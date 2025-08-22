Perú

Concierto de Duki en Costa 21: ATU anuncia servicio especial de transporte “Bus Stage” para el 23 de agosto

Para evitar que los asistentes recurran a transporte informal, se habilitarán buses oficiales en varias rutas, los cuales iniciarán su recorrido al finalizar el espectáculo

David Solar Silva

David Solar Silva

El concierto será en San Miguel. (Foto: ATU)

La ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que este sábado 23 de agosto se pondrá en marcha el servicio “Bus Stage” con motivo del concierto del rapero argentino Duki, que se realizará en el centro de entretenimiento Costa 21, en San Miguel.

La decisión responde a que, en la zona de la Costa Verde donde se ubica Costa 21, no existen servicios de transporte público autorizados que conecten directamente con los principales distritos de Lima. Para evitar que los asistentes recurran a transporte informal, se habilitarán buses oficiales en tres rutas, los cuales iniciarán su recorrido al finalizar el espectáculo.

La ATU detalló que el despliegue incluirá personal en campo para orientar a los asistentes hacia los paraderos habilitados, fiscalizadores que supervisarán la circulación de los buses autorizados y apoyo a la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad en la salida del evento.

Rutas habilitadas por la ATU

Conoce las rutas. (Foto: ATU)

El servicio Bus Stage se organizará en cuatro recorridos principales, destinados a cubrir la demanda de los asistentes que provienen de distintos puntos de la ciudad:

  • Hacia Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho: Ruta 1097 de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla S. A. (conocida como La 10 E). Los buses circularán por avenidas como Brasil, Ejército, Pardo, Benavides, Los Héroes, Miguel Iglesias, Revolución y Separadora Industrial.
  • Hacia San Juan de Lurigancho: El recorrido comprenderá las avenidas Brasil y Alfonso Ugarte, jirón Virú, y las avenidas 9 de Octubre, Próceres de la Independencia, Lurigancho y Santa Rosa.
  • Hacia Carabayllo: La ruta 1021 de la empresa Inversiones y Servicios CKF S. A. C. conectará Costa 21 con el norte de Lima, transitando por las avenidas Universitaria y Túpac Amaru hasta la carretera Lima–Canta.
  • Hacia Lurigancho – Chosica: Ruta 1219 de la empresa Vargasant S. A. C. Se desplazará por las avenidas Brasil, 9 de Diciembre, Miguel Grau, Riva Agüero, César Vallejo, Metropolitana, Nicolás Ayllón (Carretera Central) y Las Torres.

Con estas rutas, la ATU busca ofrecer una alternativa segura, rápida y directa a los asistentes del concierto, evitando congestiones en la Costa Verde y facilitando la movilidad hacia zonas alejadas de San Miguel.

Experiencia previa en eventos masivos

Los buses tendrán varias paradas. (Foto: ATU)

El servicio Bus Stage ya ha sido implementado en otras presentaciones de gran convocatoria. Según datos oficiales de la ATU, este sistema especial ha funcionado con éxito en los conciertos de Alejandra Guzmán, Mora y Erreway, logrando movilizar en conjunto a más de 6,000 usuarios.

La estrategia consiste en habilitar buses oficiales que operan únicamente al término del evento, garantizando un traslado directo desde el recinto hacia distritos estratégicos. En cada ocasión, el despliegue incluyó personal de orientación, supervisión de fiscalizadores y coordinación con la PNP para prevenir la operación de transporte informal en los alrededores.

En el caso del concierto de Duki, la ATU precisó que se reforzará la presencia de orientadores para guiar a los usuarios, mientras que los fiscalizadores supervisarán que los buses autorizados cumplan con las rutas designadas. La coordinación con la Policía Nacional permitirá controlar el flujo peatonal y vehicular en los accesos a Costa 21, un punto que en anteriores eventos ha concentrado gran cantidad de público.

Asimismo, se exhortó a los asistentes a utilizar únicamente los servicios autorizados por la ATU, a fin de garantizar su seguridad y evitar inconvenientes con vehículos informales que suelen ofrecer traslados a la salida de espectáculos masivos.

