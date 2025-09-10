Magaly Medina cuestiona pelea entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca: “¿A quién le creemos? Deben dejar el pasado atrás”

Magaly Medina sobre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca: “Nunca van a poder dejar el pasado atrás”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tormentosa relación entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca volvió a ocupar minutos en televisión y, esta vez, fue Magaly Medina quien decidió intervenir con un mensaje directo a la expareja. La periodista no solo cuestionó los recientes enfrentamientos mediáticos, sino que también exhortó a ambos a dejar atrás los conflictos que arrastran desde hace años y a pensar en sus hijos, quienes, según señaló, son los más afectados.

“Tenían una convivencia totalmente violenta, llena de toxicidad, hemos sido testigos. Ella nos ha llamado en mitad del programa, llorando, desesperada, encerrada en su cuarto con sus hijos y se oían los gritos de Ítalo del otro lado”, recordó la conductora mientras compartía un reportaje que resumía la conflictiva historia de esta relación.

En los últimos días, el nombre de la expareja volvió a aparecer en titulares debido a las acusaciones de Greissy Ortega, quien aseguró haber sido víctima de violencia durante su convivencia, y a la reacción de Ítalo Villaseca, que mostró supuestos documentos clínicos donde se confirmaría que la colombiana habría interrumpido un embarazo en noviembre de 2023.

Greissy Ortega e Ítalo Villaseca enfrentados otra vez: Magaly Medina lanza contundente mensaje. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sin embargo, Magaly no dejó pasar la oportunidad de señalar que las pruebas exhibidas por Villaseca no serían tan contundentes como él afirma. Según explicó, existirían inconsistencias en las fechas presentadas, ya que los papeles de la clínica señalan un procedimiento realizado el 9 de noviembre, mientras que la versión de Greissy indica que la pérdida de su bebé ocurrió el 15 de ese mes.

“¿A quién le creemos?, pero de verdad estos dos nunca van a poder hablar y llevarse, dejar el pasado atrás. Pensar en la hija que procrearon juntos y ya avanzar”, cuestionó la periodista, remarcando que, más allá de las acusaciones cruzadas, lo que debería importar es el bienestar de los hijos.

El mensaje de la conductora no fue solo de crítica, sino también de consejo. “Seguir con sus vidas y dejar el pasado, porque tienen varios hijos en común. Yo creo que ya, que sigan para adelante, deberían de olvidarse, de sacarse en cara todo porque hay criaturas que están al medio”, recomendó, instando a la expareja a no prolongar más los enfrentamientos públicos.

Greissy Ortega e Ítalo Villaseca enfrentados otra vez: Magaly Medina lanza contundente mensaje. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Greissy Ortega le reclamó en vivo a Ítalo Villaseca

Lejos de calmarse, el conflicto volvió a encenderse recientemente cuando Greissy intervino en vivo en el programa Todo se filtra, luego de escuchar las declaraciones de Ítalo. A través de una llamada telefónica, la colombiana lanzó duras acusaciones contra su expareja y lo señaló de haber ejercido violencia física y psicológica durante su relación.

“Ítalo, te recuerdo muy bien que tú me metiste un golpe delante de mis hijos, como siempre lo has hecho. Él me pegó porque ya venía con una amante y me venía a pegar a la casa, porque hasta para tener intimidad me obligaba”, declaró con evidente indignación.

Las palabras de Greissy no solo cuestionaban la veracidad de los documentos presentados por Villaseca, sino que además ponían sobre la mesa nuevamente las denuncias de maltrato que ella ha hecho en diversas ocasiones.

Greissy Ortega e Ítalo Villaseca enfrentados otra vez: Magaly Medina lanza contundente mensaje. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La colombiana continuó con sus críticas y, entre insultos y reclamos, minimizó el rol de Ítalo como padre. “Ten los coj** y los pantalones para decirlo, ¿por qué eres tan mentiroso? (...) ¿Después de dos años vienes a preguntar por la bebé?, ¿en serio eres tan descarado? No te importaba criar a tus hijos**”, agregó, dejando claro que su confianza hacia él es nula.

El intercambio de acusaciones no es nuevo en la historia de esta pareja, pero cada vez que resurgen, generan un enorme revuelo mediático y, en medio de ese huracán, los hijos en común siguen siendo parte de la controversia.

Magaly, con el tono firme que la caracteriza, buscó poner un punto final a este ciclo de enfrentamientos que parece no tener fin. Para ella, la única salida viable es que ambos decidan poner por delante la estabilidad de sus hijos antes que continuar con los reclamos y exposiciones públicas que, en lugar de resolver, solo profundizan la distancia y los resentimientos.

La pregunta que lanzó Magaly, “¿A quién le creemos?”, refleja el sentir de gran parte de la audiencia que, tras años de escuchar versiones contrapuestas, ya no sabe a cuál darle mayor validez.

Greissy Ortega e Ítalo Villaseca enfrentados otra vez: Magaly Medina lanza contundente mensaje. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme