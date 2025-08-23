Censo Nacional 2025: PNP e INEI anuncian mejoras en medidas de seguridad para encuestadores

El Censo Nacional 2025 empezó el pasado 4 de agosto.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Policía Nacional del Perú (PNP) anunciaron acciones conjuntas para fortalecer la seguridad de los encuestadores que participan en los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Nativas.

El operativo, que se extenderá hasta el 31 de octubre, requiere la participación de miles de censistas en zonas urbanas y rurales del país.

Desde Tacna, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que se prioriza la vigilancia en áreas consideradas críticas, con apoyo de la PNP y de los serenazgos distritales. Para lograr este objetivo, se convocó a gobernadores, alcaldes provinciales y distritales, con el fin de reforzar el trabajo articulado en cada localidad.

Como parte de esta estrategia, se desarrollaron Mesas de Articulación Regional en Moquegua y Tacna. En dichas reuniones se establecieron acuerdos con autoridades locales y regionales, dirigidos a garantizar que los censistas puedan realizar su labor en condiciones adecuadas.

A la cita en Tacna asistieron representantes de la Policía Nacional, delegados de sectores del Gobierno y autoridades municipales, como el alcalde distrital de Ciudad Nueva, Walter Cardoza Chura.

El titular del INEI subrayó la importancia de sostener esta coordinación con la PNP, dado que los resultados del censo serán determinantes para la elaboración de políticas públicas en educación, salud, vivienda y otros ámbitos vinculados al desarrollo de la población.

Censo 2025 - Andina

Avances del censo y participación ciudadana

En paralelo a las medidas de seguridad, el INEI presentó un balance del proceso. Según Morán Flores, el 97% de las más de dos millones y medio de viviendas censadas hasta la fecha respondió la entrevista durante el primer periodo de los Censos Nacionales 2025. La cifra refleja un alto nivel de participación ciudadana y la continuidad de las labores en todo el territorio nacional.

El funcionario precisó que la mayoría de viviendas pendientes corresponde a casos en los que los informantes no se encontraban en sus domicilios durante los días laborables. Ante ello, los censistas continuarán las visitas los fines de semana para asegurar la cobertura total.

En cuanto al personal de campo, el INEI informó que al inicio del operativo se contrató a 24.000 censistas de los 30.000 requeridos. Las recientes convocatorias buscan alcanzar el 100% del personal necesario, con especial énfasis en zonas vinculadas a comunidades nativas y campesinas. El jefe de la institución descartó rumores sobre renuncias masivas y señaló que las convocatorias adicionales responden a la ampliación de nuevas áreas de intervención.

Durante su exposición, Morán Flores destacó que algunos distritos ya culminaron el proceso en su totalidad. Entre ellos se encuentran Totora, en la provincia de Rodríguez de Mendoza (Amazonas), y Musga, en la provincia de Mariscal Luzuriaga (Áncash).

El INEI reiteró su reconocimiento a los censistas, quienes se encuentran plenamente identificados y capacitados para el desarrollo del operativo. Asimismo, recordó a la ciudadanía la importancia de colaborar con el censo, ya que la información recabada será utilizada como base para la planificación de programas y proyectos orientados al bienestar de la sociedad peruana.