario. Desde agosto, el despacho de la PCM está encabezado por Eduardo Arana, mientras Adrianzén representa ahora a Perú ante la ONU, lo que deja en evidencia su aún cercanía con el gobierno de Dina Boluarte.

La prolongada falta de resolución administrativa por parte de la PCM mantiene incierta la regularidad en la dirigencia de OSIPTEL, acompañado de una reconfiguración institucional cuyo alcance todavía permanece indefinido.

Temas Relacionados

OSIPTELRafael Muente SchwarzPCMGustavo AdrianzénEduardo AranaPresidencia del Consejo de MinistrosSERVIRperu-economia

Más Noticias

La Tinka del 14 de septiembre: ¿Reventó el pozo millonario de más de S/ 44 millones? Jugada y los ganadores del ‘Sí o sí’

Como cada domingo y miércoles, se dan a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los afortunados del sorteo 1229

La Tinka del 14 de

El dramático llanto de la madre del funcionario de la embajada de Indonesia: “Qué maldad, qué crueldad”

El cuerpo de Leonardo Zetro Purb fue recibido en Yakarta con honores oficiales, mientras su familia y autoridades exigieron justicia por el crimen que conmocionó a Indonesia y Perú

El dramático llanto de la

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

La actriz cómica relató que su medio hermano la buscó por redes sociales cuando se hizo conocida y desde entonces vive un calvario

Dayanita confiesa que mantiene a

¿André Carrillo puede llegar a Universitario? Álvaro Barco dio importante anuncio sobre la posibilidad de ficharlo para 2026

El director deportivo de la ‘U’ habló de la chance de sumar a la ‘Culebra’ al club en un futuro cercano, y sorprendió con sus declaraciones

¿André Carrillo puede llegar a

Ingeniera industrial lucha por su vida tras fatal accidente en la Vía de Evitamiento: tiene fractura de cráneo y lesiones en el brazo

Situación de Daniela Mendoza Deza es crítico, mientras que el culpable del accidente se encuentra con prisión preventiva por 9 meses y la empresa sostiene que está brindando toda la ayuda a los heridos

Ingeniera industrial lucha por su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Juan José Santiváñez

Abogado de Juan José Santiváñez admite reunión con familiar de ‘El Diablo’, pero niega llamada a premier Eduardo Arana

“Ya le escribí a Javier Llaque, el jefe del INPE”: audio atribuido a Juan José Santiváñez refuerza tráfico de influencias

Harvey Colchado confirma que se halló un muñeco de brujería a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno: “La presidenta se sonrojó”

Juan José Santiváñez pidió favores al premier Eduardo Arana por alias ‘El Diablo’, según audio: “Hermano, rapidísimo nomás”

“Juan José Santiváñez me mandó un WhatsApp amenazándome (...) querían era ejecutar un ataque criminal”, señala periodista Karla Ramírez

ENTRETENIMIENTO

Dayanita confiesa que mantiene a

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

Pamela López habla del reencuentro de sus hijos con Christian Cueva: “Los dejó en portería y se fue”

Dayanita afirma qué se arrepiente de haber dejado JB en ATV: “Yo me saboteo sola”

Dayanita reconoce que la condecoración del Congreso fue más mediática que merecida: “Yo sí dije: ¿por qué a mí? ¿Qué hice?”

Dayanita desenmascara a Jair Céspedes en EVDLV y exhibe chat íntimo con el futbolista casado: “Quiero ver pues”

DEPORTES

¿André Carrillo puede llegar a

¿André Carrillo puede llegar a Universitario? Álvaro Barco dio importante anuncio sobre la posibilidad de ficharlo para 2026

“Él sabe manejarse en el mundo de la polémica, yo no”: Jorge Fossati respondió a Carlos Zambrano tras sus críticas a Universitario

Miguel Araujo se justificó y criticó al arbitraje tras su expulsión en Cusco: “No vamos a dejar que nos agarren de tontos”

“Melgar está aburguesado. El que no quiera estar, buscará otro rumbo”: la dura advertencia de Juan Reynoso tras derrota ante Universitario

Álvaro Barco se refirió al posible retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario tras polémico video: “Hay que valorar las cosas como de quien viene”