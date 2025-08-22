Perú

Dos jóvenes venezolanos enfrentaron y redujeron a sujeto que agredía a su pareja a bordo de un mototaxi en SJL: “Buena, chamos”

El accionar de los extranjeros fue celebrado en redes sociales, donde usuarios peruanos resaltaron su valentía y pidieron mayores acciones contra la violencia de género

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Un sujeto golpeó en repetidas ocasiones a su pareja cuando ambos se encontraban a bordo de un mototaxi en SJL. (Crédito: FB/@Mi SJL)

La noche del jueves, un acto de violencia en San Juan de Lurigancho (SJL) quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Un hombre agredía a su pareja mientras ambos se encontraban a bordo de una mototaxi en un paradero del distrito. Pese a la intervención inicial de una serena, el agresor continuó con los ataques, lo que provocó la indignación de los transeúntes. La víctima, que lloraba desconsolada, ya presentaba una profunda herida en la boca producto de la golpiza.

En medio de la escena, dos jóvenes venezolanos decidieron intervenir directamente y encararon al agresor. “¿Qué te pasa a ti que le pegas a las mujeres, maldito? ¡Bájate, pues, bájate!”, reclamó uno de ellos, mientras otro reaccionó indignado por la herida en el rostro de la joven. “Mira, hermano, le partió la boca a la chama, llamen a la policía”, se le escucha decir.

Sujeto que agredía a su
Sujeto que agredía a su pareja a bordo de una mototaxi fue reducido por dos ciudadanos venezolanos. (Fotocomposición Infobae Perú/Video captura: FB/Mi SJL)

No obstante, lejos de detener su salvaje agresión, el sujeto respondió con insulto e incluso amenazó a los jóvenes extranjeros: “Te voy a matar”, gritó en medio del forcejeo para intentar intimidar a los ciudadanos venezolanos.

Venezolanos enfrentan a sujeto

Lejos de retirarse, los jóvenes extranjeros mantuvieron su posición y forzaron al agresor a bajar del mototaxi. En ese momento, el sujeto intentó atacar a uno de ellos y, al mismo tiempo, siguió maltratando a su pareja frente a todos, mientras intentaba justificarse gritando: “¡Es mi mujer!“, lo que provocó la indignación de los presentes.

Sujeto que agredía a su
Sujeto que agredía a su pareja en SJL fue enfrentado por dos jóvenes extranjeros. (Fotocomposición Infobae Perú/Video captura: FB/@Mi SJL)

Los extranjeros se enfrentaron a golpes contra el violento agresor en medio de la pista e incluso un motociclista que pasaba por la zona y presenció lo sucedió se unió a la pelea y lograron reducir al sujeto. Transeúntes que grababan la escena y animaban a los jóvenes. “¡Métele, hijo, métele!”, gritó uno de los presentes mientras registraba lo ocurrido.

Dos ciudadanos venezolanos enfrentaron a
Dos ciudadanos venezolanos enfrentaron a sujeto que agredía a su pareja en SJL. (Crédito: Video captura: FB/@Mi SJL)

De manera sorprendente, la víctima intentó defender a su agresor, pidiendo entre lágrimas que lo dejaran libre. “Déjenlo, por favor, déjenlo”, suplicó, intentando impedir que lo siguieran reduciendo, a pesar de haber sido golpeada minutos antes. Los jóvenes extranjeros optaron por retirarse y dejar a la pareja. La reacción generó desconcierto entre los presentes, quienes no daban crédito a la situación.

Dos ciudadanos venezolanos enfrentaron a
Dos ciudadanos venezolanos enfrentaron a sujeto que agredía a su pareja en SJL. (Foto: Video captura: FB/Mi SJL)

Viralización en redes y reacciones

El incidente fue registrado en video y compartido en la página de Facebook Mi SJL, donde rápidamente generó cientos de comentarios. Los usuarios no solo condenaron el violento accionar del agresor, sino que también elogiaron la valentía de los jóvenes venezolanos. “Buena, chamos”, escribieron varios internautas, destacando la reacción de los ciudadanos extranjeros.

Entre los comentarios más recurrentes en redes sociales se repitió el pedido de mayor presencia policial y sanciones más severas para los agresores de mujeres. “Bien chamos, soy peruano y en esto sí les apoyo. Tal vez así se le quite lo machito con las mujeres a ese pirañón”, escribió un usuario. Otro agregó: “Me dejan bien, mis chamos”, son algunos de los comentarios que se lee en la publicación.

