Mincul niega que obra teatral ‘El Rincón de los Muertos’ sea calificada como ‘espectáculo cultural’ por abordar represión en protestas contra Dina Boluarte

El Ministerio de Cultura considera que la obra viola la presunción de inocencia de los implicados. Foto: Andina / El Peruano

El Ministerio de Cultura (Mincul), por medio de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, rechazó otorgar la calificación de espectáculo cultural a la obra teatral ‘El Rincón de los Muertos’, debido a que se hace alusión a la represión de ciudadanos en Ayacucho, en el 2022. Por lo tanto, el evento no podrá tener los beneficios contemplados en la ley.

De acuerdo con el portal Epicentro, la resolución firmada por la funcionaria Rossella Yuliana Leibingler Carrasco menciona que el espectáculo “trata de hechos recientes y sensibles para gran parte de la sociedad”, por lo que “existe el riesgo de que puedan malinterpretarse o ser percibidos como un catalizador de tensión o confrontación pudiendo acentuar divisiones sociales y políticas en el contexto nacional actual”.

“Ello, considerando que en algunas partes de la obra se advierte que su contenido parece centrarse en una narrativa testimonial y de denuncia política sobre hechos recientes de violencia y conflicto social, prevaleciendo este aspecto sobre los elementos de la cultura tradicional que buscan presentarse en el marco de la narrativa histórica sobre la región Ayacucho”, se lee en el texto.

Hay puestos para personas con primaría y secundaria. Foto: composición Infobae Perú/Ministerio de Cultura

El medio también expuso un extracto de la obra teatral, donde se relata lo que sucedió en las protestas del 2022, contra el gobierno de Dina Boluarte. “Es ahí donde los militares hacen el relevo a la policía y cambian las bombas lacrimógenas con armas de guerra. Horas más tarde, llega un video de una cámara de seguridad donde se ve a un policía pasar junto a él y meterle una patada. Eran las dos o tres de la tarde y los militares habían bajado hasta el cementerio. Horas después, en esa cuadra, un niño cruzaba la pista, cuando de pronto lo matan de un balazo”, se escucha.

¿De qué trata?

El rincón de los muertos es una obra de teatro documental presentada por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP), que busca rescatar la memoria cultural e histórica de Ayacucho a través de una propuesta escénica que combina testimonio y arte.

Protagonizada por Ricardo Bromley, actor y danzante de tijeras originario de la región, la pieza reconstruye la historia familiar del intérprete, entrelazada con la historia colectiva de su pueblo, para construir una narrativa con sentido de identidad y pertenencia.

Ingreso gratuito al Festival de Cine Coreano 2025 en Lima: películas, fechas y horarios de los films - PUCP

La puesta en escena se estructura como una conferencia teatral. En este formato, Bromley utiliza recursos como la danza tradicional y el canto para expresar tanto su experiencia individual como la memoria colectiva de Ayacucho, enfrentando procesos emocionales significativos.

Según declaraciones del actor, el montaje implicó revivir episodios dolorosos, ya que la investigación y el trabajo de ensayo exigieron explorar momentos difíciles de su propia vida y la de su familia, reflejando el peso histórico que marca a la región.

La temporada de 'El rincón de los muertos’ tendrá una duración limitada de cinco semanas, desde el 11 de septiembre hasta el 12 de octubre, en el teatro del Centro Cultural PUCP ubicado en San Isidro.

Las entradas están disponibles tanto en la plataforma digital ccpucpencasa.com como en la boletería de la sala. La creación de la obra contó con los directores Yanira Dávila y Sebastián Rubio, quienes realizaron entrevistas con Bromley y con habitantes de Ayacucho para fundamentar la estructura documental y dar forma a la puesta escénica final.