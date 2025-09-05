Campaña veterinaria para este 05 de septiembre: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La Municipalidad de Puente Piedra y la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte desarrollarán una gran campaña veterinaria gratis dirigida a los animales domésticos de la urbanización Ribera de Chillón (FOVIMAR) este viernes 5 de septiembre. La actividad se realizará en el parque central de la zona sur y estará disponible para los residentes desde las 14 hasta las 18 horas.
Esta acción busca brindar atención integral a perros y gatos bajo el objetivo de fortalecer el bienestar animal en el distrito. Las familias podrán acceder a servicios sin costo e informarse sobre el cuidado responsable gracias al apoyo de profesionales.
¿Cuáles son los servicios disponibles en la campaña?
Durante la jornada, estarán disponibles los siguientes servicios, cada uno acompañado de una breve descripción sobre su utilidad y enfoque:
- Registro de canes: Permite anotar oficialmente a los perros residentes para facilitar su identificación y control municipal.
- Consulta veterinaria: Atención médica básica para detectar enfermedades, evaluar el estado general de la mascota y recibir orientación profesional.
- Antipulgas: Aplicación de tratamientos para prevenir o eliminar pulgas, protegiendo la salud tanto de los animales como de las personas que conviven con ellos.
- Limpieza de orejas: Higiene auricular realizada por especialistas, orientada a evitar infecciones o molestias frecuentes en perros y gatos.
- Corte de uñas: Mantenimiento de las uñas para evitar lesiones o molestias, practicado por personal capacitado.
- Sesión demostrativa de alimentos para mascotas: Presentaciones interactivas donde los dueños podrán observar opciones de nutrición adecuada y recibir recomendaciones para una dieta balanceada.
- Charla de tenencia responsable: Espacio de información donde se difunden principios sobre el correcto cuidado, obligaciones legales y bienestar animal.
- Fifi look: Servicio de corte de pelo y arreglo estético para mascotas.
- Huellitas de amor: Actividad participativa para niños y adultos donde se crea una huella de la mascota como recuerdo, fortaleciendo el vínculo entre el animal y la familia.
- Denuncia por maltrato animal: Canal abierto para que cualquier ciudadano pueda reportar casos de crueldad o abandono, promoviendo la protección de los animales en la comunidad.
- Tratamiento contra la sarna: Protocolo médico para tratar esta enfermedad cutánea y mejorar la calidad de vida de las mascotas afectadas.
- Vacunas antirrábicas: Inmunización gratuita contra la rabia, que es fundamental para la salud pública y la prevención de esta enfermedad contagiosa.
- Adopción de mascotas: Zona destinada a que los asistentes puedan dar hogar a animales rescatados, fomentando la adopción responsable en el distrito.
La campaña de la Municipalidad de Puente Piedra está planteada como una respuesta frente a la creciente preocupación por la atención animal y el respeto a la vida de los seres vivos en entornos urbanos.
El evento habilitará asesoría personalizada durante toda la tarde y promueve la integración de la comunidad, la adopción de buenas prácticas y la denuncia de actos que vulneren el bienestar de las mascotas.
Consejos para proteger a las mascotas ante el frío
- Proporcionar refugio: Asegura que las mascotas tengan un lugar cerrado, seco y sin corrientes de aire.
- Abrigo adecuado: Usa mantas, ropa especial o camas térmicas si la temperatura baja mucho.
- Mantener agua limpia: Verifica que el agua no se congele y esté disponible todo el tiempo.
- Alimentación adecuada: Incrementa la cantidad de alimento si el frío es intenso, ya que los animales gastan más energía.
- Ejercicio diario: Realiza paseos cortos para mantener la actividad física sin exponerlos demasiado al clima.
- Revisión veterinaria: Consulta sobre vacunas y estado de salud para prevenir enfermedades respiratorias.