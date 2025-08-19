Medio Ambiente

Las asombrosas criaturas del Amazonas: cinco animales que solo pueden verse en el río más extenso del planeta

Depredadores, reptiles y mamíferos poco conocidos cumplen funciones esenciales en el equilibrio ecológico de la región

Por Constanza Almirón

Guardar
El río Amazonas alberga cinco
El río Amazonas alberga cinco animales únicos que cumplen roles esenciales en su ecosistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de Sudamérica, el río Amazonas se extiende como una arteria vital que sustenta una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta. Con una longitud que supera al Nilo por 140 kilómetros y un caudal capaz de descargar 12.540 millones de metros cúbicos de agua por minuto en la temporada de crecidas, este coloso fluvial no solo ostenta récords geográficos, sino que también alberga criaturas tan asombrosas como poco conocidas.

National Geographic reunió información sobre cinco animales sorprendentes que habitan sus aguas, mostrando su papel esencial en este ecosistema único.

El Amazonas, que atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, es reconocido como el río más largo y caudaloso del mundo, según National Geographic. Su cuenca sostiene cerca del 15% de las especies de peces del planeta, convirtiendo a estas aguas en un laboratorio natural de evolución y conservación. La variedad de especies desempeña funciones clave en la cadena alimentaria y en el equilibrio ecológico de la región.

1. Pirarucú

El pirarucú (Arapaima gigas), también conocido como paiche o arapaima, es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Puede medir 1,8 metros y pesar 90 kilos, aunque algunos ejemplares han llegado a los 4,6 metros y 200 kilos, según la Fundación Amazonía Sostenible y National Geographic.

El pirarucú, uno de los
El pirarucú, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, es clave en la cadena alimentaria (Credit Image: © El Tiempo/GDA/ZUMAPRESS.com)

Su dieta abarca insectos, peces, anfibios e incluso aves acuáticas, lo que lo convierte en un depredador fundamental del ecosistema. Junto al pirarucú, en el Amazonas nadan más de 2.500 especies de peces, lo que subraya la asombrosa diversidad de este río.

2. Terecay

La terecay (Podocnemis unifilis) es una tortuga nativa de la cuenca amazónica que prefiere las riberas y aguas tranquilas. Puede vivir hasta 70 años y se identifica por su caparazón oscuro y abovedado.

La terecay, tortuga amazónica, se
La terecay, tortuga amazónica, se distingue por su longevidad y características físicas singulares

Las crías presentan manchas amarillas en la cabeza; los machos retienen parcialmente estas marcas en la adultez, mientras que las hembras tienden a perderlas por completo.

3. Manatí amazónico

El manatí amazónico (Trichechus inunguis) es un mamífero herbívoro y endémico de la región. Su distribución incluye casi toda la cuenca, desde las fuentes en Colombia, Ecuador y Perú hasta la desembocadura en Brasil.

El manatí amazónico es un
El manatí amazónico es un mamífero endémico y totalmente acuático de la cuenca del Amazonas

Totalmente acuático y de hábitos solitarios, sale a la superficie cada cuatro minutos para respirar. Wildlife Conservation Society Ecuador lo describió como “una curiosa combinación de un hipopótamo y una foca”, en referencia a su aspecto y adaptación acuática.

4. Caimán negro

El caimán negro (Melanosuchus niger) se encuentra en la cima de la cadena alimentaria amazónica y es el mayor de los caimanes sudamericanos. Puede superar los cuatro metros de longitud y alcanzar los 400 kilos, aunque existen registros de ejemplares aún más grandes, según el biólogo Gustavo Figueirôa.

El caimán negro, el mayor
El caimán negro, el mayor de Sudamérica, ocupa la cima de la cadena alimentaria amazónica

Este depredador llega a alimentarse de jaguares y anacondas, siendo el más imponente dentro de la familia Alligatoridae.

5. Anaconda verde

La anaconda verde (Eunectes murinus) vive en la cuenca del Amazonas, el Orinoco y los Llanos venezolanos. Es la serpiente más pesada del mundo: las hembras pueden llegar a 250 kilos, superando a los machos en tamaño.

La anaconda verde, la serpiente
La anaconda verde, la serpiente más pesada del mundo, habita en la cuenca del Amazonas y el Orinoco (Credit Image: © Sergi Reboredo/ZUMA Press Wire)

Esta especie no es venenosa y caza por constricción, envolviendo a sus presas y ejerciendo una presión letal. A pesar de poder tragar animales muy grandes, no hay pruebas consistentes de ataques deliberados a humanos.

Temas Relacionados

Río AmazonasBiodiversidadAnimales sorprendentesPirarucúCaimán negroAnaconda verdeNewsroom BUE

Últimas Noticias

El dragón que puede cambiar de sexo por la temperatura y sorprende a la ciencia: revelan sus claves genéticas

Un estudio publicado en la revista de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido presentó los datos de la secuenciación de la especie. Los detalles

El dragón que puede cambiar

El evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años que transformó a la humanidad prehistórica

El análisis de registros arqueológicos brinda nuevas pistas sobre cómo la adaptación y los lazos sociales fueron vitales ante desafíos que superaron fronteras continentales

El evento climático extremo ocurrido

La curiosa evolución de un pez ciego: perdió los ojos porque no los necesita y ganó “superpoderes” sensoriales

Los tetras cavernícolas de México cautivan a los investigadores con su piel pálida y habilidades extraordinarias que les permiten sobrevivir en ambientes donde reina la oscuridad total

La curiosa evolución de un

El liderazgo invisible de las recicladoras: el motor olvidado de la economía circular en Hanói

El esfuerzo diario de estas trabajadoras informales, junto al apoyo de organizaciones y nuevas alianzas, está transformando la percepción y el impacto del reciclaje en la capital vietnamita

El liderazgo invisible de las

El cambio climático estaría cerca de puntos de inflexión irreversibles, según los científicos

Aunque la tecnología mejora la detección de riesgos, la ciencia aún no determina con exactitud los umbrales de alteraciones permanentes en regiones como el Amazonas o Groenlandia. The Economist explicó que esto dificulta la toma de decisiones políticas y la asignación de recursos

El cambio climático estaría cerca
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cristina Villanueva vuelve a RTVE

Cristina Villanueva vuelve a RTVE tras 19 años en laSexta: sus proyectos en la cadena pública

Una psicóloga explica qué significa que tu pareja te pida tiempo: “Han conocido a alguien nuevo”

Un mecánico explica si las gasolineras low cost tienen buen combustible: “Ten mucho cuidado”

Lo operan por cáncer de próstata pero está en el Caribe: un hospital emplea la realidad virtual para reducir el estrés de los pacientes

Muere una Miss Rusia después de atropellar a un alce: “Apareció de la nada y se lanzó al coche”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Macron aboga por celebrar en Europa la cumbre entre Putin y Zelenski

Maduro anuncia el despliegue de 4,5 millones de milicianos en toda Venezuela

El PP, sobre la decisión del juez Peinado de imputar a Begoña Gómez: "Nosotros respetamos las resoluciones judiciales"

Air Canada espera reanudar vuelos esta tarde tras tres días de parón por la huelga de tripulantes de cabina

Mueren 25 personas en nuevos ataques aéreos de las fuerzas de Israel sobre la Franja de Gaza

ENTRETENIMIENTO

El secreto detrás de Doctor

El secreto detrás de Doctor Octopus: así nació el villano más humano de Spider-Man 2

La confesión de Owen Cooper sobre una escena de Adolescencia: “Simplemente no pude hacerla, odié cada segundo”

Juanes reveló cómo convivió con el dolor de ver a su hermana en coma durante 27 años: “Comenzó una historia que moldeó mi vida”

Jim Parsons y el inesperado origen de Sheldon Cooper en “The Big Bang Theory”: cómo un error de casting creó un ícono de la comedia

Dacre Montgomery revela su emoción por el final de “Stranger Things”