Cantante Valeria Zapata revela los motivos de su salida de la orquesta ‘La Bella Luz’

Cantante Valeria Zapata revela los motivos de su salida de orquesta ‘La Bella Luz’. TikTok

La escena de la cumbia en el Perú recibió una noticia que sorprendió a los seguidores del género. Valeria Zapata Arenas, exvocalista de la agrupación La Bella Luz, confirmó su salida de la orquesta y explicó los motivos que la llevaron a dar este paso.

La joven intérprete, conocida por su voz y carisma en el escenario, compartió con sus seguidores las razones de su decisión en una entrevista en una transmisión en vivo y posteriormente a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Durante su declaración pública, Valeria Zapata indicó que su salida de ‘La Bella Luz’ se debió a razones personales y a una falta de coincidencia con la dirección actual de la agrupación.

“Por muchas cosas personales, también mías, donde mis ideales eran quizás otros y no compartía con la temática actual de la orquesta, preferí dar un paso al costado”, señaló la cantante, dejando en claro que la decisión fue reflexionada y tomada de manera individual.

La artista comentó que, aunque la agrupación atravesaba una etapa de innovación con nuevas estrategias de difusión y presencia digital, no se sentía del todo identificada con esos cambios.

“En la actualidad eso funciona mucho, es parte también de un plan de marketing que ayuda a hablar un poco más, jalar un poco más de público joven. Eso está muy bien”, dijo, reconociendo el valor de esas iniciativas, pero marcando distancia respecto a su rol dentro de ellas.

Cantante Valeria Zapata revela los motivos de su salida de orquesta ‘La Bella Luz’

Valeria Zapata: Fin de un contrato y cierre de etapa

En la misma transmisión, Zapata explicó que su contrato con La Bella Luz llegaba a su fin y optó por no renovarlo. Según sus palabras, este detalle coincidió con su necesidad de cerrar un ciclo en su carrera musical.

“Finalizaba un tema de contrato y preferí no renovar y cerrar esa etapa. Fue una etapa bonita, muy bonita. Agradezco a todo el público que me apoyó y a la orquesta, que fue mi casa musical, pero decidí que esa etapa llegaba hasta ahí”, afirmó.

Con estas declaraciones, la cantante reafirmó que su salida no estuvo marcada por conflictos directos con la agrupación, sino por una decisión personal de crecimiento y nuevos caminos artísticos.

Valeria Zapata y el anuncio en redes sociales

El lunes 18 de agosto, Valeria Zapata sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado en el que oficializó su retiro de 'La Bella Luz’. El mensaje generó una fuerte reacción entre sus fanáticos, quienes expresaron sorpresa y tristeza por la repentina decisión de la artista.

“Hoy quiero compartir con ustedes una decisión importante en mi vida artística. A partir de hoy cierro una etapa muy bonita en mi camino musical, ya que dejo de pertenecer a la orquesta La Bella Luz”, señaló en su pronunciamiento.

La noticia provocó cientos de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores destacaron el talento de la intérprete y expresaron su apoyo incondicional a los nuevos pasos que emprenda.

Cantante Valeria Zapata revela los motivos de su salida de orquesta ‘La Bella Luz’

Reconocimiento y agradecimientos

En su despedida, la cantante no dejó pasar la oportunidad de agradecer a quienes formaron parte de su experiencia en la orquesta. “Agradezco profundamente a Dios por permitirme llevar mi voz y mi talento a tantas personas y lugares maravillosos”, expresó.

Asimismo, dedicó unas palabras de reconocimiento a Óscar Custodio, fundador de La Bella Luz, y a su esposa, Pilar Torres, a quienes calificó como figuras de apoyo en su trayectoria dentro del grupo. “Gracias infinitas a ustedes, mis seguidores, por acompañarme en cada presentación y brindarme su cariño. Seguiremos compartiendo muchos momentos especiales a través de la música”, concluyó.

Cantante Valeria Zapata revela los motivos de su salida de orquesta ‘La Bella Luz’

El papel de Valeria Zapata en ‘La Bella Luz’

La participación de Valeria Zapata en la orquesta fue valorada por el público y por la crítica especializada en la cumbia. Su estilo interpretativo le permitió ganarse un espacio dentro del competitivo mundo musical, consolidando su imagen como una de las voces jóvenes más prometedoras del género.

Durante su estancia en la agrupación, compartió escenario en conciertos masivos y giras, además de ser parte de producciones audiovisuales que contribuyeron al crecimiento de la orquesta en la escena nacional. Su carisma y conexión con el público reforzaron la presencia de La Bella Luz en diferentes regiones del país.

Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento hacia la cantante. Muchos de sus seguidores destacaron su talento y le expresaron respaldo ante la nueva etapa que emprende. “Te apoyaremos siempre, estés donde estés”, escribieron algunos usuarios en su cuenta oficial.

Otros recordaron los momentos más significativos de su paso por La Bella Luz, resaltando que su voz dejó huella en los temas interpretados durante su permanencia en la agrupación.