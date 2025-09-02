Perú

'Cuto' Guadalupe niega ser trabajador fantasma: reconoce servicios a la Municipalidad de Ate y no descarta acciones legales

Exjugador aseguró que vínculo laboral fue a través de órdenes de servicio y cumplió "a cabalidad con las funciones para las que fui contratado"

'Cuto' Guadalupe se refirió a
'Cuto' Guadalupe se refirió a acusaciones en su contra. (Foto: Captura de IG)

El exfutbolista Cuto Guadalupe respondió públicamente al informe presentado por la Contraloría General de la República que lo incluye en la lista de 21 supuestos trabajadores fantasmas contratados por la Municipalidad Distrital de Ate durante los años 2022 y 2023. De acuerdo al informe, las personas enlistadas habrían recibido pagos bajo la modalidad de órdenes de servicio sin acreditar la prestación efectiva de funciones, ocasionando pérdidas por más de S/ 150 mil en el presupuesto público.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el exjugador reconoció el vínculo laboral con el municipio y aseguró que se limitó exclusivamente a órdenes de servicio específicas, orientadas al desarrollo de talleres y capacitaciones formativas en el ámbito deportivo. “Nunca existió relación laboral entre mi persona y la Municipalidad de Ate. Mi vínculo fue estrictamente bajo la modalidad de orden de servicio, exclusivamente para el servicio técnico en el desarrollo formativo deportivo. Por lo tanto, no corresponde, bajo ningún concepto, señalarme como trabajador y mucho menos calificarme como trabajador fantasma”, indicó.

Aseguró que durante el breve periodo en el que prestó servicios a la gestión del alcalde Franco Vidal, cumplió a cabalidad con las funciones para las que fue contratado. “Estos servicios están plenamente documentados y pueden ser acreditados mediante informes, registros, fotografías, videos y testimonios de quienes participaron en las actividades que desarrollé. Cada retribución económica que recibí corresponde a un servicio real, ejecutado de forma efectiva y comprobable”, manifestó.

Además, puntualizó que siempre ha actuado con transparencia y responsabilidad en los compromisos asumidos con instituciones públicas y privadas. “Por ello, me reservo el derecho de tomar las acciones legales correspondientes para salvaguardar mi honor, reputación y derechos fundamentales”, expresó.

Comunicado de 'Cuto' Guadalupe.
Comunicado de 'Cuto' Guadalupe.

Por último, sostuvo que mantiene disposición total para colaborar con cualquier requerimiento en el marco de las investigaciones abiertas y expresó su convencimiento de que la documentación entregada permitirá aclarar los hechos. “Estoy plenamente convencido de que las investigaciones demostrarán la verdad de los hechos. Manifiesto mi absoluta disposición para colaborar con cualquier requerimiento de las autoridades competentes, con la plena tranquilidad de haber cumplido con mis responsabilidades”, sentenció.

¿Qué dice el informe de Contraloría?

El informe de la Contraloría General de la República asigna a Guadalupe dos contratos celebrados en 2022, por un total de 15.000 soles. Según la entidad, estos compromisos estaban destinados a dictar talleres de fútbol y brindar capacitaciones, aunque investigaciones posteriores detectaron que durante las fechas acordadas el exfutbolista habría salido del país en al menos cinco oportunidades. Este señalamiento, obtenido mediante cruce de información con la Superintendencia Nacional de Migraciones, alimentó la sospecha sobre el cumplimiento de los servicios contratados.

La Contraloría también identificó procedimientos similares en otros casos, como el de un músico y un trabajador del área de Tránsito y Transportes que habrían recibido pagos por supuestas labores no realizadas, además de firmas falsificadas y contratos emitidos a personas cuyo paradero era fuera del país durante los periodos establecidos. El organismo remitió su informe al alcalde Franco Vidal y solicitó que la municipalidad detalle las medidas correctivas implementadas, sin descartar acciones penales contra los funcionarios responsables.

