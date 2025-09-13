Internas del penal de mujeres de Chorrillos se unen al Mundial de los Desayunos: Pan con chicharrón y arepa reina pepiada disputan final

Internas del penal de mujeres preparan el pan con chicharrón a pocas horas de conocer al ganador del Mundial de Desayunos| 24 Horas

El aroma a pan recién horneado y cerdo invade desde temprano el establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos. Allí, 16 internas que integran la panadería del penal viven a su manera la fiebre del Mundial de los Desayunos, competencia que hoy alcanza su final con dos protagonistas: el tradicional pan con chicharrón representando a Perú y la arepa reina pepiada a Venezuela.

El concurso, esperado por todas, moviliza a las trabajadoras y clientas de la panadería, que aseguran vender el sánguche nacional “como pan caliente”, sobre todo en los días de visita. En cada proceso de preparación, las internas destacan la importancia del trabajo y el compañerismo.

“Aquí vamos a freír el rico chanchito que lo hacemos con mucho amor”, explica una de ellas, mostrando el perol y la carne aderezada lista para transformar el encierro en una experiencia de comunidad. El pan francés, elegido por su textura crujiente, es el preferido para acompañar el clásico sánguche.

No solo en las calles se vive la fiebre del concurso, debido a que los ciudadanos buscan votos a través de las redes sociales con la finalidad de que Perú destaque nuevamente por su gastronomía.

Arepa reina pepiada

La diversidad tampoco falta en la final del concurso: Wendy, de nacionalidad venezolana, defiende la arepa reina pepiada, con la cual también buscan ganar. “Obviamente con mi arepita. Fue una sorpresa que nos llevamos porque no esperábamos esto, pero yo sé que nosotras vamos a ganar”, afirma convencida y celebrando la oportunidad de compartir costumbres desde su país natal.

El evento trasciende la competencia gastronómica y es, para muchas, una muestra de progreso y capacidad de reinserción. A través de la panadería, las internas aprenden desde las bases y pueden aspirar a emprender una vez que recobren su libertad. Las participantes firman planilla y redimen parte de su pena trabajando, bajo la supervisión del área de empleo del centro penitenciario.

“Muchas chicas acá tienen planeado ya a futuro, pues, salir con un proyecto como tener una panadería propia”, señala la directora del Penal de Mujeres de Chorrillos, Doris Nakandakari.

¿Dónde comprar sus productos?

Además, las internas alentaron a la ciudadanía a participar en la votación digital que continúa activa a través de las redes sociales del influencer Ibai Llanos, donde el Mundial de los Desayunos reúne seguidores y entusiastas de la gastronomía.

Quienes deseen probar los productos elaborados por las reclusas pueden acudir a la panadería “San Miguelito”, situada en la parte externa del penal de mujeres, en la avenida Huaylas, cuadra 10, en Chorrillos. Allí, 18 internas elaboran el pan desde cero y se encargan de cada etapa del proceso, en una iniciativa que promueve la capacitación técnica y el trabajo como medios de rehabilitación y reinserción social.

¿A qué hora saldrán los resultados?

El influencer Ibai Llanos confirmó que la etapa final del Mundial de Desayunos se desarrolla en tiempo real en sus plataformas digitales, donde miles de usuarios pueden seguir la competencia y emitir sus votos. Según el anuncio oficial, las votaciones permanecerán abiertas hasta el sábado 13 de septiembre al mediodía, hora de Perú.

El propio Llanos animó a sus seguidores a participar activamente en la definición del certamen: “Ese día se conocerá finalmente el mejor desayuno del mundo”. En otros países, la transmisión y cierre de la votación tendrá lugar a las 13 horas en Venezuela y a las 19 horas en España.