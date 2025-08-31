Perú

Loreto: adolescente de 17 años sobrevive tras mordedura de jergón, la serpiente más letal de la Amazonía

Una joven de la comunidad Naranjal, en Datem del Marañón, fue atacada por una serpiente jergón y logró salvarse gracias a la atención inmediata que recibió en la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) Morona

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Las PIAS representan la única
Las PIAS representan la única vía de acceso a servicios básicos para miles de familias en la Amazonía.

Una adolescente de 17 años se aferró a la vida después de ser atacada por una serpiente jergón en la comunidad Naranjal, provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto. La mordedura ocurrió en su pie izquierdo, lo que desencadenó una emergencia que pudo haber terminado en tragedia debido a la toxicidad del veneno.

El auxilio llegó a través de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) Morona, una embarcación que brinda servicios del Estado en las zonas más aisladas de la Amazonía. Allí, un equipo médico logró estabilizarla con tratamientos especializados antes de trasladarla hacia un hospital de mayor complejidad, donde actualmente sigue bajo supervisión médica.

El ataque de la serpiente

El hecho se produjo cuando la joven se encontraba en su comunidad y fue sorprendida por una serpiente jergón, conocida en la selva peruana por su agresividad y la potencia de su veneno. El ataque comprometió de inmediato su salud, por lo que su familia actuó sin demora y buscó ayuda en el único servicio médico cercano: la PIAS Morona, que se hallaba atendiendo en esa zona del Datem del Marañón.

Personal de salud de la
Personal de salud de la PIAS Morona aplicó suero antiofídico y estabilizó a la paciente.

Las jergones son responsables de numerosos accidentes en la Amazonía. Su veneno puede causar necrosis en el tejido, hemorragias internas y fallas orgánicas si no se recibe atención médica en las primeras horas. Por esa razón, la intervención rápida fue crucial para salvar a la adolescente.

La rápida intervención médica

Una vez a bordo de la PIAS, el personal de salud evaluó la gravedad de la mordedura y aplicó el protocolo correspondiente. La joven recibió dosis de suero antiofídico para neutralizar el veneno, además de medicamentos como analgésicos, corticoides y antibióticos, con el fin de controlar el dolor, reducir la inflamación y prevenir infecciones.

El director ejecutivo del programa PAIS, Fidel Pintado, informó que la paciente fue estabilizada en la embarcación gracias a la preparación del equipo médico. Destacó que, tras la primera atención, se coordinó su evacuación hacia un centro hospitalario con más recursos para continuar con el tratamiento. Actualmente, la adolescente se encuentra fuera de peligro y evoluciona de manera positiva.

El rol de las PIAS en la selva

Embarcaciones de la Marina de
Embarcaciones de la Marina de Guerra llevan servicios del Estado a comunidades amazónicas aisladas.

El caso refleja la función que cumplen las Plataformas Itinerantes de Acción Social en la Amazonía peruana. Estas embarcaciones, operadas por la Marina de Guerra del Perú con el apoyo del Midis, recorren los ríos para acercar servicios del Estado a comunidades aisladas a las que solo se puede acceder por vía fluvial.

Además de la atención en salud, las PIAS brindan trámites de identidad, programas sociales, orientación legal y actividades educativas. Para miles de familias amazónicas, representan la única oportunidad de acceder a servicios básicos. En emergencias, como la sufrida por la adolescente de Naranjal, su presencia puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Coordinación para salvar vidas

La evacuación de la joven fue posible gracias al trabajo conjunto del programa PAIS, la Marina de Guerra, la Gerencia Regional de Salud de Loreto y la Red de Salud del Datem del Marañón. Esta articulación permitió movilizar recursos de manera inmediata y garantizar la continuidad de la atención médica en un hospital.

Las autoridades resaltaron que la experiencia confirma la importancia de mantener operativas las PIAS, que no solo cumplen funciones sociales, sino que también se convierten en puntos de auxilio frente a emergencias médicas en zonas de difícil acceso. La intervención oportuna demuestra cómo la presencia del Estado en comunidades remotas puede impactar directamente en la supervivencia de sus habitantes.

<br>

Temas Relacionados

LoretoAmazonía peruanaserpiente venenosaPlataforma Itinerante de Acción Socialperu-noticias

Últimas Noticias

Nolberto Solano hizo feroz crítica a Agustín Lozano tras su reelección en la FPF: ¿Qué mejoró el fútbol peruano en los últimos 10 años?

El exfutbolista cuestionó la extensión del mandatato del dirigente chongoyapano en la Federación, exponiendo la dura realidad del balompié nacional

Nolberto Solano hizo feroz crítica

Detonan explosivo en cajero de financiera en Comas y se llevan miles de soles

Una fuerte detonación destruyó dos dispensadores automáticos afuera de una sucursal crediticia en una avenida central de Lima, mientras los responsables lograron huir tras apoderarse del efectivo sustraído

Detonan explosivo en cajero de

Minuto a minuto del Mundial de Desayunos de Ibai: así van las votaciones de Perú vs Ecuador

El pan con chicharrón con tamal criollo saca ligera ventaja al bolón verde con encebollado en uno de los duelos más reñidos del torneo digital. El próximo lunes 1 de septiembre se conocerá al ganador que avanzará a semifinales

Minuto a minuto del Mundial

Mañana ocurrirá un nuevo fenómeno severo en Lima y 16 regiones: Senamhi emite alerta amarilla por 13 horas

De acuerdo al aviso meteorológico, la vigencia de la advertencia se extenderá desde las 10:00 hasta las 23:59 de este lunes 1 de septiembre

Mañana ocurrirá un nuevo fenómeno

Con maletas, recuerdos y dos perritos: así fue el viaje de seis días por carretera de una pareja venezolana que volvió desde Perú a su país

La ruta estuvo marcada por largas horas de cansancio, paradas en fronteras y la búsqueda de lugares donde descansar, pero la pareja nunca se separó de sus dos golden retriever, que completaron el regreso a Venezuela

Con maletas, recuerdos y dos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta global por la prevalencia

Alerta global por la prevalencia de la anemia en mujeres: cuáles son los síntomas clave

El Senado reactivará la emergencia en discapacidad, pero se abrió una puja entre los bloques por el temario

El misterioso posteo del acusado del crimen de la chofer en La Matanza y una inquietante hipótesis

Científicos alertaron por un problema de salud que afecta a los astronautas en el espacio

El abogado de los hermanos Kovalivker cuestionó el operativo judicial y la prueba en la causa por presuntas coimas en la Andis

INFOBAE AMÉRICA
El preso político nicaragüense Carlos

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

La increíble histora de la pintura robada por los nazis que apareció en Argentina y volvió a desaparecer

Científicos británicos afirman que podrían haber descubierto cómo se originó la vida en la Tierra

La huella de van Gogh en el arte moderno: el diálogo entre Matisse y la vanguardia del siglo XX

“El mago del Kremlin”: el retrato autoritario de Vladimir Putin que desafía a Occidente

TELESHOW
La increíble fiesta sorpresa que

La increíble fiesta sorpresa que le organizó Nico Occhiato a Flor Jazmín por su cumpleaños: “No podía reaccionar”

Juana Repetto reveló quién está a su lado durante su reciente embarazo: “No puedo más de amor”

El rotundo cambio estético de Furia Scaglione tras su cirugía de nariz: las fotos del resultado final

Noche de baile y amigos en la casa de Wanda Nara: al cuidado de Zaira y con los hijos de Evangelina Anderson

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”