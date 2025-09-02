Perú

Extorsionadores exigen a transportistas certificados médicos para justificar por qué no salen a trabajar o no pagan cupos

La delincuencia organizada controla a cientos de conductores de transporte público en Lima y provincias, quienes deben pagar cupos y reportar sus movimentos para evitar represalias

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
Extorsionadores piden certificados médicos a transportistas cuando no trabajan | América TV

La extorsión contra los transportistas en el Perú ha alcanzado niveles críticos, convirtiendo el trabajo diario de los conductores en una lucha por la supervivencia. Los choferes y cobradores enfrentan no solo la presión de cumplir con sus rutas, sino también las demandas implacables de bandas criminales que los controlan mediante amenazas de muerte.

Estas mafias han impuesto un sistema de extorsión tan sofisticado que los conductores deben rendir cuentas directamente a los delincuentes, quienes monitorean cada uno de sus movimientos. La situación ha generado un clima de miedo permanente, donde el mínimo error puede costarles la vida.

“Si no lo hacemos estamos propensos a que nos maten o que nos hagan daño”, relató un conductor bajo condición de anonimato en declaraciones a América TV.

Cerca de 50 personas, entre
Cerca de 50 personas, entre cobradores y choferes, han muerto en ataques vinculados al cobro de cupos | Foto composición: Infobae Perú

Extorsión bajo control absoluto

Los mensajes de los extorsionadores son recibidos a diario: “¿Qué fue? ¿Por qué no saliste hoy día? Pagas porque pagas, ¿o quieres terminar como tu compañero, en un cajón?”.

Estas amenazas, recibidas a través de mensajes o llamadas, reflejan el nivel de vigilancia al que están sometidos los transportistas. “Ellos ya saben todos los movimientos que hacemos. Prácticamente saben toda mi vida, la vida del conductor”, relata una de las víctimas con resignación.

En muchos casos, los choferes ya no rinden cuentas a sus empleadores, sino a las mafias que imponen sus propias reglas. “Nosotros tenemos que reportarnos para que ellos puedan recibir lo que piden, y si no lo hacemos, estamos propensos a que nos maten”, denuncia el conductor bajo anonimato.

En algunos casos, los conductores han tenido que enviar recetas médicas o certificados de salud para justificar una ausencia, aún así, salgan a trabajar ese día o no, los extorsionadores deben recibir su dinero.

(Captura/América TV)
(Captura/América TV)

Ganancias reducidas al mínimo

El impacto económico de la extorsión es devastador. Los ingresos de los transportistas, ya de por sí bajos, se ven reducidos a casi nada tras pagar los cupos diarios. “Juan”, un chofer de buses, explica que después de cubrir los 50 soles exigidos, apenas le quedan entre 20 y 30 soles para llevar a casa. “Por nuestra familia, vamos con fe no más, vamos a terminar el día con fe”, dice.

“No me interesa, mi plata es mi plata”, le espetó un extorsionador cuando Juan intentó explicar su situación médica. Esta falta de empatía agrava la precariedad de los conductores, quienes deben priorizar el pago de los cupos por encima de sus necesidades básicas, como alimentos o medicinas.

Pasajeros esperan subir a a
Pasajeros esperan subir a a unidad de transporte que hoy trabajó con regularidad

Coleccionistas de balas

Estas bandas no solo controlan las rutas, sino que también tienen en la mira cualquier interacción de los transportistas con las autoridades. “Si hablan de nuevo con los tombos, próximo muerto vas a ser tú”, advierten.

“La verdad es que los policías se han vuelto coleccionistas de balas. Llegan cuando ya al compañero lo han matado”, se queja un chofer. Además, la percepción general es que la justicia es insuficiente, ante las constantes disputas entre la Fiscalía y la Policía Nacional. “Cuando agarran a los sicarios, los sueltan”, agrega el conductor.

La desesperación ha llevado a algunos transportistas a contemplar medidas extremas. La falta de acción efectiva por parte del gobierno ha generado un sentimiento de abandono, dejando a los conductores en una posición vulnerable donde sienten que deben elegir entre su vida y la de los delincuentes.

Temas Relacionados

Extorsión en PerúPolicía Nacional del PerúTransportistasperu-noticias

Últimas Noticias

Congreso recolecta firmas para presentar moción de censura contra el ministro Juan José Santiváñez

Parlamentarios cuestionan permanencia del titular de Justicia por investigaciones fiscales, reuniones extraoficiales y falta de garantías para el sector. Renovación Popular, el Bloque Democrático Popular y otros grupos evalúan su respaldo

Congreso recolecta firmas para presentar

Claudio Pizarro, nominado como carta héroe del Bayern Múnich en FC26 junto a míticos Stefan Effenberg y Giovane Élber

El ‘Bombardero de los ‘Andes’ está a un solo paso de convertirse en el primer peruano que aparece con esa distinción en el afamado videojuego

Claudio Pizarro, nominado como carta

Censo 2025: omisión de autoidentificación étnica amenaza derechos de pueblos originarios en Perú

Siete organizaciones indígenas exigen al INEI y al Ministerio de Cultura medidas correctivas urgentes y respeto al enfoque intercultural

Censo 2025: omisión de autoidentificación

Piden 18 meses de prisión preventiva contra 9 policías investigados por falsos operativos en Lima Sur

La Fiscalía presentó audios que revelarían cómo los agentes sembraban drogas, armas y municiones en intervenciones para luego exigir dinero a cambio de la libertad de sus víctimas

Piden 18 meses de prisión

Rafael López Aliaga no se reunió con Dina Boluarte para ver el tema del tren Lima-Chosica: “Hasta ahora no me llaman”

El alcalde de Lima aseguró que sigue esperando la convocatoria de la mandataria para tratar proyectos como el tren Lima–Chosica y medidas de seguridad ciudadana

Rafael López Aliaga no se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vogue anunció quién será la

Vogue anunció quién será la sucesora de Anna Wintour en la dirección de contenidos

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

Una jueza de Entre Ríos no podrá hablar directamente con sus empleados por recomendación de la Corte

La fundación Poder Ciudadano pidió ser querellante en la causa de los audios de Spagnuolo

Liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar de su esposa argentina en México: “Lo hago responsable de cualquier cosa que nos pase”

INFOBAE AMÉRICA
La economía brasileña sufrió una

La economía brasileña sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

Alemania examina la compra del gigante alemán Ceconomy por parte de una firma china por riesgos de seguridad nacional

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

TELESHOW
Belu Lucius contó el inesperado

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección