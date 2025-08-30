Extradición de “el Monstruo” desde Paraguay pondría freno a investigaciones por homicidio y extorsión en Perú

Las trabas legales que complicarían las investigaciones contra “el Monstruo” en Perú

El gobierno de Dina Boluarte aprobó la extradición de Erick Moreno Hernández, alias “el Monstruo”, desde Paraguay, pese a que el peligroso cabecilla aún se encuentra con paradero desconocido. Sin embargo, además de concretar primero su captura, existe otro problema con el trámite aprobado: especialistas advierten que su entrega podría generar serias complicaciones en las investigaciones que enfrenta por delitos más graves, como homicidio, secuestro y extorsión.

El problema radica en que la extradición solicitada por el Estado peruano se basa únicamente en una condena firme por robo agravado, que le impuso una sentencia de 12 años de prisión. Esto limita la acción de las autoridades nacionales, ya que, de concretarse su retorno bajo ese único cargo, la justicia peruana no podrá procesarlo libremente por otros delitos en los que también está implicado.

Según explicó el abogado penalista Vladimir Padilla, estas restricciones responden al principio de especialidad, que regula los tratados internacionales de extradición. “Necesitas previa autorización del país que lo está entregando. Esto quiere decir que cada vez que tú lo quieras investigar a este señor, si es traído vía extradición de Paraguay, vas a tener que pedirle a Paraguay que te autorice investigarlo. Es decir, vas a pedir una ampliación de la extradición”, detalló.

Este procedimiento implica que, para cada nuevo delito atribuido a Moreno Hernández, la Fiscalía peruana deberá solicitar una ampliación de la extradición a las autoridades paraguayas. El trámite, de carácter judicial y diplomático, puede extenderse por varios meses, dependiendo de la decisión final de los tribunales de ese país.

En términos prácticos, esto significa que mientras la justicia peruana pueda tener elementos para investigarlo por secuestro, extorsión u homicidio, no podrá avanzar sin antes recibir luz verde desde Asunción. La burocracia internacional, en consecuencia, se convierte en un obstáculo directo para agilizar el trabajo de los fiscales y jueces nacionales.

El riesgo de este proceso prolongado es que las investigaciones en curso pierdan fuerza o se dilaten más de lo previsto, lo que podría beneficiar a Moreno Hernández en su estrategia de defensa. A ello se suma la carga administrativa que supone para el Estado peruano preparar y sustentar cada pedido de ampliación.

Operativos en Perú avanzan

Las autoridades de Brasil y Paraguay continúan con la búsqueda del peligroso delincuente, luego de que se conociera que se encontraba en una zona fronteriza entre ambos países, protegido por el Primer Comando Capital (PCC), una de las bandas más violentas de la región.

En paralelo, la Policía Nacional del Perú (PNP) viene ejecutando diversos operativos para golpear a Los Injertos del Cono Norte y cerrar el cerco en torno a “El Monstruo”.

Recientemente, se allanó una vivienda en Carabayllo que funcionaba como la armería de la organización criminal. Durante la intervención se incautaron armas de guerra y municiones, además de capturar a alias “Chiqui”, considerado el armero del grupo.

El joven de 21 años también se encargaba de identificar a las próximas víctimas de la organización, en su mayoría comerciantes del distrito. Asimismo, tenía la tarea de ocultar a los sicarios de “El Monstruo” para evitar que fueran detectados por las autoridades. Según reveló durante su captura, Erick Moreno Hernández le pagaba S/100 diarios por sus servicios.