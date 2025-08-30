Perú

Nueva alerta de Digemid por detergentes falsos: Retiran productos y brindan recomendaciones

La PNP, en operativo conjunto con el Ministerio Público, logró incautar estos productos falsificados y detener a dos personas que se encontraban en el predio

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Digemid ha presentado una alerta
Digemid ha presentado una alerta sobre detergentes. Foto: Andina

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) informó que logró incautar detergente falsificado en un inmueble de Ate Vitarte, por lo que recomienda a la población no comprar estos productos en lugares autorizados.

La alerta 100-2025 indicó que la entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) retiró un lote encontrado en un inmueble, donde dos personas almacenaban y vendían productos falsificados. El mensaje, si bien estuvo dirigido principalmente a profesionales de la salud, instituciones y farmacias, también resulta de interés para la ciudadanía en general.

A continuación, los productos retenidos en operativo conjunto entre la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Lima Centro y la Policía Nacional del Perú (PNP):

Alicorp S.A. A. / Perú

  • Detergente Bolivar Cuidado Total polvo granulado (bolsa x 730 g): 28 05 24 20:50 2007
  • Detergente Marsella polvo granulado (bolsa x 430 g): 24 07 24 21:47 2005*

Procter & Gamble Perú S.R.L. Perú

  • Detergente Opal Ultra Floral Anti Manchas polvo granulado (bolsa x 450 g):10 03 23 18:42 1009*
  • Detergente Ace Aroma Limón Más Suave polvo (bolsa x 750 g):2265210113**
  • Detergente Ariel – Pro Cuidado polvo (bolsa x 750 g): 2302210302**
El almacén se ubica en
El almacén se ubica en el centro de Lima. (Foto: Minsa)

Debido al riesgo al que está expuesto la población por la comercialización de estos productos falsificados, el Digemid recomendó no comprar detergente en establecimientos no autorizados.

“Asimismo, abstenerse de adquirir o utilizar productos sanitarios en los que se sospeche contaminación, alteración, falsificación, adulteración o sean comercializados sin Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). Cualquier consulta comunicarse al teléfono (01) 631-4300 anexos 6201, 6210 y 6011″, precisa.

Digemid
Digemid

Digemid endurece supervisión sobre mensajes publicitarios de medicamentos

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), órgano del Ministerio de Salud, ha reiterado la necesidad de que la publicidad de medicamentos en el país cumpla estándares estrictos. La reciente exigencia surge tras advertir el riesgo sanitario derivado de mensajes engañosos o inexactos en publicidad farmacéutica, temática que fue enfatizada por Elizabeth Valle, coordinadora del Área de Control Publicitario de la entidad estatal.

Valle señaló que toda pieza publicitaria e información difundida al público debe ajustarse al contenido registrado y autorizado en la ficha técnica oficial del producto ante la Digemid. La funcionaria subrayó que los mensajes deben ser claros, veraces, completos y tener legibilidad adecuada para propiciar decisiones informadas por parte de los consumidores. “Las exageraciones o inexactitudes inducen a error al consumidor, incentivan la automedicación y contribuyen al uso irracional del medicamento”, explicó Valle.

Uno de los aspectos más vigilados es la prohibición de atribuir efectos terapéuticos no comprobados a productos naturales o dietéticos. Valle subrayó que, en el caso de los productos dietéticos, la publicidad no debe sobredimensionar su condición de suplemento ni sugerir propiedades curativas que no hayan sido debidamente avaladas, ya que esto puede exponer a la población a eventuales riesgos en su salud.

La Digemid enfatizó que la protección al usuario demanda que, ante cualquier afectación, la consulta a un profesional de la salud sea prioritaria sobre la confianza en mensajes de anuncios. Valle recordó que la automedicación representa un peligro y que la información publicitaria debe ser fiel reflejo de lo autorizado por el organismo regulador, además de presentarse siempre de manera accesible y comprensible para todos los públicos.

Para asegurar el cumplimiento normativo, la Digemid mantiene un sistema permanente de supervisión. Cuando se detectan casos de publicidad engañosa, la institución realiza la denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), activando los procesos correspondientes. Esta fiscalización busca proteger la salud pública y promover el uso responsable de medicamentos, minimizando los riesgos asociados a mensajes que puedan inducir a errores en la automedicación.

Temas Relacionados

DigemidDetergentes falsosPNPFiscalíaperu-noticias

Últimas Noticias

Janet Barboza critica la carrera de Leslie Shaw en la cumbia y cuestiona su éxito: “Sola no llena ni cinco gatos”

La conductora de ‘América Hoy’ puso en duda la capacidad de la cantante para llenar conciertos de cumbia, asegurando que su verdadero talento está en el marketing y las alianzas

Janet Barboza critica la carrera

Gobierno destina más de S/ 88 mil para el mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima

El financiamiento permitirá que el centro de convenciones se mantenga operativo durante el “Turismo In Summit 2025”, evento internacional que se llevará a cabo en Lima del 1 al 4 de septiembre

Gobierno destina más de S/

Crimen en Nuevo Chimbote: sicarios asesinan a exrecluso y dejan a un herido grave en plena vía pública

Las investigaciones preliminares de la PNP apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, dada la condición de exrecluso de la víctima

Crimen en Nuevo Chimbote: sicarios

El ‘Mundial de desayunos’ de Ibai Llanos: memes y videos de TikTok de la recta final entre Perú y Ecuador

Entre memes, campañas en redes y apoyo de artistas, los desayunos de ambos países compiten voto a voto en la recta final de cuartos de final.

El ‘Mundial de desayunos’ de

Los detalles del contrato de Piero Quispe con Sydney FC: el tiempo que estará en Australia y su renovación con Pumas

El exjugador de Universitario de Deportes continuará su carrera en Oceanía, donde buscará conquistar su primer título en el extranjero

Los detalles del contrato de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Discutió con su vecina por

Discutió con su vecina por ruidos molestos y le baleó la casa en Mar del Plata: el hombre fue detenido

El heredero de Galperin: 10 claves para entender cómo piensa el próximo CEO de Mercado Libre

Brillos, transparencias y sastrería: las apuestas más espectaculares de la red carpet del Festival de Venecia

Tras el escándalo de los audios, denunciaron en Córdoba a Diego Spagnuolo por irregularidades en las pensiones por discapacidad

Un hombre manejaba borracho y volcó su camioneta en Mendoza: tenía casi 5 veces más de alcohol en sangre que lo permitido

INFOBAE AMÉRICA
Investigadores desarrollan modelos de IA

Investigadores desarrollan modelos de IA que predicen brotes de dengue con anticipación

Hungría rechazó una nueva declaración de la UE contra Rusia y reforzó su oposición al apoyo militar y económico a Ucrania

Cómo el trabajo de la respiración transforma las emociones y el cerebro

El origen de la Luna: cómo las rocas de las misiones Apolo dieron paso a la teoría del gran impacto

Pierce Brosnan confiesa que la música de Pink Floyd fue el motor secreto de su creatividad

TELESHOW
Valentino López y Carola Sánchez

Valentino López y Carola Sánchez hicieron “match” con dos pulseras idénticas

José María Muscari mostró el casting que hizo para Matilda: “Fue maravillosamente patético”

Final para el amor entre “La Tora” Villar y Maxi Kilates: ella borró todas las fotos con él de sus redes sociales

El tierno video del reencuentro de la China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi en Turquía: “Mis cositas lindas”

“Cachete” Sierra y Fio Giménez se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación