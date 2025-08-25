Perú

Megapuerto de Chancay impulsa la migración de criminales de Trujillo y Chiclayo al Norte Chico, advierte fiscal

El fiscal especializado en crimen organizado, José Silva Vidal, indicó que las bandas criminales llegan desde Chiclayo para amenazar la seguridad de los vecinos de la zona

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar

Las organizaciones criminales han iniciado una migración que tiene como epicentro el megapuerto de Chancay. El llamado “hub logístico más importante del Pacífico Sur”, ahora es el centro de atención de bandas criminales que incluso colaboran con internos del penal de Huaral para que sigan extorsionando libremente desde prisión.

En ese sentido, el fiscal especializado en crimen organizado, José Silva Vidal afirmó que las ciudades de Huaral, Huacho y Barranca ha incrementado la presencia de bandas criminales desde la inauguración del megapuerto de Chancay.

En conversación con Exitosa, Silva Vidal también indicó que en mayo de este año se detuvo a una organización llamada Los Espectros de Aucllama, que llevaba internet a los internos del penal de Huaral. El hallazgo se produjo luego de un allanamiento en celdas de internos dirigido por la Fiscalía.

Agentes de la Fiscalía ejecutan
Agentes de la Fiscalía ejecutan la detención preliminar judicial de tres presuntos miembros de la organización criminal 'Los espectros de Aucallama' (Ministerio Público)

“Se dedicaban a hurtar energía electromagnética, señales de internet por medio de unas antenas especiales, con la finalidad de transmitirlas al centro penitenciario. Se ubicaban en lugares cercanos al centro penitenciario, que tenía una antena receptora que recibía estas señales y lo difundía a algunos internos que poseían teléfonos celulares, con los cuales realizaban sus acciones básicamente de mensajería extorsiva vía WhatsApp”, afirmó.

Delincuentes migran al ‘Norte Chico’

El fiscal también explicó que los criminales que ahora amenazan a los vecinos de Huaral, Huacho y Barranca, llegan provenientes de diferentes partes del Perú atraídos por las posibles ganancias que pueden generar sus actividades cerca al nuevo megapuerto.

“Tenemos información de que hay organizaciones criminales que se han trasladado tanto desde el Callao, como del norte: de Trujillo y Lambayeque. Se han trasladado hasta esta zona de Chancay con la finalidad de realizar estas actividades ilícitas que resulta lucrativa porque el megapuerto genera mayores fuentes de ingresos”, afirmó.

Banda sembraba terror en el
Banda sembraba terror en el megapuerto de Chancay así operaban ‘Los Injertos del Norte Chico’ - Andina

Amenazas de extorsión

Aunque en Lima Metropolitana los casos de extorsión ha ido en aumento en los últimos años, en el Norte Chico estos delitos llegaron a un auge luego de la inauguración del megapuerto de Chancay. Silva Vidal afirma que la modalidad del ‘gota a gota’ es una de las principales amenazas para los ciudadanos.

“Conforme a los últimos operativos que se ha conocido que (las bandas criminales) se dedican al delito de extorsión propiamente dicho y en su variante del ‘gota a gota’. Prestan dinero a comerciantes, empresarios, con la finalidad de que se les pague intereses altísimos y se van creando nuevos conceptos como multas, retenciones, que hacen de que estas deudas se vuelvan impagables”.

Incluso la extorsión contra los trabajadores del sector de transporte urbano ha llegado a esta zona junto con el megapuerto de Chancay. Aunque algunos delincuentes que operan bajo esta modalidad ya fueron capturados, organizaciones criminales siguen amenazando la seguridad de los vecinos.

Temas Relacionados

ChancayInseguridad CiudadanaExtorsiónSicariatoMegapuerto de Chancayperu-noticias

Últimas Noticias

Maju Mantilla reapareció y rompió su silencio tras separación de Gustavo Salcedo: “Han sido días complicados”

La Miss Mundo 2004 habló por primera vez en Arriba Mi Gente tras el anuncio de separación de su esposo y aseguró que solucionaría sus problemas

Maju Mantilla reapareció y rompió

Dólar: cotización de apertura hoy 25 de agosto en Perú

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Calendario lunar de agosto 2025: así se verá la luna desde Perú

Mira al cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Perú

Calendario lunar de agosto 2025:

Jorge Fossati explotó contra arbitraje del Universitario vs Alianza Lima y advirtió a la selección por lesionados: “La fecha no debió jugarse”

El técnico uruguayo se refirió al gol anulado a Alex Valera, además de los problemas físicos del ‘Cholo’ y de Edison Flores, que no acabaron el duelo ante los ‘íntimos’

Jorge Fossati explotó contra arbitraje

“Se autoreclama”: Álvaro Barco ironiza sobre los polémicos gestos de ‘Tito’ Ordóñez en el Monumental

El director deportivo de Universitario respondió con sarcasmo a la polémica actuación del delegado de Alianza Lima previo al clásico disputado en el coloso de Ate

“Se autoreclama”: Álvaro Barco ironiza
ÚLTIMAS NOTICIAS
Narcomenudeo: secuestraron drogas y detuvieron

Narcomenudeo: secuestraron drogas y detuvieron a 7 personas en un operativo en Rosario

Sorpresa en Morón: fueron a desmantelar un búnker narco y se encontraron con un arsenal de armas de guerra

Boom inmobiliario: la compraventa de inmuebles con crédito en CABA subió más de 500% interanual en julio

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 25 de agosto

Receta de grisines de salvado, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Artistas, musas o prostitutas: el

Artistas, musas o prostitutas: el papel de la mujer en la historia del arte

Vehículos alambrados y redes antidrones en las calles: así resiste Ucrania ante los bombardeos de Putin en el frente del este

AdP convoca a Concurso para la Administración y Gerencia de la obra de Rehabilitación y Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pisco

Maduro, la izquierda y la doble vara

Cómo influye China en las elecciones de la ciudad más grande de Estados Unidos

TELESHOW
La reacción de Emilia Attias

La reacción de Emilia Attias en vivo cuando le preguntaron por la nueva relación del Turco Naim

Los hijos de la China Suárez en viaje a Turquía: acuerdos, afectos y un destino compartido

Lali Espósito impactó con un vestido rojo furioso en La Voz Argentina y enloqueció las redes: “Hoy atendemos al demonio”

Noelia Marzol contó cómo superó la fuerte crisis con su marido: “Con Rami me voy a quedar hasta que sea viejita”

Nicki Nicole celebró sus 25 años junto a Lamine Yamal: la foto que confirma la relación