Daniela Cilloniz ofrece disculpas públicas a Maju Mantilla por sus polémicas declaraciones e insinuaciones con Fernando Díaz.

La reciente separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo desató una ola de rumores que alcanzó su punto más alto tras los comentarios de Daniela Cilloniz sobre la relación profesional entre la conductora y su compañero Fernando Díaz.

Las palabras de Cilloniz, interpretadas por muchos como una insinuación sobre un posible vínculo sentimental, generaron incomodidad tanto en el entorno televisivo como entre los seguidores de la exMiss Mundo. La polémica no tardó en viralizarse, recibiendo respuestas firmes y pedidos de respeto por parte de figuras como Magaly Medina y Ricardo Rondón.

Daniela Cilloniz aclara y pide disculpas a Maju Mantilla

El revuelo comenzó cuando Daniela Cilloniz, desde su programa ‘Olla a presión’, lanzó al aire una percepción personal sobre la interacción entre Maju Mantilla y Fernando Díaz.

“Maju y Fernando Díaz, su compañero de trabajo, no sé por qué siento que hay una química ahí. Hay una química ahí con Maju y Fernando Díaz que podría darse en algún momento como una relación. No sé por qué me hace ruido y siento que Maju y Fernando Díaz algo tienen. Y si estás mal con tu marido y todos los días trabajas con alguien...”, afirmó la periodista, dejando sorprendidos a sus propios compañeros de set.

Cuando alguien en el estudio le recordó que Fernando Díaz está casado, Cilloniz admitió desconocer ese dato y aceptó la posibilidad de haberse equivocado. Sin embargo, para muchos televidentes, el comentario fue visto como poco oportuno dada la reciente ruptura de la conductora.

Daniela Cilloniz afirma que entre Maju Mantilla y Fernando Díaz hay "buena química". Video: Olla a presión

En una reciente entrevista exclusiva con Carla Chevez, Cilloniz pidió disculpas públicas y enfatizó: “No sabía que Fernando Díaz es casado. Si mi comentario fue malinterpretado, le pido disculpas, porque quizás por la coyuntura no fue una expresión afortunada”, comentó a Trome.

La comunicadora insistió en que nunca buscó afectar la reputación de Maju Mantilla ni insinuar una relación extramatrimonial. “No he dicho que son amantes, no me metan en ese saco. Es más, dije lo mismo de Fernando cuando conducía con Alicia Retto, que tenían química”, aclaró, asegurando que su comentario tenía que ver solo con la dinámica televisiva y la buena camaradería profesional.

Las críticas de Ricardo Rondón hacia Daniela Cilloniz

Uno de los primeros en responder de manera tajante fue Ricardo Rondón, amigo cercano de Maju Mantilla, quien desde su espacio en ‘Ponte en la cola’ calificó las declaraciones de Cilloniz como poco responsables y dañinas.

“Para afirmar algo tienes que probarlo y esto es absolutamente ruin, bajo. Ojalá tengan la decencia de rectificarse porque están desprestigiando la honorabilidad de Fernando Díaz, que es un hombre de familia, que no tiene nada con Maju Mantilla, quien está pasando por un mal momento”, manifestó Rondón en defensa de sus colegas.

La reacción de Rondón motivó un nuevo pronunciamiento de Cilloniz, quien consideró “desmedidas” las críticas pero afirmó comprender la sensibilidad del momento. Sostuvo: “Lo único que comenté fue que ella y Fernando Díaz tienen química y eso lo puede ver cualquiera que prende la televisión. Y no me parece ruin, porque ruin es sinónimo de despreciable, y tampoco me parece una calumnia o difamación”, dijo a Trome.

Magaly Medina pide respeto y rechaza las especulaciones

El eco del incidente llegó también al set de ‘Magaly TV La Firme’, donde Magaly Medina abordó la situación y pidió respeto hacia Maju Mantilla y su entorno personal. Medina criticó la liviandad con la que algunos personajes lanzan rumores sin pruebas, enfatizando que ese tipo de “chismes” pueden ser profundamente ofensivos y causar daño real.

Maju Mantilla tras separación: Magaly Medina cuestiona su silencio y la ola de especulaciones en redes. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante su espacio, la conductora resaltó el silencio y la fortaleza de la exMiss Mundo para manejar un tema tan personal bajo el escrutinio mediático. En palabras de Medina: “Lanzan chismes sin importarles el honor”, remarcando que el afán de protagonismo no debería estar por encima de la integridad y reputación de las figuras públicas.

Por su parte, la misma Maju Mantilla habló ante su audiencia para solicitar que cese la ola de “suposiciones y especulaciones erróneas”. Dejó claro que elegirá mantener la privacidad sobre su vida personal y resolver sus problemas familiares lejos de los reflectores: “No voy a hablar del tema”, sentenció.