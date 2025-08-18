Familia de peruana hallada muerta en Estados Unidos pide que el principal sospechoso no escape del Perú

Los padres de Sheylla Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana hallada muerta en Estados Unidos tras haber sido reportada como desaparecida desde el 9 de agosto, acudieron la mañana de este lunes a la sede de la Cancillería de la República, en el jirón Lampa, solicitando el respaldo de las autoridades en el proceso de repatriación de los restos de su hija. La familia instó a que se agilicen los trámites administrativos y legales, además de pedir que el sospechoso principal, Jossimar Cabrera – pareja de Sheylla y actualmente con paradero desconocido –, no logre salir del país.

“Queremos que la Cancillería nos apoye con todos los pasos para la pronta repatriación del cuerpo de mi hija. Agradezco a las instituciones que nos vienen brindando ayuda, especialmente al Ministerio de la Mujer”, afirmó el padre de la víctima antes de su cita con funcionarios del Estado.

La preocupación de la familia gira también en torno a la situación de los tres hijos de la pareja. Los abuelos maternos manifestaron su inquietud frente al anunciado interés de la familia de Cabrera por solicitar la tenencia de los menores. La ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, confirmó recientemente que los niños ya fueron repatriados de Estados Unidos y se encuentran con sus abuelos maternos, bajo la custodia de la familia de Sheylla. La funcionaria añadió que la Unidad de Protección Especial realizará evaluaciones psicológicas a los menores.

Situación de los menores

Sospechoso de asesinato de peruana en Estados Unidos solicitará la tenencia de sus hijos

El caso de Sheyla Gutiérrez, ciudadana peruana de treinta años hallada muerta en Estados Unidos, continúa bajo investigación internacional y mantiene la atención pública tanto en Perú como en el extranjero. Gutiérrez, madre de tres niños, fue reportada como desaparecida en Perú, y días después su cuerpo fue hallado en territorio estadounidense. La principal hipótesis en torno a su fallecimiento apunta a su esposo, Josimar Cabrera, quien se encuentra en Perú en libertad, mientras el proceso judicial sigue en EE.UU.

Las autoridades estadounidenses iniciaron la investigación tras el hallazgo del cuerpo, mientras en Perú la familia y allegados exigieron justicia. Cámaras de seguridad del condominio donde vivía la pareja registraron a un hombre arrastrando un bulto, elemento que se investiga como parte central del caso. La defensa de Cabrera ha solicitado una pericia para determinar si su cliente es la persona que aparece en las imágenes.

Luego de retornar al país, Cabrera fue retenido brevemente en el aeropuerto, pero recuperó la libertad al no existir orden de detención. De momento, no enfrenta una investigación formal en Perú aunque, según su abogado, la situación podría cambiar si EE.UU. solicita la extradición.

En cuanto a la custodia de los tres hijos de Gutiérrez, actualmente permanecen bajo el cuidado de sus abuelos maternos. La familia paterna evalúa solicitar la tenencia, argumentando que dispone de condiciones adecuadas para el cuidado de los menores. El Ministerio de la Mujer informó que los niños serán sometidos a evaluaciones psicológicas.

El proceso legal continúa abierto y dependerá de la colaboración entre las autoridades de ambos países para esclarecer los hechos y definir la situación de los menores.