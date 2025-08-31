Perú

Concurso Nacional de Microrrelato Bibliotecuento 2025: convocatoria abierta para escritores mayores de 18 años

La competencia invita a compartir relatos originales sobre el mundo de las bibliotecas, premiando las mejores propuestas con publicaciones y reconocimientos en una ceremonia programada para el mes de octubre

Un breve relato puede abrir las puertas a grandes oportunidades. El Ministerio de Educación ha lanzado una nueva edición del Concurso Nacional de Microrrelato Bibliotecuento, una iniciativa que busca reconocer los mejores textos de hasta 200 palabras. El certamen, coordinado junto a la Casa de la Literatura Peruana, aceptará postulaciones hasta el 19 de septiembre y está dirigido a peruanos y residentes en el país a partir de los 18 años.

Un espacio para narradores y lectores

El concurso Bibliotecuento nació en 2016 con el objetivo de promover la creación literaria nacional en el formato de microrrelato y poner en valor las bibliotecas como espacios de encuentro y reflexión. Esta edición invita a los participantes a explorar desde ficciones insólitas hasta experiencias personales relacionadas con el universo de las bibliotecas, el trabajo de los bibliotecarios, los libros y la lectura. Como requisito, quienes deseen postular deben presentar un relato original, inédito y no mayor a 200 palabras.

La edición previa de 2023 reunió a 629 postulantes, anotando un récord en la cantidad de concursantes y evidenciando un interés creciente en la escritura breve y la cultura del libro. El registro de más de 3.300 participantes a lo largo de la historia del certamen pone en relieve el alcance conseguido por esta convocatoria orientada a la creatividad y la pasión lectora.

Premios y reconocimiento digital

El relato ganador, las menciones honrosas y los finalistas recibirán paquetes de libros y serán incluidos en una publicación digital gratuita y de libre acceso. Esta plataforma permitirá visibilizar nuevas voces y brindar acceso a relatos de calidad sin restricciones. La ceremonia de premiación, donde se anunciarán los ganadores, se realizará el 25 de octubre de 2025.

Para consultas sobre el concurso, las personas interesadas pueden escribir al correo bibliotecacaslit@minedu.gob.pe.

La literatura como motor cultural

De forma paralela, la Casa de la Literatura Peruana impulsa otras acciones que buscan acercar la cultura al público general. El próximo mes, organizará el Festival del Libro y la Lectura, donde se presentarán diversas editoriales universitarias entre el 26 y el 28 de septiembre. Además, la sala de exposición permanente alberga la muestra “Intensidad y altura de la literatura peruana”, una propuesta que recorre la multiplicidad de manifestaciones literarias peruanas a través de soportes como el grabado, la pintura y la música.

Morgan Quero, titular del Ministerio de Educación, ha subrayado que uno de los objetivos principales de la gestión es favorecer la formación integral de las personas de todas las edades, haciendo llegar el patrimonio literario nacional a estudiantes y público general mediante estas iniciativas.

El Ministerio de Educación apuesta, de este modo, por el fortalecimiento del ecosistema literario nacional, la revalorización de los espacios de lectura y la promoción de nuevos talentos narrativos.

LaCasa de la Literatura Peruanaes una institución dedicada a la promoción, investigación y difusión de la creación literaria nacional. Ubicada en el centro histórico de Lima, este espacio funciona como un punto de encuentro para escritores, lectores y estudiantes, donde se desarrollan talleres, exposiciones, encuentros literarios y actividades formativas. Entre sus principales funciones destaca la conservación del patrimonio bibliográfico peruano, el apoyo a la lectura en todos sus niveles y la facilitación de acceso a materiales literarios. Además, la Casa impulsa proyectos que visibilizan nuevas voces y fomentan el diálogo intercultural en torno a la literatura peruana.

