Perú

Deepfakes de gerentes: la nueva amenaza a la reputación empresarial

El desafío central es que muchos ciudadanos aún no comprenden cómo funcionan los deepfakes, lo que los convierte en blancos fáciles de engaño

Por Roger Trelles

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El deepfake, tecnología capaz de manipular voz, rostro, video e imagen para hacer decir o hacer a alguien lo que nunca ocurrió, ya no es un asunto lejano. En el Perú, gerentes de sectores como finanzas, construcción, microfinanzas o restaurantes, han comenzado a ser víctimas de esta manipulación. Incluso figuras de medios de comunicación han visto su imagen empleada en mensajes falsos que inducen a estafas.

La magnitud del riesgo es creciente. Un reporte de Deloitte en 2024 señala que el 25% de los altos mandos ejecutivos ha enfrentado incidentes de deepfake dirigidos a datos financieros y contables. Por su parte, un informe de CrowdStrike para América Latina advierte del aumento sostenido de este tipo de ataques.

Estos hechos confirman que no se trata de un problema exclusivo de las grandes corporaciones. Pymes, ONGs e instituciones del Estado también están expuestas. El desafío central es que muchos ciudadanos aún no comprenden cómo funcionan los deepfakes, lo que los convierte en blancos fáciles de engaño.

Las organizaciones deben prepararse para enfrentar un nuevo reto: responder en tiempo real a fraudes digitales que, en esencia, son fraudes de alto impacto.

Para este desafío, es fundamental tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. En primer lugar, contar con protocolos de verificación pública. Cada organización necesita procesos claros para confirmar la autenticidad de sus contenidos.

En segundo lugar, implementar plantillas de negación rápida. Contar con comunicados predefinidos que permitan desmentir en cuestión de horas y no de días. También pueden considerarse marcas de autenticidad. Incluir sellos, firmas digitales o elementos de validación en los mensajes oficiales.

Las áreas de TI, legal y comunicaciones, deben ensayar juntos escenarios de deepfake para mejorar la coordinación. Asimismo, cada vez resulta más estratégico el uso de canales propios. Reforzar los medios institucionales donde el mensaje puede ser controlado y actualizado con frecuencia.

Finalmente, los voceros deben estar preparados para la inmediatez. La capacitación ya no debe centrarse solo en el discurso, sino en la velocidad de respuesta ante crisis digitales. Los voceros deben ahora entrenarse para reaccionar rápido en escenarios inmediatos. Ya sea a través de los medios de comunicación, los canales digitales o los mecanismos presenciales para con sus equipos.

Se trata de un reto en tiempo real. El cuidado de la reputación ya no puede ser un ejercicio reactivo ni burocrático. Hoy más que nunca, la anticipación, que muchas veces olvidan las empresas, se convierte en una condición necesaria. Los deepfakes convierten la comunicación de crisis en un desafío de tiempo real.

De afrontar correctamente este desafío dependerá no solo la confianza en las marcas, sino también la seguridad de miles de ciudadanos que pueden ser víctimas de fraudes. Las crisis ya no solo impactan en los valores de mercado. Impactan también en miles de personas que ponen en riesgo su tranquilidad por este tipo de estafas. El reto para el cierre de 2025 y el 2026 será claro: blindar la reputación con la misma seriedad con la que se protege el patrimonio financiero.

Temas Relacionados

DeepfakeReputaciónEmpresasperu-noticiasOpinión

Últimas Noticias

Magaly Medina fulmina a Gisela Valcárcel con su frase a Alisson Pastor: “Vivió un momento de crisis y se le cayó la careta”

Con ironía, la conductora aseguró que la ‘señito’ quedó al descubierto tras su discrepancia con el CEO de América TV, aludiendo a su célebre frase dirigida a Alisson Pastor en ‘Reinas del Show’: “En los momentos de crisis es cuando se ve la personalidad de los seres humanos”

Magaly Medina fulmina a Gisela

Magaly Medina explota contra conductores de AH y les dice ‘felpudos’: “Regresaron en filita india”

La conductora reafirmó su independencia y criticó la ‘sobonería ilimitada’ que, según ella, mostraron en el matutino tras su regreso, pese a que Gisela Valcárcel había asegurado que no volverían

Magaly Medina explota contra conductores

‘Cri Cri’ rompe su silencio tras salir de prisión: “Voy a descansar, estar con mi familia y en su momento, declaré”

El primo de Jefferson Farfán recuperó su libertad después de 11 meses en prisión y aseguró que contará su verdad en su momento

‘Cri Cri’ rompe su silencio

Madre de ‘Cri Cri’ destacó apoyo de la madre de Jefferson Farfán: “No hablo con él, pero con mi hermana estoy bien”

Doña Judith Guadalupe reconoció el apoyo incondicional de su hermana tras la liberación de su hijo

Madre de ‘Cri Cri’ destacó

Pamela Franco aclara su relación con Christian Cueva y sorprende con comentario: “Él está en lo suyo y yo en lo mío”

La cantante aseguró que su historia de amor con el futbolista continúa, aunque ambos priorizan sus proyectos personales

Pamela Franco aclara su relación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Francos: “El Presidente no

Guillermo Francos: “El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”

Una pareja evadió un control policial, los persiguieron y chocaron contra un patrullero en Villa Crespo

Israel y Palestina: cómo empezó todo y dónde estamos hoy

El anquilosaurio más antiguo del mundo tenía una armadura extravagante y fue encontrado en Marruecos

Alerta por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
Modi emprenderá una gira por

Modi emprenderá una gira por Asia con paradas en Japón y China

El anquilosaurio más antiguo del mundo tenía una armadura extravagante y fue encontrado en Marruecos

Brasil avanza hacia la regulación de las redes sociales: el Senado aprobó una ley que protege a los menores de una exposición excesiva

El juicio a Jimmy Lai quedó a la espera de sentencia y reabre el debate sobre libertad de prensa en Hong Kong

Frente a los nuevos aranceles de EEUU, India implementó acuerdos de libre comercio

TELESHOW
Tras su separación de Peluca

Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández sorprendió al contar como sueña su boda

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

A un mes de la muerte de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”