Egresadas de la Universidad Nacional Agraria La Molina crean gaseosa 100% natural y sin aditivos que rescata la riqueza botánica del Perú

Mailin Izquierdo y Leslie Valdeón, egresadas de la UNALM, transformaron un trabajo académico en un emprendimiento innovador. (Exitosa)

En medio de un escenario donde cada vez más personas buscan alternativas saludables frente a las bebidas ultraprocesadas, dos jóvenes egresadas de la Universidad Nacional Agraria La Molina han dado un paso inesperado, pero firme: transformar el consumo de gaseosas en una experiencia distinta. Mailin Izquierdo y Leslie Valdeón, biólogas de profesión, crearon La Aromática, una bebida natural, carbonatada y libre de aditivos artificiales que se perfila como una opción novedosa dentro del mercado local.

El origen de este proyecto no responde a una estrategia comercial planificada desde sus inicios, sino al cruce de intereses académicos que coincidieron en un aula universitaria. Fue durante un curso de Fitoquímica que surgió la propuesta, impulsada por su docente Fermín Arévalo, y que luego ellas decidieron llevar más allá del ámbito académico. “Nuestro profesor nos presentó la idea y nosotras pensamos que no podía quedarse solo como un trabajo final, sino convertirse en un producto real. Dijimos: ‘esto tiene que conocerlo todo el país’”, relató Valdeón para Exitosa.

La bebida se presenta en una botella de vidrio estilizada y transparente, un diseño que no solo busca diferenciarla en góndolas, sino también conectar con un público que valora la estética y el consumo responsable. “Todo entra por los ojos, pero lo más importante es que sea algo que no dañe la salud. Ese fue siempre nuestro punto de partida”, añadieron las creadoras.

Más allá de la presentación, La Aromática se sostiene en una propuesta de fondo: una mezcla de esencias de hierbas que rescata la diversidad botánica del Perú. “Muchos conocen la manzanilla, la hierba luisa o el anís, pero el país cuenta con una gran variedad de plantas que pocas veces se incorporan en bebidas frías. Queremos valorizar eso”, comentó Izquierdo.

Una gaseosa distinta

A diferencia de las gaseosas tradicionales, el producto no utiliza colorantes, edulcorantes ni conservantes artificiales. En su lugar, combina aceites esenciales de hierbas cultivadas en diferentes regiones del Perú. El resultado, según describen sus creadoras, es un sabor único que no se asocia directamente a una planta específica. “Algunos dicen que perciben muña, otros toronjil o hierba luisa, pero en realidad es un mix que hemos diseñado especialmente. No se trata de imitar un sabor, sino de crear uno nuevo”, explicó Izquierdo.

La propuesta surge también como respuesta a un cambio en los hábitos de consumo. Las fundadoras destacan que cada vez más personas revisan las etiquetas antes de comprar un producto y buscan opciones naturales. “Hoy en día la gente piensa más en lo que come y lo que toma. Eso nos motivó a ofrecer una alternativa gasificada que pueda disfrutarse sin afectar la salud”, señaló Valdeón.

Del laboratorio al mercado

El tránsito de la idea al producto comercial no fue sencillo. Ambas admiten que, al provenir del campo de la biología, desconocían el mundo empresarial. Sin embargo, encontraron apoyo en Incuba Agraria, la incubadora de emprendimientos de su propia universidad. Allí aprendieron a desarrollar el plan de negocio, mejorar la presentación y evaluar la aceptación del producto.

El camino incluyó pruebas constantes, ajustes de fórmula y la búsqueda de retroalimentación entre compañeros, docentes y familiares. “Al inicio nuestros primeros clientes fueron los mismos alumnos. Con el tiempo fuimos perfeccionando la receta y hoy seguimos afinando detalles, porque queremos entregar un producto de calidad”, resaltó Izquierdo.

Actualmente, la bebida se comercializa en botellas de 300 mililitros a un precio de siete soles, principalmente a través de pedidos en redes sociales. El equipo también trabaja en los trámites para obtener el registro sanitario y ampliar su distribución hacia tiendas de productos naturales y orgánicos.

Más allá de la innovación en el rubro de las bebidas, el proyecto busca poner en valor la riqueza de las plantas aromáticas peruanas. “En el Perú se reconoce mucho la diversidad de frutas, pero poco se habla de la variedad de hierbas. Queremos que la gente las conozca y las consuma en nuevas formas”, sostuvo Valdeón.

La propuesta también abre la posibilidad de generar impacto en comunidades rurales que cultivan estas hierbas bajo condiciones únicas. “Buscamos resaltar las plantas aromáticas que crecen en nuestro país con aromas especiales. Queremos convertir a La Aromática en una experiencia única para el consumidor”, comentó Izquierdo.

Una tendencia en crecimiento

Estudiantes de la UNALM elaboró una gaseosa 100 % natural a base de hierbas peruanas

El lanzamiento de este producto coincide con un momento en que la demanda por opciones saludables crece en el mercado. El consumo responsable y la preferencia por lo natural ya no son vistos como una moda, sino como una tendencia que atrae a un público cada vez más amplio.

En ese escenario, las creadoras de La Aromática se sienten motivadas a continuar. “Las personas nos dicen que les recuerda a los almuerzos familiares, a las infusiones de la infancia. Eso es lo que quisimos transmitir: una bebida saludable que además conecta con nuestras costumbres”, concluyeron.