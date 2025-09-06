Perú

Mujeres en Perú siguen enfrentando brecha salarial de 13% y obstáculos para alcanzar puestos de alta remuneración

La desigualdad de sueldos impacta la retención de talento femenino y la innovación, mientras sectores como banca y recursos humanos muestran avances gracias a políticas inclusivas y estructuras transparentes

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Activistas promueven la igualdad de
Activistas promueven la igualdad de salario entre hombres y mujeres- (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los avances en participación laboral, las mujeres en Perú siguen enfrentando una significativa brecha salarial. La Guía Salarial 2025 de Adecco Perú indica que, en promedio, ganan un 13% menos que los hombres, y esta diferencia se amplía en los niveles de mayor responsabilidad. Esta disparidad refleja barreras estructurales y culturales que limitan su acceso a cargos de liderazgo y posiciones estratégicas dentro de las empresas.

La desigualdad de ingresos no solo afecta a las profesionales, sino que limita la competitividad de las empresas y la economía en general. La falta de equidad reduce la retención del talento femenino y genera un desperdicio de capacidades valiosas. Por ello, comprender la magnitud de esta brecha es clave para diseñar políticas corporativas que promuevan un desarrollo laboral más inclusivo y equilibrado.

“La equidad salarial no ocurre de manera espontánea, sino como resultado de decisiones empresariales claras. Cuando las compañías reconocen que la diversidad es un motor de innovación y productividad, pueden implementar medidas sostenibles y efectivas”, señala Alison Loaiza, gerente de Training & Consulting de Adecco Perú. Para lograrlo, procesos estandarizados, auditorías salariales y programas de formación se vuelven indispensables.

Sectores con brechas salariales más cerradas

Algunos sectores muestran avances significativos en la reducción de la brecha de género. Áreas como banca, seguros y servicios financieros, así como recursos humanos, presentan diferencias salariales inferiores al 10%. Esto indica que, cuando existen estructuras transparentes de compensación y políticas inclusivas, la igualdad se puede materializar de manera tangible.

En estos sectores productivos las
En estos sectores productivos las mujeres reciben menores sueldos que los hombres. Así se ha avanzado, a pesar de todo, en reducir la brecha salarial. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Andina

En logística y transporte, por ejemplo, las mujeres han logrado reducir la brecha gracias a la estandarización de los sueldos y la implementación de modalidades de trabajo flexibles. Estos logros evidencian que los sectores que combinan estrategias corporativas claras con apertura hacia la diversidad obtienen mejores resultados en equidad salarial.

Aun así, no todos los ámbitos muestran el mismo ritmo de avance. Industrias tradicionales o aquellas con jerarquías rígidas siguen registrando disparidades significativas, lo que refuerza la necesidad de aplicar medidas integrales que incluyan desde procesos de selección hasta programas de formación profesional.

Acciones clave que las empresas pueden tomar para la igualdad salarial

Adecco identifica cuatro acciones prioritarias para impulsar la igualdad de oportunidades. En primer lugar, las auditorías salariales con enfoque de género permiten evaluar no solo el sueldo base, sino también bonos, beneficios y oportunidades de ascenso, detectando posibles desigualdades.

En segundo lugar, la eliminación de sesgos en selección y promoción resulta fundamental. Descripciones de puesto neutrales, paneles diversos y evaluaciones basadas en competencias aseguran que las decisiones laborales se tomen sobre méritos objetivos. La tercera clave es la formación y mentoría, preparando a las mujeres para áreas de alta demanda y garantizando que ocupen posiciones estratégicas dentro de los planes de sucesión.

Las empresas deben contar con
Las empresas deben contar con un cuadro de categoría para contribuir con la igualdad salarial| Canvas

Finalmente, la medición constante de resultados permite monitorear avances y ajustar estrategias. “No basta con buenas intenciones ni iniciativas aisladas. La equidad se logra con un esfuerzo integral que involucre a todas las áreas de la organización”, añade Loaiza, destacando que estas acciones fortalecen la retención del talento y la cultura organizacional.

El papel activo de las profesionales en la equidad salarial

Además de los esfuerzos corporativos, las profesionales también juegan un rol activo en su desarrollo. Apostar por especializaciones en áreas como gestión, finanzas, tecnología o análisis de datos, negociar con información actualizada del mercado y elegir empresas con políticas reales de igualdad son pasos clave para avanzar en sus carreras.

Cuando las mujeres tienen acceso a formación especializada y entornos laborales que promueven la equidad, su crecimiento profesional se acelera y su liderazgo se hace más visible. Este progreso no solo impacta sus ingresos y desarrollo individual, sino que contribuye a elevar la competitividad y la innovación de toda la organización.

Mujer trabajando (Pressfoto, Freepik).
Mujer trabajando (Pressfoto, Freepik).

El camino hacia la equidad salarial es complejo y requiere compromiso de todos los actores. Sin embargo, los avances observados en sectores con políticas inclusivas demuestran que la combinación de decisiones empresariales claras, seguimiento constante y fortalecimiento del talento femenino puede transformar la realidad laboral en Perú, reduciendo brechas históricas y potenciando un futuro más justo y productivo para todos.

Temas Relacionados

Brecha salarialAdecco PerúIgualdad salarialEquidad de géneroperu-economia

Más Noticias

Atentado contra la prensa: Procuraduría Anticorrupción pide levantar secreto de comunicaciones de periodistas

Se trata de los periodistas de investigación Rodrigo Cruz de Latina y César Prado de IDL-Reporteros. En riesgo la reserva de las fuentes

Atentado contra la prensa: Procuraduría

OMS levanta la emergencia internacional por el virus mpox, pero señaló que la alerta sigue vigente

La entidad subrayó que los avances científicos y epidemiológicos han permitido comprender mejor cómo se transmite el virus, cuáles son los factores de riesgo y qué condiciones derivan en complicaciones graves

OMS levanta la emergencia internacional

Hermanos Yaipén revelan detalles de la salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó todo: músicos, técnicos, choferes”

Walter y Javier Yaipén compartieron recordaron la polémica salida del cantante de cumbia en 2014 y el impacto que tuvo en la agrupación

Hermanos Yaipén revelan detalles de

¿Dios no proveerá?: conoce cómo manejar tus ahorros ante compras compulsivas y gastos hormiga

La especialista Isabel Sánchez Jugo explicó en que más del 80% de las compras son emocionales y compartió técnicas simples para frenar impulsos y gastos innecesarios

¿Dios no proveerá?: conoce cómo

Presidencia del Perú desafía a la Corte IDH: en comunicado oficial afirma que Ley de Amnistía es decisión soberana

El Ejecutivo rechazó la resolución de la Corte que declaró inaplicable la controversial norma, y anunció que evaluará la permanencia del país en el sistema interamericano de derechos humanos

Presidencia del Perú desafía a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Atentado contra la prensa: Procuraduría

Atentado contra la prensa: Procuraduría Anticorrupción pide levantar secreto de comunicaciones de periodistas

Si Betssy Chávez quiere salir de Lima, antes tendrá que pedir autorización al PJ

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Todo sobre permiso especial que autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a la ONU: argumentos, oposición y condiciones

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

ENTRETENIMIENTO

Hermanos Yaipén revelan detalles de

Hermanos Yaipén revelan detalles de la salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó todo: músicos, técnicos, choferes”

Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel tras su regreso a la Teletón 2025: “Se portó como una diva trasnochada”

Magaly Medina saca cara por Zaca TV y destruye a los haters: “No sean mezquinos”

Elvia Abril destapa la millonaria cifra que Leslie Shaw le habría exigido para un dueto: “Pedía 45 000 soles”

DEPORTES

Campeón peruano en España: Ignacio

Campeón peruano en España: Ignacio Buse se coronó en el Challenger de Sevilla y alcanza mejor ranking de su carrera

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: día, hora y canal de la final masculina del US Open 2025

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV