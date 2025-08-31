Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: la colombiana Milena Zárate promete contar todo sobre su pelea con su hermana Greissy Ortega

La cantante se sentará frente a Beto Ortiz para contar su versión sobre el escándalo familiar que la enfrentó con su hermana, prometiendo detalles inéditos y confesiones que darán mucho de qué hablar

Manoel Obando

Por Manoel Obando

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)
23:50 hs31/08/2025

Milena Zárate no irá sola a EVDLV

En los adelantos de El valor de la verdad se reveló que Milena Zárate contará con compañía en el set. La actriz y bailarina no afrontará sola el cuestionario de Beto Ortiz, pues estará respaldada por personas de su entorno más cercano.

La colombiana llegará acompañada de su amigo y abogado César Dávila, así como de su amiga Yury Hernández, quienes estarán atentos a intervenir en caso de que se acerque la pregunta más comprometedora de la noche.

23:34 hs31/08/2025

Milena Zárate y la razón por la que vuelve a EVDLV

La actriz, cantante y bailarina colombiana Milena Zárate vuelve este domingo a El valor de la verdad, dispuesta a hablar sin filtros. En su primera participación buscaba justicia; ahora, asegura, regresa con la intención de “dejar las cosas en claro”.

“Esta vez lo hago por diversión, porque extrañaba a Beto”, declaró antes de ingresar al set, aunque admitió sentir nervios tras varios años de ausencia.

Milena Zárate estará en ‘El
Milena Zárate estará en ‘El Valor de la Verdad’: revelará traiciones, su romance con Jonathan Maicelo y las peleas con Greissy Ortega.
20:22 hs31/08/2025

Qué preguntas responderá Milena Zárate en El Valor de la Verdad

En el adelanto de El valor de la verdad, se anticipan detalles del conflictivo pasado entre Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega.

El avance muestra fragmentos de la recordada pelea en el estacionamiento de un canal de televisión, donde Greissy, acompañada de su pareja Randol Pastor, lanzó insultos como: “Estúpida, morirse debería”.

Milena relató que su hermana golpeó su camioneta, la insultó y hasta la escupió. El promocional también rescata otra parte del enfrentamiento, con Ortega gritando: “Por tu culpa soy una feliz”. Milena adelantó que, en el programa, revelará su verdad e incluso habló de las disculpas posteriores de su hermana.

20:22 hs31/08/2025

Quién es Milena Zárate

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

Milena Zárate, cantante, modelo y personalidad de televisión colombiana de 36 años, ha desarrollado gran parte de su carrera en Perú. Ganó notoriedad tras su mediática relación con Edwin Sierra, con quien tiene una hija, y por el escándalo familiar que involucró a su hermana Greissy Ortega.

Participó en programas como El gran show y Bailando por un sueño, además de incursionar en la actuación con papeles polémicos. A los 20 años enfrentó cáncer de piel, pasando por cirugías reconstructivas y una profunda depresión. Actualmente prepara la miniserie autobiográfica La verdad la sé yo, donde revelará episodios difíciles de su vida.

20:22 hs31/08/2025

A qué hora comienza El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El valor de la verdad mantiene su tradicional horario estelar los domingos a las 10:00 p.m. por Panamericana Televisión, consolidándose como una de las producciones más icónicas del canal.

La estrategia del programa refuerza su presencia mediante anuncios y adelantos de invitados en redes sociales, lo que genera expectativa y conecta con el público.

Además de la señal abierta, la audiencia puede seguir el programa a través de su canal oficial en YouTube, donde es posible ver la transmisión en vivo y acceder a fragmentos memorables. Esta combinación de televisión y plataformas digitales permite que el formato se adapte a los nuevos hábitos de consumo, manteniendo su vigencia y ampliando su alcance entre diversas generaciones.

20:21 hs31/08/2025

Dónde ver El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El programa de entrevistas El valor de la verdad mantiene su lugar en la televisión peruana con su emisión dominical a las 10:00 p.m. a través de Panamericana Televisión.

Además de la señal abierta, los espectadores pueden disfrutarlo en alta definición mediante los canales 705 de Claro y Movistar, opción ideal para quienes buscan mejor calidad de imagen. La propuesta también se expande al entorno digital gracias a su canal oficial de YouTube, donde se publican episodios completos y clips destacados.

Con esta estrategia multiplataforma, el formato logra adaptarse a las nuevas tendencias de consumo audiovisual y refuerza su cercanía con una audiencia diversa que combina la televisión tradicional con el contenido en línea.

20:21 hs31/08/2025

Qué es El Valor de la Verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El valor de la verdad es un programa de televisión peruano conducido por Beto Ortiz desde 2012, basado en entrevistas donde los concursantes responden preguntas íntimas validadas con polígrafo.

Con varias temporadas, mezcla confesiones impactantes, polémicas éticas y altos índices de audiencia. La dinámica incluye seis niveles con premios que llegan a 50 000 soles, además de comodines como el “botón rojo”. Estrenado en Latina Televisión, vivió pausas y regresos, destacando episodios con personajes mediáticos y políticos.

En 2025, la tercera temporada se transmite por Panamericana Televisión, incorporando nuevas figuras y alcanzando récords en televisión y plataformas digitales, consolidando al formato como un fenómeno mediático de alto impacto social y cultural.

