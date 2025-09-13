Sicarios engañaron a un niño para que les abra la puerta y asesinaron a su madre frente a él

Un violento ataque armado terminó con la vida de Jocelyn Oqueño, una madre de familia de 30 años asesinada a balazos dentro de su vivienda en Lurigancho - Chosica. Foto: Composición Infobae Perú

La violencia golpeó a una familia de Lurigancho-Chosica, cuando cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda y dispararon contra una madre de familia de 30 años, identificada como Jocelyn Oqueño. El ataque ocurrió en Cajamarquilla y fue presenciado por su hijo menor, quien, sin saberlo, abrió la puerta a los asesinos.

La tranquilidad de la zona se quebró cuando los sujetos llegaron de manera sorpresiva. Los vecinos escucharon los disparos y algunos lograron registrar en video el ataque. Los delincuentes habían ingresado al domicilio tras engañar al hijo de la mujer, quien abrió la puerta convencido de que se trataba de familiares.

En cuestión de segundos, la violencia se apoderó de la vivienda. Jocelyn fue alcanzada por las balas sin oportunidad de defenderse. Tras cometer el crimen, los atacantes escaparon con rumbo desconocido, dejando dolor y consternación entre los residentes de Cajamarquilla.

Hijo abrió la puerta pensando que eran familiares

Según el testimonio de los vecinos, el hijo menor de la víctima nunca imaginó que al abrir la puerta estaba dejando entrar a los asesinos de su madre. Los delincuentes aprovecharon la inocencia del niño para irrumpir en la casa y ejecutar el ataque con rapidez.

Las cámaras de seguridad de la zona muestran el instante en que los cuatro sujetos, a bordo de dos motos lineales, llegan a la vivienda. Pocos minutos después, se escuchan las detonaciones que alertaron a la comunidad. Los criminales huyeron en dirección desconocida, sin que nadie pudiera detenerlos.

El crimen generó temor en las familias de los alrededores, quienes temen que hechos similares puedan repetirse. La violencia, cada vez más frecuente en este distrito, ha hecho que muchos residentes se sientan inseguros incluso dentro de sus propios hogares.

Esposo de la víctima descarta amenazas previas

Entre lágrimas, el esposo de Jocelyn relató lo ocurrido a RPP Noticias. Según dijo, su pareja no había recibido amenazas ni mantenía problemas con alguien. “Mi señora trabajaba en plástico y en la tarde venían sus amistades y vendía un par de cervezas (...) No, no ha tenido amenazas de nadie”, aseguró. Explicó que ella trabajaba en plástico y, algunas tardes, recibía a amigos en su casa, donde también vendía cervezas de manera informal.

El hombre también contó que la tragedia alcanzó a la mascota de la familia. “La mataron con todo y su perrito también. Mi perro ha querido saltar para defenderla. Le han disparado a mi perro en el cuello. Con su perro pitbull se ha ido. [¿Qué edad tenía tu perrito también?] Él tiene ya tres 3 años”, declaró a RPP. El animal, de tres años, murió intentando proteger a su dueña.

Los familiares, aún en shock, exigieron que el caso se esclarezca lo antes posible. Piden justicia para Jocelyn y que los responsables sean capturados, mientras intentan asimilar la pérdida de una madre joven cuya vida fue arrebatada de forma brutal.

Policía investiga el móvil del crimen

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar poco después del asesinato. Tras asegurar la escena, procedieron al levantamiento del cadáver y recolectaron evidencias, como casquillos de bala esparcidos en la vivienda. La Fiscalía también se hizo presente para dirigir las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el motivo del ataque. Entre las hipótesis se manejan un posible ajuste de cuentas o un ataque planificado, aunque ninguna línea de investigación ha sido descartada. Los videos de seguridad son ahora una pieza clave para dar con los responsables.

Vecinos de Cajamarquilla pidieron mayor presencia policial en la zona. Señalan que en los últimos meses la criminalidad se ha vuelto más frecuente, lo que genera un ambiente de inseguridad constante. El asesinato de Jocelyn ha avivado la preocupación en toda la comunidad.

Números de emergencia para denunciar extorsiones

Central 111: Servicio gratuito y confidencial de la PNP, disponible 24 horas.

Servicio gratuito y confidencial de la PNP, disponible 24 horas. Central de Emergencias 105: Coordinación inmediata con la PNP.

Coordinación inmediata con la PNP. Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Teléfono de emergencia para reportar extorsiones. Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Contacto directo para denuncias de este tipo. Comisarías locales: Puntos de denuncia disponibles en cada distrito.