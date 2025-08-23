Perú

Censo Nacional 2025: PNP e INEI anuncian mejoras en medidas de seguridad para encuestadores

Instituciones refuerzan la protección de los censistas en zonas críticas y destacan la participación ciudadana en el proceso nacional

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
El Censo Nacional 2025 empezó
El Censo Nacional 2025 empezó el pasado 4 de agosto.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Policía Nacional del Perú (PNP) anunciaron acciones conjuntas para fortalecer la seguridad de los encuestadores que participan en los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Nativas.

El operativo, que se extenderá hasta el 31 de octubre, requiere la participación de miles de censistas en zonas urbanas y rurales del país.

Desde Tacna, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que se prioriza la vigilancia en áreas consideradas críticas, con apoyo de la PNP y de los serenazgos distritales. Para lograr este objetivo, se convocó a gobernadores, alcaldes provinciales y distritales, con el fin de reforzar el trabajo articulado en cada localidad.

Como parte de esta estrategia, se desarrollaron Mesas de Articulación Regional en Moquegua y Tacna. En dichas reuniones se establecieron acuerdos con autoridades locales y regionales, dirigidos a garantizar que los censistas puedan realizar su labor en condiciones adecuadas.

A la cita en Tacna asistieron representantes de la Policía Nacional, delegados de sectores del Gobierno y autoridades municipales, como el alcalde distrital de Ciudad Nueva, Walter Cardoza Chura.

El titular del INEI subrayó la importancia de sostener esta coordinación con la PNP, dado que los resultados del censo serán determinantes para la elaboración de políticas públicas en educación, salud, vivienda y otros ámbitos vinculados al desarrollo de la población.

Censo 2025 - Andina
Censo 2025 - Andina

Avances del censo y participación ciudadana

En paralelo a las medidas de seguridad, el INEI presentó un balance del proceso. Según Morán Flores, el 97% de las más de dos millones y medio de viviendas censadas hasta la fecha respondió la entrevista durante el primer periodo de los Censos Nacionales 2025. La cifra refleja un alto nivel de participación ciudadana y la continuidad de las labores en todo el territorio nacional.

El funcionario precisó que la mayoría de viviendas pendientes corresponde a casos en los que los informantes no se encontraban en sus domicilios durante los días laborables. Ante ello, los censistas continuarán las visitas los fines de semana para asegurar la cobertura total.

En cuanto al personal de campo, el INEI informó que al inicio del operativo se contrató a 24.000 censistas de los 30.000 requeridos. Las recientes convocatorias buscan alcanzar el 100% del personal necesario, con especial énfasis en zonas vinculadas a comunidades nativas y campesinas. El jefe de la institución descartó rumores sobre renuncias masivas y señaló que las convocatorias adicionales responden a la ampliación de nuevas áreas de intervención.

Durante su exposición, Morán Flores destacó que algunos distritos ya culminaron el proceso en su totalidad. Entre ellos se encuentran Totora, en la provincia de Rodríguez de Mendoza (Amazonas), y Musga, en la provincia de Mariscal Luzuriaga (Áncash).

El INEI reiteró su reconocimiento a los censistas, quienes se encuentran plenamente identificados y capacitados para el desarrollo del operativo. Asimismo, recordó a la ciudadanía la importancia de colaborar con el censo, ya que la información recabada será utilizada como base para la planificación de programas y proyectos orientados al bienestar de la sociedad peruana.

Temas Relacionados

Censo Nacional 2025PNPINEIperu-noticias

Últimas Noticias

Ministerio de Economía transfiere S/ 19,9 millones a Amazonas para impulsar 4 proyectos de inversión

La disposición quedó formalizada a través del Decreto Supremo N.° 178-2025-EF, emitido dentro del presupuesto nacional correspondiente al ejercicio fiscal 2025

Ministerio de Economía transfiere S/

Ica enfrenta por segundo día consecutivo vientos de hasta 63 km/h, que generan tormentas de arena y complican el tránsito

Las autoridades exhortan a conductores y vecinos a extremar precauciones ante la reducción de visibilidad y la llegada de nubes de arena a zonas urbanas y rurales

Ica enfrenta por segundo día

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

El pronóstico del clima para

Mujer captada con Gustavo Salcedo publica enigmático mensaje en medio de ruptura con Maju Mantilla

Mariana de la Vega, captada en 2023 junto al empresario en un hotel, reapareció con un mensaje reflexivo en redes sociales tras el comunicado de separación.

Mujer captada con Gustavo Salcedo

Las polémicas de Juan José Santivañez, el nuevo ministro de Justicia, en su paso por el Mininter

Santivañez fue censurado como ministro del Interior, pero luego ocupó el puesto de jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, gracias a Dina Boluarte

Infobae
ÚLTIMAS NOTICIAS
La paradoja del cobre: copa

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

Una ONG aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos en áreas de política ambiental

Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos de 72 y 74 años en su propia casa

Horacio Marín anunció que YPF acelerará el desarrollo de las áreas adquiridas a Total en Vaca Muerta

Nacho Torres inauguró una obra en Comodoro Rivadavia junto a Victoria Villarruel: “No hay corrupción aceptable, toda tiene consecuencias”

INFOBAE AMÉRICA
Protestas en varias ciudades del

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

Cómo es la víbora arcoíris, el reptil iridiscente que intriga a científicos

TELESHOW
La reflexión de Sabrina Rojas

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

Erika De Sautu Riestra de En el barro confirmó que su personaje está inspirado en Giselle Rímolo: “Fue el disparador”

La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora: “¿No era que tu marido es millo?"

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar