Día Nacional del Fisioterapeuta: cuál es la diferencia entre fisioterapia y rehabilitación

Los fisioterapeutas emplean herramientas como la terapia manual, los ejercicios terapéuticos y los masajes (Freepik)

En el Perú, cada 1 de septiembre se celebra el Día Nacional del Fisioterapeuta, una fecha dedicada a resaltar la labor fundamental de estos profesionales en la salud de la población. Instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) conmemoran este día para reconocer cómo los fisioterapeutas participan en la prevención, tratamiento y recuperación de diversas condiciones físicas, promoviendo el bienestar integral de los pacientes y mejorando su calidad de vida.

Pese a esta visibilidad, existe una confusión frecuente entre los conceptos de fisioterapia y rehabilitación. Aunque están estrechamente relacionados, representan enfoques distintos. Conocer la diferencia entre ambos es fundamental para buscar la atención médica adecuada y oportuna según las necesidades del paciente.

¿Qué es la fisioterapia?

La fisioterapia es una disciplina de la salud centrada en prevenir, evaluar y tratar afecciones del sistema músculo-esquelético mediante técnicas no farmacológicas. Los fisioterapeutas son profesionales de la salud que emplean herramientas como la terapia manual, los ejercicios terapéuticos, los masajes, los agentes físicos (frío, calor, electricidad) y la educación al paciente.

La rehabilitación abarca el aspecto físico y, además, dimensiones psicológicas, sociales, emocionales y laborales (Freepik)

Su objetivo principal es restaurar la funcionalidad, mejorar la movilidad, reducir el dolor y promover el desarrollo, mantenimiento y recuperación de la máxima funcionalidad corporal sin intervención farmacológica.

¿Qué es la rehabilitación?

Por su parte, la rehabilitación es un proceso más amplio e integral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), consiste en un conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales que permite a una persona con discapacidad recuperar su mayor nivel de independencia y funcionalidad posible.

Abarca el aspecto físico, que incluye la fisioterapia, además de dimensiones psicológicas, sociales, emocionales y laborales. Involucra a un equipo multidisciplinario conformado por médicos fisiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, entre otros, dependiendo de las necesidades del paciente.

¿Cuál es la diferencia entre fisioterapia y rehabilitación?

La fisioterapia es una parte importante del proceso de rehabilitación, pero la rehabilitación no se limita solo a la fisioterapia (Clínica Anglo Americana)

Al diferenciar ambos conceptos, encontramos lo siguiente:

Enfoque y alcance : la fisioterapia se centra en la recuperación física de lesiones y dolencias musculoesqueléticas mediante técnicas específicas y personalizadas. En cambio, la rehabilitación aborda no solo la función física, sino también aspectos emocionales, sociales y funcionales que permiten al paciente reintegrarse a su entorno con autonomía.

Equipo profesional : la fisioterapia es realizada exclusivamente por fisioterapeutas especializados. La rehabilitación involucra un enfoque multidisciplinario, con participación de médicos rehabilitadores (fisiatras), psicólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros, según las necesidades individuales.

Duración y propósito del tratamiento : la fisioterapia suele ser un proceso más focalizado y de menor duración, pensado para resolver condiciones físicas particulares. La rehabilitación, por su parte, se caracteriza por un programa más prolongado y estructurado enfocado en restablecer el funcionamiento global del paciente.

Relación entre ambos: la rehabilitación puede incluir fisioterapia como una de sus herramientas esenciales, pero va más allá. La fisioterapia es una parte importante del proceso de rehabilitación, pero la rehabilitación no se limita solo a la fisioterapia.

¿Cuándo ir a fisioterapia y a rehabilitación?

La fisioterapia es recomendable cuando se presentan dolores musculares o articulares, lesiones deportivas, contracturas, esguinces, problemas posturales, lumbalgias, cervicalgias o recuperación después de una cirugía ortopédica. También es útil en casos de movilidad reducida, rigidez, inflamación o procesos crónicos como artritis y artrosis. El fisioterapeuta aplica técnicas como masajes terapéuticos, ejercicios de fortalecimiento, estiramientos y agentes físicos (frío, calor, electroterapia) para disminuir el dolor, mejorar la movilidad y prevenir recaídas.

En cambio, la rehabilitación se recomienda en situaciones más complejas, que requieren un abordaje integral y multidisciplinario. Por ejemplo, después de un accidente cerebrovascular, una lesión medular, amputaciones, traumatismos severos, enfermedades neurológicas (Parkinson, esclerosis múltiple) o condiciones que afectan la autonomía del paciente. La rehabilitación no solo trabaja el aspecto físico, sino también el emocional, cognitivo y social, con apoyo de médicos fisiatras, terapeutas ocupacionales, psicólogos y otros especialistas.