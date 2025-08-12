Perú

Dina Boluarte responderá por las masacres en Puno y Ayacucho en un eventual gobierno aprista, según Velásquez Quesquén

El representante del Apra negó que los manifestantes de finales de 2022 e inicios de 2023 puedan ser considerados como terroristas

Guardar
Dina Boluarte responderá por las masacres en Puno y Ayacucho en un eventual gobierno aprista, según Velásquez Quesquén. (Fuente: La Mula)

Javier Velásquez Quesquén, precandidato presidencial por el Partido Aprista Peruano (APRA) para las elecciones generales 2026, se pronunció sobre la necesidad de esclarecer y establecer responsabilidades políticas por los hechos ocurridos durante las protestas en Puno y Ayacucho, en las que murieron al menos 50 personas. Velásquez Quesquén enfatizó que, de llegar a ser gobierno, una de las prioridades de su gestión sería la identificación de quienes emitieron las órdenes que desencadenaron la represión en estas regiones.

El también ex primer ministro afirmó que no se puede atribuir la totalidad de las muertes a las fuerzas policiales y militares. Según sostuvo, hubo una clara directiva política detrás de las intervenciones y, por tanto, la presidenta de la República Dina Boluarrte y el presidente del Consejo de Ministros de ese momento deberían responder políticamente por los resultados. “Esos 50 muertos no se los puede cargar a policías y militares. Hubo orden política y la Presidenta y el Consejo de Ministros deben responder”, declaró a La Mula.

Dina Boluarte llegó a Pataz, zona en emergencia donde se registró una masacre recientemente. Canal N

Velásquez Quesquén cuestionó las posturas conservadoras que justifican el uso de la fuerza letal para controlar la protesta social en el sur del país. Rechazó la idea de legitimar disposiciones de “mano firme” y pidió no etiquetar de forma injusta a los manifestantes, negando que se trate de actos terroristas. Sostuvo que muchos de quienes protestaron en el sur lo hicieron exigiendo el respeto a la voluntad popular tras la elección de Pedro Castillo como presidente. “Para mí no son terroristas los que en el sur se levantaron exigiendo que se respete la voluntad mayoritaria del pueblo”, afirmó el dirigente aprista.

En sus declaraciones, Velásquez Quesquén hizo un balance crítico del gobierno de Pedro Castillo al señalar que, aunque fue electo democráticamente, no cumplió con las expectativas y se vio envuelto en graves irregularidades y actos de corrupción. Consideró que la gestión de Castillo generó desconfianza, miedo y desorden, lo que llevó finalmente a que intente perpetrar un golpe de Estado, intensificando la crisis política en el país.

Pedro Castillo en Mensaje a la Nación disuelve el Congreso y las instituciones del Estado

El precandidato del APRA planteó que solo a través de una adecuada rendición de cuentas y un debate honesto sobre lo ocurrido se podrá avanzar hacia una mayor estabilidad y reconciliación nacional. Insistió en la necesidad de distinguir entre la protesta legítima y los hechos de violencia, subrayando que la solución no pasa por la represión, sino por abordar las causas políticas y sociales del descontento.

Las internas del partido de la estrella

Velásquez Quesquén expresó su simpatía por Carla García, hija del fallecido expresidente Alan García, en el marco de las internas previas a las elecciones generales de 2026. Velásquez Quesquén consideró que la figura de Carla García genera aprecio entre las bases apristas y destacó la importancia de promover un recambio generacional equilibrado, sin descuidar la experiencia que ha caracterizado al partido.

Javier Velásquez Quesquén sobre las
Javier Velásquez Quesquén sobre las internas del Apra: “Tengo simpatía por Carla García”

El ex presidente del Consejo de Ministros remarcó que el APRA debe evitar extremos y buscar una transición ordenada que combine juventud y trayectoria política. “El partido es como una casa con más de 100 años de experiencia. Al país le falta justamente experiencia de gobierno”, declaró, advirtiendo contra los riesgos de la improvisación y la antipolítica que, según él, han marcado la historia reciente nacional.

En cuanto a las conversaciones con Carla García, Velásquez Quesquén señaló que mantiene reuniones con ella y otros dirigentes. No se ha confirmado una fórmula conjunta, aunque de concretarse, García se sumaría a las alternativas del partido para recuperar presencia en el escenario político tras la pérdida de su inscripción oficial. La definición final dependerá del respaldo de las bases y de los acuerdos internos.

En paralelo, Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, antiguos rivales políticos, anunciaron que participarán juntos en la próxima campaña electoral, con Del Castillo como candidato presidencial y Mulder como primer vicepresidente.

Temas Relacionados

Dina BoluarteGobiernoElecciones 2026Apraperu-politicaElecciones Perú 2026

Más Noticias

Alfonso López Chau admite ‘indulgencia’ con terrorista Víctor Polay, excabecilla del MRTA: “Hoy no escribiría ese artículo”

Candidato de Ahora Nación develó que conoció al exlíder del violento Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en la Juventud Aprista en la Universidad Nacional del Callao

Alfonso López Chau admite ‘indulgencia’

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de endometrio

El cáncer de endometrio es uno de los más comunes en mujeres, especialmente a partir de la menopausia

Estos son los 5 principales

Piura registra un nuevo varamiento de tiburón de boca ancha, el segundo reportado en menos de un mes

El ejemplar de 4,52 metros fue hallado entre Playa Gaviotas y Yacila. Especialistas del IMARPE lograron confirmar la identidad de esta especie poco observada a nivel mundial

Piura registra un nuevo varamiento

Gripe H3N2 llega a regiones: se confirma el primer caso en Cajamarca

El diagnóstico fue confirmado por la autoridad sanitaria de la provincia de Cutervo, que informó que el paciente se encuentra bajo seguimiento médico y los centros de salud de la provincia reforzaron la vigilancia epidemiológica

Gripe H3N2 llega a regiones:

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Los ‘íntimos’ presentarán a su plantel profesional enfrentando al equipo del ‘10′ argentino, quien estará acompañado por figuras como Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Conoce los detalles

Alianza Lima vs Inter Miami
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite al defensor Josué

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

El Congreso podría intentar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027

ENTRETENIMIENTO

Juan Ichazo denuncia a Johana

Juan Ichazo denuncia a Johana Cubillas por violencia psicológica y niega acusaciones de fotos y deudas de manutención

Xiomy Kanashiro responde a la indirecta de Darinka Ramírez y rechaza ser mantenida de Farfán: “trabajo desde los 15 años”

¿Habrá nuevas confesiones? Pamela Franco y Christian Cueva estarán juntos con La Chola Chabuca este sábado

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Carloncho descarta contratar a Rosángela Espinoza para un show navideño: “ella vende sensualidad”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

Gerardo Ameli, el inédito entrenador que se hará cargo de Perú ante Bolivia por amistoso de cierre de año: “Es un orgullo tremendo”

Jean Ferrari justifica el llamado de Adrián Ugarriza a la selección y responde las críticas: “Los ‘malaleche’ crearon historias”

Jean Ferrari revela avances en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana y adelanta: “Será extranjero”