Perú

Día Nacional del Fisioterapeuta: cuál es la diferencia entre fisioterapia y rehabilitación

La fisioterapia y la rehabilitación tienen distinto enfoque, alcance y duración del tratamiento

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Los fisioterapeutas emplean herramientas como
Los fisioterapeutas emplean herramientas como la terapia manual, los ejercicios terapéuticos y los masajes (Freepik)

En el Perú, cada 1 de septiembre se celebra el Día Nacional del Fisioterapeuta, una fecha dedicada a resaltar la labor fundamental de estos profesionales en la salud de la población. Instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) conmemoran este día para reconocer cómo los fisioterapeutas participan en la prevención, tratamiento y recuperación de diversas condiciones físicas, promoviendo el bienestar integral de los pacientes y mejorando su calidad de vida.

Pese a esta visibilidad, existe una confusión frecuente entre los conceptos de fisioterapia y rehabilitación. Aunque están estrechamente relacionados, representan enfoques distintos. Conocer la diferencia entre ambos es fundamental para buscar la atención médica adecuada y oportuna según las necesidades del paciente.

¿Qué es la fisioterapia?

La fisioterapia es una disciplina de la salud centrada en prevenir, evaluar y tratar afecciones del sistema músculo-esquelético mediante técnicas no farmacológicas. Los fisioterapeutas son profesionales de la salud que emplean herramientas como la terapia manual, los ejercicios terapéuticos, los masajes, los agentes físicos (frío, calor, electricidad) y la educación al paciente.

La rehabilitación abarca el aspecto
La rehabilitación abarca el aspecto físico y, además, dimensiones psicológicas, sociales, emocionales y laborales (Freepik)

Su objetivo principal es restaurar la funcionalidad, mejorar la movilidad, reducir el dolor y promover el desarrollo, mantenimiento y recuperación de la máxima funcionalidad corporal sin intervención farmacológica.

¿Qué es la rehabilitación?

Por su parte, la rehabilitación es un proceso más amplio e integral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), consiste en un conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales que permite a una persona con discapacidad recuperar su mayor nivel de independencia y funcionalidad posible.

Abarca el aspecto físico, que incluye la fisioterapia, además de dimensiones psicológicas, sociales, emocionales y laborales. Involucra a un equipo multidisciplinario conformado por médicos fisiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, entre otros, dependiendo de las necesidades del paciente.

¿Cuál es la diferencia entre fisioterapia y rehabilitación?

La fisioterapia es una parte
La fisioterapia es una parte importante del proceso de rehabilitación, pero la rehabilitación no se limita solo a la fisioterapia (Clínica Anglo Americana)

Al diferenciar ambos conceptos, encontramos lo siguiente:

  • Enfoque y alcance: la fisioterapia se centra en la recuperación física de lesiones y dolencias musculoesqueléticas mediante técnicas específicas y personalizadas. En cambio, la rehabilitación aborda no solo la función física, sino también aspectos emocionales, sociales y funcionales que permiten al paciente reintegrarse a su entorno con autonomía.
  • Equipo profesional: la fisioterapia es realizada exclusivamente por fisioterapeutas especializados. La rehabilitación involucra un enfoque multidisciplinario, con participación de médicos rehabilitadores (fisiatras), psicólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros, según las necesidades individuales.
  • Duración y propósito del tratamiento: la fisioterapia suele ser un proceso más focalizado y de menor duración, pensado para resolver condiciones físicas particulares. La rehabilitación, por su parte, se caracteriza por un programa más prolongado y estructurado enfocado en restablecer el funcionamiento global del paciente.
  • Relación entre ambos: la rehabilitación puede incluir fisioterapia como una de sus herramientas esenciales, pero va más allá. La fisioterapia es una parte importante del proceso de rehabilitación, pero la rehabilitación no se limita solo a la fisioterapia.

¿Cuándo ir a fisioterapia y a rehabilitación?

La fisioterapia es recomendable cuando se presentan dolores musculares o articulares, lesiones deportivas, contracturas, esguinces, problemas posturales, lumbalgias, cervicalgias o recuperación después de una cirugía ortopédica. También es útil en casos de movilidad reducida, rigidez, inflamación o procesos crónicos como artritis y artrosis. El fisioterapeuta aplica técnicas como masajes terapéuticos, ejercicios de fortalecimiento, estiramientos y agentes físicos (frío, calor, electroterapia) para disminuir el dolor, mejorar la movilidad y prevenir recaídas.

En cambio, la rehabilitación se recomienda en situaciones más complejas, que requieren un abordaje integral y multidisciplinario. Por ejemplo, después de un accidente cerebrovascular, una lesión medular, amputaciones, traumatismos severos, enfermedades neurológicas (Parkinson, esclerosis múltiple) o condiciones que afectan la autonomía del paciente. La rehabilitación no solo trabaja el aspecto físico, sino también el emocional, cognitivo y social, con apoyo de médicos fisiatras, terapeutas ocupacionales, psicólogos y otros especialistas.

Temas Relacionados

Día Nacional del Fisioterapeutafisioterapiarehabilitaciónperu-salud

Últimas Noticias

Juan José Santiváñez asegura que construcción de penal El Frontón costará S/ 500 millones: estos son los detalles del diseño

Aunque evitó confirmar si estaría listo antes de entregar el gobierno, de acuerdo al expediente, la colocación de la primera piedra se proyecta para julio de 2026 o mediados de junio de 2027

Juan José Santiváñez asegura que

Congreso: Proponen declarar persona a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados por el narcotráfico”

El fujimorista Ernesto Bustamante propuso declarar persona no grata a la presidenta de México por sus declaraciones en defensa de Pedro Castillo y lo que consideró una injerencia en asuntos internos del Perú

Congreso: Proponen declarar persona a

Indecopi: Motos y automóviles Honda presentan fallas en sistema de frenos, de iluminación y bombas de combustible

El Sistema de Alertas de Consumo, tras detectar que diversos modelos de vehículos Honda presentan desperfectos técnicos, emitió una alerta preventiva para los usuarios

Indecopi: Motos y automóviles Honda

Congresista peruano propone recibir a Ibai con fiesta del pan con chicharrón: “Se repartirán 10 mil panes”

A través de un video difundido en sus redes sociales, el parlamentario Esdras Medina afirmó que este plato no solo representa un desayuno, sino también un símbolo de identidad y tradición cultural

Congresista peruano propone recibir a

Denuncian contaminación con neveras de Coca-Cola en refugio de aves migratorias ubicado en Lurín: zona ya fue recuperada

El hallazgo fue reportado por el influencer Daniel Cáceres Bartra y es investigado por OEFA. El área será refugio de más de 140 especies de aves desde octubre

Denuncian contaminación con neveras de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una farmacia trucha tenía dos

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

El jefe de la barrabrava de Rosario Central fue acusado como organizador de la banda narco Los Menores

Advierten sobre un factor de riesgo clave para el desarrollo de arritmias a partir de los 50 años

INFOBAE AMÉRICA
Comienza la fase final del

Comienza la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo de Brasil

Crisis en Irán: el rial alcanzó un nuevo mínimo ante la amenaza de sanciones por parte de la ONU

La oposición venezolana denunció la detención de dos activistas y exigió una prueba de vida

Kim Jong Un ya está en China para asistir a un desfile militar junto a Xi Jinping y Vladimir Putin

De asistentes virtuales a superinteligencia, estos son los 7 tipos de inteligencia artificial que regirán el mundo digital

TELESHOW
Mauricio D’Alessandro puso en dudas

Mauricio D’Alessandro puso en dudas el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “No va a haber firma”

Luis Ventura habló del supuesto romance de Diego Maradona y Silvina Luna: “Fue un gran amor”

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”