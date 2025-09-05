Perú

Local de Tony Rosado en Piura fue atacado a balazos en plena noche: “Fueron más de 6 disparos”

Sujetos no identificados abrieron fuego contra el Palacio del Ritmo, propiedad del intérprete, sin dejar heridos, pero sí una profunda preocupación en la zona

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Tony Rosado: su local en Piura fue atacado a balazos en plena noche. Infobae Perú / Captura: X

El miedo se volvió a apoderar de los vecinos del asentamiento humano Alan Perú, en Piura, luego de que el local Palacio del Ritmo, propiedad del cantante de cumbia Tony Rosado, fuera blanco de un ataque armado la noche del jueves.

Cerca de las 9:30 p. m., desconocidos dispararon al menos seis veces contra el portón del establecimiento nocturno, dejando visibles marcas de bala en la fachada del lugar y un clima de preocupación entre quienes habitan la zona.

El sonido de los disparos interrumpió la rutina de los vecinos. Un testigo relató que en un primer momento pensó que se trataba de petardos o cohetes, hasta que comprendió que se trataba de algo mucho más grave.

Yo escuché como ocho balazos. Al comienzo pensé que eran colombianos que suelen pasar en moto reventando cohetes o de repente niños jugando, pero luego vi los huecos de bala y me di cuenta de que eran disparos de verdad”, narró con evidente nerviosismo a RPP.

La violencia del ataque quedó registrada en el frontis del local, donde los orificios de bala dejaron en claro la magnitud del hecho. Según el mismo testigo, no había clientes en el interior del recinto durante el atentado, aunque sí podría haber habido familiares del intérprete en el inmueble. Ese detalle ha acrecentado el temor de la comunidad, que siente que el hecho podría tener un trasfondo más peligroso de lo que aparenta.

El Palacio del Ritmo no es un lugar cualquiera. Durante años ha sido el punto de encuentro para fiestas, eventos y recepciones en la ciudad, siempre asociado al nombre de Tony Rosado, un cantante que se ha consolidado como uno de los íconos de la cumbia peruana. Por eso, el ataque no solo es visto como un hecho delictivo aislado, sino como un golpe simbólico a un espacio que forma parte de la vida cultural de Piura.

Tras conocerse el atentado, efectivos de la comisaría de Piura y personal de la División de Investigación Criminal (Divincris) acudieron al lugar para iniciar las diligencias. Como parte del protocolo, se dispuso el cierre de un tramo de la avenida Circunvalación, donde se encuentra el local, con el objetivo de facilitar las investigaciones.

Los peritos se encargaron de recoger evidencias, entre ellas los casquillos de bala que quedaron regados en la pista y que serán clave para determinar el tipo de arma usada y, posiblemente, el origen de los atacantes.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su indignación y preocupación por la creciente inseguridad. Muchos señalaron que la violencia se ha vuelto parte del día a día en diversas regiones del país, y que casos como este exponen lo vulnerables que pueden ser incluso figuras públicas como Tony Rosado.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, aunque allegados cercanos aseguran que se encuentra impactado por la noticia. El recuerdo de que el ataque ocurrió en un local ligado directamente a su nombre y a su trayectoria artística ha despertado especulaciones sobre los posibles motivos detrás del hecho, aunque las autoridades aún no han dado ninguna hipótesis oficial.

Lo cierto es que, para los vecinos, la balacera marcó un antes y un después en la tranquilidad de la zona. Muchos aseguran que ahora vivirán con más miedo, sobre todo al tratarse de un lugar tan concurrido en otros momentos del año. “Aquí siempre hemos visto fiestas y gente llegando a celebrar, pero nunca imaginamos que iba a pasar algo así. Ahora tenemos miedo de salir en la noche”, confesó una moradora.

El ataque contra el Palacio del Ritmo se suma a una serie de episodios de violencia registrados en los últimos meses en la región norte del país, donde las autoridades vienen advirtiendo sobre el incremento de extorsiones, amenazas y atentados contra negocios.

