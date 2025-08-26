Perú

Juan José Santiváñez reaparece en el Ministerio de Justicia: Eduardo Arana lo presentó como “su amigo” frente a los trabajadores

El exministro del Interior aseguró que defenderá los derechos humanos de todos los peruanos y prometió liderar un cambio en el sistema de justicia

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Santiváñez asume Justicia entre aplausos y polémica: Arana lo presentó ante la plana institucional

Juan José Santiváñez, censurado ministro del Interior, regresó por la puerta grande al Gabinete Ministerial. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, lo presentó ante todos los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la ceremonia de izamiento del pabellón nacional de la institución.

En sus palabras de bienvenida, Arana destacó la estrecha amistad que lo une a Santiváñez desde hace varios años y resaltó sus cualidades profesionales.“Es un gran profesional y políticamente es uno de los más expertos y, digamos así, es uno de los más valientes que ha enfrentado las circunstancias que este Gobierno ha tenido”, afirmó.

En la ceremonia estuvieron presentes los viceministros de Justicia y de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, los titulares de los organismos adscritos, directores generales, funcionarios y servidores públicos.

Gobierno oficializó a Juan José
Gobierno oficializó a Juan José Santiváñez en Justicia: así fue su presentación ante funcionarios y trabajadores

El mensaje de Juan José Santiváñez

Cuando llegó su turno, Santiváñez inició su discurso enfatizando la importancia de defender los derechos humanos de “todos los peruanos”.

Como se recuerda, antes de ingresar al Mininter se desempeñó como abogado de efectivos de la PNP investigados por vínculos con el escuadrón de la muerte, “Los Intocables Ediles” y “Los Babys del Fundo Oquendo”.

Luego, aseguró que su gestión impulsará un cambio en el sistema de justicia del país.“(...) hoy nos enfrentamos justamente al tiempo para liderar probablemente uno de los cambios más importantes en la justicia que el país va a tener”, anunció.

Ministerio de Justicia: Eduardo Arana dio la bienvenida a Santiváñez en acto institucional

Finalmente, agradeció la confianza de la presidenta Dina Boluarte al designarlo en el cargo que hasta el último sábado desempeñó Juan Alcántara.“Aquí nosotros vamos a contribuir con toda la gestión, vamos a contribuir con su liderazgo, señor premier, pero, sobre todo, vamos a preocuparnos por seguir trabajando por el Perú y para el Perú”, concluyó.

Reacciones a la designación de Juan José Santiváñez

La juramentación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia generó opiniones divididas. Desde la PCM, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, y el de Educación, Morgan Quero, saludaron la decisión y le expresaron su respaldo.

“Lo que ahora corresponde es apoyarlo y ver su trabajo. A veces, nosotros prejuzgamos y cuestionamos antes de ver su desempeño. Yo lo que puedo hacer es invocar a que miremos su trabajo y, con base en su desempeño, hagamos las críticas que puedan tener”, declaró Maurate.

Por su parte, Quero sostuvo: “Yo creo que va a realizar una tarea muy importante en torno a la necesaria reforma de justicia en nuestro país. En su momento demostró su capacidad para salir adelante, fortalecer a nuestra Policía y desarrollar estrategias que nos han ido dando resultado”.

Presentación de Santiváñez en Justicia:
Presentación de Santiváñez en Justicia: Eduardo Arana resaltó su amistad y trayectoria profesional

En contraste, desde el Congreso de la República surgieron voces críticas. El congresista no agrupado Edward Málaga presentó una moción para que el premier acuda al Pleno a explicar las razones de la designación de Santiváñez. Para la legisladora Ruth Luque, esta moción no resuelve el problema de fondo: el retorno de un ministro censurado al Gabinete.

Asimismo, la parlamentaria Susel Paredes anunció que presentará una moción de censura contra Santiváñez.

“Un ministro incapaz, pero escudero de la señora. A Santiváñez no le importa nada: ni la CIDH, ni la imagen del Perú, ni los tratados internacionales, solo le importa aprovechar su poder e intentar salvar a su jefa. Vamos a censurarlo”, escribió en sus redes sociales.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezEduardo AranaMinisterio de JusticiaPCMDina Boluarteperu-politica

Últimas Noticias

Renovación Popular dividida: Norma Yarrow critica a Santiváñez pese al respaldo de López Aliaga: “Es un adulón con 12 investigaciones”

La legisladora advirtió que la censura debe marcar un precedente para evitar que exministros con cuestionamientos retornen al gabinete y exigió resultados inmediatos en el sector Justicia

Renovación Popular dividida: Norma Yarrow

Se filtró la razón de la ausencia de Christian Cueva en la selección peruana: “No lo quieren porque jala mucha prensa de farándula”

La periodista deportivo Ana Lucía Rodríguez reveló por qué Óscar Ibáñez decidió no llamar a ‘Cuevita’ para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026

Se filtró la razón de

Gisela Valcárcel fue impedida de entrar a América TV y saca del aire a América Hoy: “Esto va a quedar como lección”

La dueña de GV Producciones arremetió contra el CEO del canal y afirmó que no se quedará de brazos cruzados

Gisela Valcárcel fue impedida de

Karla Tarazona se burla de Gisela Valcárcel tras ser vetada de América TV y asegura que ella le hizo lo mismo: “El mundo da vueltas”

La presentadora utilizó un tono sarcástico al referirse a la restricción impuesta a Valcárcel, sugiriendo que episodios parecidos han ocurrido con otras figuras, incluso, a ella misma

Karla Tarazona se burla de

Magaly Medina respalda a Gisela Valcárcel y arremete contra América TV: “Un poco de agradecimiento con quien fue una figura de tu canal”

La conductora criticó la decisión de América Televisión, calificando como descortés e injusto que no permitieran el ingreso a Valcárcel a pesar de su extensa trayectoria en el canal y el público que la respalda

Magaly Medina respalda a Gisela
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno declaró a otras

El Gobierno declaró a otras dos obras sociales en situación de crisis

Cuáles son los dos síntomas principales que distinguen a la variante “Frankestein” del Covid

Video: alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando

Encuesta: un 73,2% de los consultados considera que el escándalo en la Agencia de Discapacidad es un hecho “muy grave”

Cuáles son las 7 plantas que ayudan a atraer colibríes al jardín

INFOBAE AMÉRICA
La ONU aprobó la creación

La ONU aprobó la creación del primer panel para la gobernanza de la inteligencia artificial

La increíble historia de la Mars Climate Orbiter y un descuido que costó millones de dólares a la NASA

María Corina Machado agradeció a Milei haber declarado grupo terrorista al Cartel de los Soles

Gracias a TikTok, Radiohead regresa al ranking Top 100 con una canción de hace tres décadas

Cuáles son las 7 plantas que ayudan a atraer colibríes al jardín

TELESHOW
“Le alegraste la vida a

“Le alegraste la vida a esta familia”: los saludos de Marcelo Tinelli, Cande y Soledad Aquino por el cumpleaños de Mica

El cambio radical de vida de un exparticipante de Gran Hermano: “Me voy a trabajar al campo”

Dalila habló sin censura de su relación con El Polaco: “¿Quién no se comería a ese bombón?”

L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo económico tras apartar al abogado de ella: “Elián es manipulador”

Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron un nuevo paso en la construcción de su casa: “Así quedó nuestra cocina”