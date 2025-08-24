Perú

Derrame de petróleo en el río Rímac: Sedapal descarta desabastecimiento y garantiza calidad del agua en Lima

Un accidente en la Carretera Central provocó el derrame de combustible en un afluente del río Rímac, lo que generó alarma en la población. Sedapal asegura que el suministro de agua potable en Lima está garantizado

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Derrame de petróleo en el río Rímac (Créditos: RPP)

El último sábado 22 de agosto, un camión cisterna que transportaba petróleo se despistó y volcó en el kilómetro 82 de la Carretera Central, a la altura del sector de Huayatupe, en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí.

El siniestro ocasionó un derrame de combustible en un afluente del río Rímac, fuente esencial de abastecimiento de agua para Lima y Callao, lo que generó preocupación en las autoridades y vecinos de la zona.

La emergencia se produjo en una de las curvas más críticas de la vía, históricamente marcada por accidentes de transporte pesado. Según informó Alfredo Cordabrazo, jefe de Defensa Civil de Matucana, la respuesta fue inmediata.

El fuerte olor a combustible se extendió hasta zonas urbanas cercanas, lo que motivó medidas preventivas para los vecinos. “Ya se recomendó a la población abrir todas estas ventanas para que pueda transcurrir el olor, porque es fuerte aquí en Matucana”, señaló Cordabrazo a RPP.

El incidente puso en alerta a las autoridades debido a que el río Rímac es una de las principales fuentes de abastecimiento de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) de La Atarjea y Huachipa. Ante el riesgo de contaminación, se dispuso el cierre preventivo de algunas bocatomas, mientras se realizaban los trabajos de evaluación y contención del derrame.

Sedapal garantiza abastecimiento y calidad del agua en Lima

Pese a la alarma generada por el accidente, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) descartó un eventual desabastecimiento de agua potable en la capital y aseguró que la calidad del agua en Lima está garantizada.

En declaraciones a TV Perú, el presidente del directorio de Sedapal, Julio Kosaka Harima, sostuvo que la empresa dispone de tecnología de tratamiento avanzada y reservas suficientes.

“Nosotros al tener una planta de tratamiento de esta naturaleza, lo que hace es brindar un servicio de calidad. Por más que haya afectaciones, la tecnología y la experiencia de nuestros ingenieros permiten mantener el elevado nivel del agua que estamos consumiendo”, explicó.

Kosaka añadió que las plantas cuentan con lagunas de almacenamiento que permiten autonomía frente a interrupciones en la captación.

“Descarto totalmente cualquier tipo de desabastecimiento y de afectación al agua que podamos estar tomando. Nuestras lagunas nos permiten resistir con las bocatomas cerradas, de tal forma que podemos garantizar, al 100%, el abastecimiento del agua potable en Lima”, aseguró.

El titular de Sedapal precisó también que el combustible no ingresó directamente al cauce principal del río, sino a uno de sus afluentes. No obstante, informó que esperan la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para evaluar los impactos y definir acciones complementarias.

Finalmente, Kosaka reconoció que uno de los principales retos de la empresa continúa siendo el estado de las redes de distribución.

“El mayor riesgo de contaminación no está en nuestras plantas, sino en las tuberías. Por eso existe un plan de renovación, aunque actualmente no contamos con todos los recursos necesarios para ejecutar estos cambios de manera masiva y rápida”, puntualizó.

Temas Relacionados

Río RímacSedapalDerrame de petróleoCarretera centralperu-noticias

Últimas Noticias

Aeropuerto Jorge Chávez reporta fallas en el sistema de información y habilita canales alternos para consultas de pasajeros

El aeropuerto limeño informó sobre inconvenientes en la visualización de vuelos y pidió a los pasajeros recurrir al personal de chaleco amarillo para consultas

Aeropuerto Jorge Chávez reporta fallas

Media Maratón de Lima 2025: estos son los desvíos y rutas alternas por el evento deportivo del 24 de agosto

La Municipalidad de Lima ha dispuesto un plan especial de tránsito que contempla cierres temporales en los principales distritos de la capital

Media Maratón de Lima 2025:

Perú busca modernizar su sector militar: proyecto de ley prioriza innovación, empleo y formación técnica

Nuevos planes del Ministerio de Defensa incluyen incentivos para empresas locales, profesionalización del capital humano y la creación de una base industrial enfocada en la defensa y la seguridad

Perú busca modernizar su sector

¿Por qué los feriados en Perú generan pérdidas económicas? Tenemos 16 de estos días al año

Según cálculos de la SNI, entre los años 2022 y 2025 la incorporación de cuatro feriados adicionales al calendario nacional ha ocasionado pérdidas económicas para el país que se estiman en S/ 6 mil millones

¿Por qué los feriados en

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge Fossati por quejarse previo al Universitario vs Alianza Lima: “Eterna víctima”

El periodista deportivo afirmó que el técnico uruguayo está poniendo excusas en caso pierda ante los ‘blanquiazules’ por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chaco: dos hombres discutieron por

Chaco: dos hombres discutieron por un cigarrillo y uno mató al otro de una puñalada

Vivir como nómade digital: cuáles son las 5 ciudades más atractivas

Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

INFOBAE AMÉRICA
Miles de personas volvieron a

Miles de personas volvieron a marchar en Israel para exigir un acuerdo que libere a los rehenes y concluya la guerra en Gaza

Benny Gantz reclamó un gobierno de unidad en Israel para liberar a los rehenes y resolver la guerra con los terroristas de Hamas

COVID-19 y gripe: expertos y el ministerio de Salud analizan una nueva estrategia de vacunación para los sectores de riesgo

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

TELESHOW
Gimena Accardi y Andrés Gil,

Gimena Accardi y Andrés Gil, juntos en Bahía Blanca tras el escándalo con Nicolás Vázquez: incomodidad y ovación en su obra

La respuesta de Rocío Marengo luego de que Eduardo Fort le negara un antojo en medio de su embarazo: “Cuando el papá se pone exigente”

La profunda reflexión de Cande Tinelli ante el problema de salud que enfrenta su mascota

La reconciliación de Alex y Charlotte Caniggia: “Hermanos unidos para siempre”

Furor por los castings de las actrices que no quedaron en la serie “En el barro”: “A veces la cosa va bien, y otras no tanto”