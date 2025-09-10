Perú

Red Bull Batalla 2025: este sábado 13 se conocerá al nuevo campeón del freestyle peruano

El próximo sábado 13 de septiembre se realizará la Final Nacional de Perú, donde conoceremos al nuevo campeón nacional y al representante peruano en Internacional de Chile

Cecilia Arias

Red Bull Batalla 2025: este sábado 13 se conocerá al nuevo campeón del freestyle peruano

La escena del freestyle peruano ya tiene día y lugar, el sábado 13 de septiembre, en Paradiso Lima, Club Cultural Deportivo Lima en Chorrillos, se vivirá la Final Nacional de Red Bull Batalla 2025.

Con Mcias en la conducción, DJ Dmandado a cargo de la música y un jurado conformado por referentes de las batallas de rap reconocidos por su técnica y criterio, cuyos nombres se revelarán en los próximos días a través de las redes oficiales, el evento coronará al nuevo campeón y definirá al representante del Perú rumbo a la Final Internacional.

Las entradas ya están disponibles vía Joinnus, con cupos limitados.

Horarios

El ingreso será por la puerta principal de Paradiso Lima. Av. Alameda Sur 1530, Chorrillos.

La apertura de puertas será a las 3 p.m. (hora peruana).

El evento comenzará a las 6 p.m. (hora peruana).

4 p.m. - Estados Unidos (PT).

5 p.m. - México, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

6 p.m. - Ecuador, Colombia y Panamá.

7 p.m. - República Dominicana, Bolivia, Cuba, Puerto Rico y Paraguay.

8 p.m. - Chile, Argentina y Uruguay.

El sorteo de emparejamientos será emitido en todas nuestras plataformas veinte minutos antes del comienzo del evento con la animación de Janick Maceta.

Red Bull Batalla 2025: este sábado 13 se conocerá al nuevo campeón del freestyle peruano

Los 16 finalistas de Red Bull Batalla Perú 2025

-Katacrist (campeón vigente)

-Problema$ (Scraps)

-Blackcode

-Lemafais

-Nekroos

-Almendrades

-Enesse

-Jinete

-JC Snake

-KG

-Icon

-Caballero

-3 segundos

-Willy

-Delenyer

-Hades Ice

Nekroos es el favorito para ganar la copa que le falta: la Red Bull Batalla.

Jueces, DJ y Host

El DJ será DJ Dmandado, encargado de poner los beats de las batallas por quinto año consecutivo. Como anfitrión estará el incónico Mcías, quien animará su sexta Final Nacional consecutiva.

El jurado lo componen Jota, Sakia y Strike.

Los casters oficiales serán Kiara y Stick.

El preshow estará a cargo de Janick Maceta.

La gran final en Chile

Falta menos de un mes para que el mítico anfiteatro Quinta Vergara de Viña del Mar, en Chile, se convierta en sede de la mayor fiesta del freestyle en español con la celebración de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2021.

El evento será el próximo 11 de diciembre, un día que seguro están esperando con muchas ganas todos los seguidores de esta competición internacional, pero sobre todo los 16 finalistas que durante estos últimos doce meses han luchado para lograr su plaza en este encuentro y medirse entre ellos. Ya sabemos que muchos hablan, pocos riman, pero solo los mejores improvisan. Y estos 16 finalistas están, sin duda, entre los mejores.

El español Chuty (i) recibe
El español Chuty (i) recibe el cinturón luego de ganar la Final Internacional de Red Bull Batalla 2023, hoy, en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia).

¿Quién fue el primer campeón internacional?

La leyenda de los campeones internacionales comenzó en Puerto Rico, en el año 2005, con Frescolate como gran protagonista. El argentino superó cinco réplicas para batir al mexicano Eric El Niño y convertirse en el primer campeón de Red Bull.

Desde entonces, también ganaron Rayden (Bogotá, 2006), que inauguraría la nómina de españoles en alzarse con el prestigioso trofeo; Link One (Caracas, 2007); Hadrian (México DF, 2008), el primero en coronarse ante su público, y Noult (Madrid, 2009), que seguiría el ejemplo del mexicano en la primera Internacional celebrada en España para erigirse como último campeón antes del famoso parón que paralizó la escena del freestyle de forma temporal.

La racha por la que un MC local levantaba la corona en caso de que la final se celebrase en su territorio se alargó también con el regreso de la madre de todas las competiciones de freestyle en habla hispana en los años 2013 y 2014 de forma consecutiva.

Red Bull redobló su apuesta por la improvisación y Dtoke correspondió a su público en el Estadio de Las Malvinas, en Buenos Aires. Con la bandera al cuello, Gastón Serrano puso toda su agresividad en el punchline al servicio del espectáculo para elevar el show a un nuevo nivel, que solo sería un adelanto del exponencial crecimiento que viviría la cultura en los próximos años.

Desde su legendario enfrentamiento con el chileno Stigma hasta la final frente al mexicano Jony Beltrán, que también inauguró en la capital argentina una rivalidad histórica con el madrileño Chuty que todavía colea a día de hoy, Dtoke se proclamó como el primer campeón de una nueva etapa que sentaría las bases de la competición moderna.

Histórico de campeones

  • 2005 (Puerto Rico) / Frescolate
  • 2006 (Colombia): Rayden
  • 2007 (Venezuela): Link One
  • 2008 (México): Hadrián
  • 2009 (España): Noult
  • 2013 (Argentina): Dtoke
  • 2014 (España): Invert
  • 2015 (Chile): Arkano
  • 2016 (Perú): Skone
  • 2017 (México): Aczino
  • 2018 (Argentina): Wos
  • 2019 (España): Bnet
  • 2020 (República Dominicana): Rapder
  • 2021 (Chile): Aczino
  • 2022 (México): Aczino
  • 2023 (Colombia): Chuty
  • 2024 (España): Chuty y Gazir

