Perú

Campaña veterinaria para este 05 de septiembre: conoce dónde y qué servicios están disponibles

Esta actividad resulta fundamental, ya que promueve el bienestar y la correcta atención de los animales, ayuda a prevenir afecciones frecuentes y transmisibles, y refuerza la responsabilidad en la tenencia y cuidado de las mascotas

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La campaña veterinaria fomenta la
La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Puente Piedra y la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte desarrollarán una gran campaña veterinaria gratis dirigida a los animales domésticos de la urbanización Ribera de Chillón (FOVIMAR) este viernes 5 de septiembre. La actividad se realizará en el parque central de la zona sur y estará disponible para los residentes desde las 14 hasta las 18 horas.

Esta acción busca brindar atención integral a perros y gatos bajo el objetivo de fortalecer el bienestar animal en el distrito. Las familias podrán acceder a servicios sin costo e informarse sobre el cuidado responsable gracias al apoyo de profesionales.

Las campañas veterinarias gratuitas tienen
Las campañas veterinarias gratuitas tienen como fin facilitar a los dueños de las mascotas el cuidado de las mascotas - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

¿Cuáles son los servicios disponibles en la campaña?

Durante la jornada, estarán disponibles los siguientes servicios, cada uno acompañado de una breve descripción sobre su utilidad y enfoque:

  • Registro de canes: Permite anotar oficialmente a los perros residentes para facilitar su identificación y control municipal.
  • Consulta veterinaria: Atención médica básica para detectar enfermedades, evaluar el estado general de la mascota y recibir orientación profesional.
  • Antipulgas: Aplicación de tratamientos para prevenir o eliminar pulgas, protegiendo la salud tanto de los animales como de las personas que conviven con ellos.
  • Limpieza de orejas: Higiene auricular realizada por especialistas, orientada a evitar infecciones o molestias frecuentes en perros y gatos.
  • Corte de uñas: Mantenimiento de las uñas para evitar lesiones o molestias, practicado por personal capacitado.
  • Sesión demostrativa de alimentos para mascotas: Presentaciones interactivas donde los dueños podrán observar opciones de nutrición adecuada y recibir recomendaciones para una dieta balanceada.
  • Charla de tenencia responsable: Espacio de información donde se difunden principios sobre el correcto cuidado, obligaciones legales y bienestar animal.
  • Fifi look: Servicio de corte de pelo y arreglo estético para mascotas.
  • Huellitas de amor: Actividad participativa para niños y adultos donde se crea una huella de la mascota como recuerdo, fortaleciendo el vínculo entre el animal y la familia.
  • Denuncia por maltrato animal: Canal abierto para que cualquier ciudadano pueda reportar casos de crueldad o abandono, promoviendo la protección de los animales en la comunidad.
  • Tratamiento contra la sarna: Protocolo médico para tratar esta enfermedad cutánea y mejorar la calidad de vida de las mascotas afectadas.
  • Vacunas antirrábicas: Inmunización gratuita contra la rabia, que es fundamental para la salud pública y la prevención de esta enfermedad contagiosa.
  • Adopción de mascotas: Zona destinada a que los asistentes puedan dar hogar a animales rescatados, fomentando la adopción responsable en el distrito.
Se recomienda asistir desde muy
Se recomienda asistir desde muy temprano para evitar las colas - Créditos: Freepik.

La campaña de la Municipalidad de Puente Piedra está planteada como una respuesta frente a la creciente preocupación por la atención animal y el respeto a la vida de los seres vivos en entornos urbanos.

El evento habilitará asesoría personalizada durante toda la tarde y promueve la integración de la comunidad, la adopción de buenas prácticas y la denuncia de actos que vulneren el bienestar de las mascotas.

Consejos para proteger a las mascotas ante el frío

  • Proporcionar refugio: Asegura que las mascotas tengan un lugar cerrado, seco y sin corrientes de aire.
  • Abrigo adecuado: Usa mantas, ropa especial o camas térmicas si la temperatura baja mucho.
  • Mantener agua limpia: Verifica que el agua no se congele y esté disponible todo el tiempo.
  • Alimentación adecuada: Incrementa la cantidad de alimento si el frío es intenso, ya que los animales gastan más energía.
  • Ejercicio diario: Realiza paseos cortos para mantener la actividad física sin exponerlos demasiado al clima.
  • Revisión veterinaria: Consulta sobre vacunas y estado de salud para prevenir enfermedades respiratorias.

Temas Relacionados

campaña veterinariaPuente PiedraMunicipalidad de Puente Piedraperu-noticias

Más Noticias

Impactante choque múltiple de 14 vehículos en Pasamayo deja decenas de heridos y tránsito restringido

Una colisión en cadena involucró a automóviles particulares, ómnibus y camiones en una peligrosa sección de la Panamericana Norte, poniendo en alerta a autoridades y obligando a restringir la circulación en ambos sentidos

Impactante choque múltiple de 14

Se filtró conmovedor video de Christian Cueva viendo a Perú quedar fuera del Mundial 2026 por televisión

‘Aladino’ no fue convocado por Óscar Ibáñez, pero presenció la dura goleada de la ‘bicolor’ ante Uruguay desde su casa

Se filtró conmovedor video de

Empadronan a vecinos afectados por atentado en Trujillo: Ministerio de Vivienda deberá evaluar bono

De acuerdo con declaraciones de Richard Asmad, gerente de gestión del riesgo de desastres de la municipalidad, señaló que la cartera deberá evaluar los daños para clasificar el tipo de ayuda que se les brindará

Empadronan a vecinos afectados por

Guerra de barras bravas: ‘Trinchera U Norte’ se adjudica quema de fachada y pintas en el estadio de Alianza Lima

Cámaras de seguridad captaron a encapuchados que llegaron en vehículos polarizados para vandalizar el estadio de Matute. El club blanquiazul emitió un pronunciamiento

Guerra de barras bravas: ‘Trinchera

¿Guerra de mafias o venganza? Las hipótesis detrás del atentado con explosivos en Trujillo

Los vecinos recordaron que la vivienda permanecía bajo resguardo de seguridad privada, con un vigilante en la puerta. Sin embargo, hace aproximadamente dos semanas, sus ocupantes abandonaron el lugar

¿Guerra de mafias o venganza?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Daniel Urresti pide salir en

Daniel Urresti pide salir en libertad con ley del Congreso: Exige que se anule condena por el caso Bustíos

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Betssy Chávez permanece internada: Hoy se decidiría si vuelve a prisión preventiva por el golpe de Estado

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva se implanta un

Christian Cueva se implanta un ‘chip de libido’: Todos los retoques estéticos que se realizó el jugador para fortalecer su relación con Pamela Franco

Mark Vito Villanella y su novia Leslie Echevarría viven su primer viaje juntos a Estados Unidos: “Para conocer a mis suegritos”

Este es el lujoso Ferrari rojo que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola valorizado en más de un millón de soles

Carlos Galdós explica por qué le negó pagar la universidad a su hija: “No te voy a pagar la carrera, conmigo no cuentes”

Nidia Bermejo, actriz de Al Fondo Hay Sitio, es duramente criticada por empujar a un perro callejero en plena grabación

DEPORTES

Se filtró conmovedor video de

Se filtró conmovedor video de Christian Cueva viendo a Perú quedar fuera del Mundial 2026 por televisión

Yoshimar Yotún se alteró por consulta relacionada a salida de los referentes en selección peruana: “¿Paolo Guerrero dijo que se retiraba?"

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Carlos Zambrano reveló por qué no fue titular en Perú vs Uruguay y confesó si será su última Eliminatoria: “Estamos aquí, poniendo el pecho”

Alianza Lima vs U. de Chile confirmado: fecha del partido en Matute por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025