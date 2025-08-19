Las asombrosas criaturas del Amazonas: cinco animales que solo pueden verse en el río más extenso del planeta

El río Amazonas alberga cinco animales únicos que cumplen roles esenciales en su ecosistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de Sudamérica, el río Amazonas se extiende como una arteria vital que sustenta una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta. Con una longitud que supera al Nilo por 140 kilómetros y un caudal capaz de descargar 12.540 millones de metros cúbicos de agua por minuto en la temporada de crecidas, este coloso fluvial no solo ostenta récords geográficos, sino que también alberga criaturas tan asombrosas como poco conocidas.

National Geographic reunió información sobre cinco animales sorprendentes que habitan sus aguas, mostrando su papel esencial en este ecosistema único.

El Amazonas, que atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, es reconocido como el río más largo y caudaloso del mundo, según National Geographic. Su cuenca sostiene cerca del 15% de las especies de peces del planeta, convirtiendo a estas aguas en un laboratorio natural de evolución y conservación. La variedad de especies desempeña funciones clave en la cadena alimentaria y en el equilibrio ecológico de la región.

1. Pirarucú

El pirarucú (Arapaima gigas), también conocido como paiche o arapaima, es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Puede medir 1,8 metros y pesar 90 kilos, aunque algunos ejemplares han llegado a los 4,6 metros y 200 kilos, según la Fundación Amazonía Sostenible y National Geographic.

El pirarucú, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, es clave en la cadena alimentaria (Credit Image: © El Tiempo/GDA/ZUMAPRESS.com)

Su dieta abarca insectos, peces, anfibios e incluso aves acuáticas, lo que lo convierte en un depredador fundamental del ecosistema. Junto al pirarucú, en el Amazonas nadan más de 2.500 especies de peces, lo que subraya la asombrosa diversidad de este río.

2. Terecay

La terecay (Podocnemis unifilis) es una tortuga nativa de la cuenca amazónica que prefiere las riberas y aguas tranquilas. Puede vivir hasta 70 años y se identifica por su caparazón oscuro y abovedado.

La terecay, tortuga amazónica, se distingue por su longevidad y características físicas singulares

Las crías presentan manchas amarillas en la cabeza; los machos retienen parcialmente estas marcas en la adultez, mientras que las hembras tienden a perderlas por completo.

3. Manatí amazónico

El manatí amazónico (Trichechus inunguis) es un mamífero herbívoro y endémico de la región. Su distribución incluye casi toda la cuenca, desde las fuentes en Colombia, Ecuador y Perú hasta la desembocadura en Brasil.

El manatí amazónico es un mamífero endémico y totalmente acuático de la cuenca del Amazonas

Totalmente acuático y de hábitos solitarios, sale a la superficie cada cuatro minutos para respirar. Wildlife Conservation Society Ecuador lo describió como “una curiosa combinación de un hipopótamo y una foca”, en referencia a su aspecto y adaptación acuática.

4. Caimán negro

El caimán negro (Melanosuchus niger) se encuentra en la cima de la cadena alimentaria amazónica y es el mayor de los caimanes sudamericanos. Puede superar los cuatro metros de longitud y alcanzar los 400 kilos, aunque existen registros de ejemplares aún más grandes, según el biólogo Gustavo Figueirôa.

El caimán negro, el mayor de Sudamérica, ocupa la cima de la cadena alimentaria amazónica

Este depredador llega a alimentarse de jaguares y anacondas, siendo el más imponente dentro de la familia Alligatoridae.

5. Anaconda verde

La anaconda verde (Eunectes murinus) vive en la cuenca del Amazonas, el Orinoco y los Llanos venezolanos. Es la serpiente más pesada del mundo: las hembras pueden llegar a 250 kilos, superando a los machos en tamaño.

La anaconda verde, la serpiente más pesada del mundo, habita en la cuenca del Amazonas y el Orinoco (Credit Image: © Sergi Reboredo/ZUMA Press Wire)

Esta especie no es venenosa y caza por constricción, envolviendo a sus presas y ejerciendo una presión letal. A pesar de poder tragar animales muy grandes, no hay pruebas consistentes de ataques deliberados a humanos.