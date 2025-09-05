Campaña veterinaria para este 05 de septiembre: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Puente Piedra y la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte desarrollarán una gran campaña veterinaria gratis dirigida a los animales domésticos de la urbanización Ribera de Chillón (FOVIMAR) este viernes 5 de septiembre. La actividad se realizará en el parque central de la zona sur y estará disponible para los residentes desde las 14 hasta las 18 horas.

Esta acción busca brindar atención integral a perros y gatos bajo el objetivo de fortalecer el bienestar animal en el distrito. Las familias podrán acceder a servicios sin costo e informarse sobre el cuidado responsable gracias al apoyo de profesionales.

Las campañas veterinarias gratuitas tienen como fin facilitar a los dueños de las mascotas el cuidado de las mascotas - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

¿Cuáles son los servicios disponibles en la campaña?

Durante la jornada, estarán disponibles los siguientes servicios, cada uno acompañado de una breve descripción sobre su utilidad y enfoque:

Registro de canes: Permite anotar oficialmente a los perros residentes para facilitar su identificación y control municipal.

Consulta veterinaria: Atención médica básica para detectar enfermedades, evaluar el estado general de la mascota y recibir orientación profesional.

Antipulgas: Aplicación de tratamientos para prevenir o eliminar pulgas, protegiendo la salud tanto de los animales como de las personas que conviven con ellos.

Limpieza de orejas: Higiene auricular realizada por especialistas, orientada a evitar infecciones o molestias frecuentes en perros y gatos.

Corte de uñas: Mantenimiento de las uñas para evitar lesiones o molestias, practicado por personal capacitado.

Sesión demostrativa de alimentos para mascotas: Presentaciones interactivas donde los dueños podrán observar opciones de nutrición adecuada y recibir recomendaciones para una dieta balanceada.

Charla de tenencia responsable: Espacio de información donde se difunden principios sobre el correcto cuidado, obligaciones legales y bienestar animal.

Fifi look: Servicio de corte de pelo y arreglo estético para mascotas.

Huellitas de amor: Actividad participativa para niños y adultos donde se crea una huella de la mascota como recuerdo, fortaleciendo el vínculo entre el animal y la familia.

Denuncia por maltrato animal: Canal abierto para que cualquier ciudadano pueda reportar casos de crueldad o abandono, promoviendo la protección de los animales en la comunidad.

Tratamiento contra la sarna: Protocolo médico para tratar esta enfermedad cutánea y mejorar la calidad de vida de las mascotas afectadas.

Vacunas antirrábicas: Inmunización gratuita contra la rabia, que es fundamental para la salud pública y la prevención de esta enfermedad contagiosa.

Adopción de mascotas: Zona destinada a que los asistentes puedan dar hogar a animales rescatados, fomentando la adopción responsable en el distrito.

Se recomienda asistir desde muy temprano para evitar las colas - Créditos: Freepik.

La campaña de la Municipalidad de Puente Piedra está planteada como una respuesta frente a la creciente preocupación por la atención animal y el respeto a la vida de los seres vivos en entornos urbanos.

El evento habilitará asesoría personalizada durante toda la tarde y promueve la integración de la comunidad, la adopción de buenas prácticas y la denuncia de actos que vulneren el bienestar de las mascotas.

Consejos para proteger a las mascotas ante el frío

Proporcionar refugio: Asegura que las mascotas tengan un lugar cerrado, seco y sin corrientes de aire.

Abrigo adecuado: Usa mantas, ropa especial o camas térmicas si la temperatura baja mucho.

Mantener agua limpia: Verifica que el agua no se congele y esté disponible todo el tiempo.

Alimentación adecuada: Incrementa la cantidad de alimento si el frío es intenso, ya que los animales gastan más energía.

Ejercicio diario: Realiza paseos cortos para mantener la actividad física sin exponerlos demasiado al clima.

Revisión veterinaria: Consulta sobre vacunas y estado de salud para prevenir enfermedades respiratorias.