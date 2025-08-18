Perú

Familia de peruana hallada muerta en Estados Unidos pide que el principal sospechoso no escape del Perú

La preocupación de sus allegados gira también en torno a la situación de los tres hijos de la pareja que ya regresaron a Norteamérica

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Familia de peruana hallada muerta
Familia de peruana hallada muerta en Estados Unidos pide que el principal sospechoso no escape del Perú

Los padres de Sheylla Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana hallada muerta en Estados Unidos tras haber sido reportada como desaparecida desde el 9 de agosto, acudieron la mañana de este lunes a la sede de la Cancillería de la República, en el jirón Lampa, solicitando el respaldo de las autoridades en el proceso de repatriación de los restos de su hija. La familia instó a que se agilicen los trámites administrativos y legales, además de pedir que el sospechoso principal, Jossimar Cabrera – pareja de Sheylla y actualmente con paradero desconocido –, no logre salir del país.

“Queremos que la Cancillería nos apoye con todos los pasos para la pronta repatriación del cuerpo de mi hija. Agradezco a las instituciones que nos vienen brindando ayuda, especialmente al Ministerio de la Mujer”, afirmó el padre de la víctima antes de su cita con funcionarios del Estado.

La preocupación de la familia gira también en torno a la situación de los tres hijos de la pareja. Los abuelos maternos manifestaron su inquietud frente al anunciado interés de la familia de Cabrera por solicitar la tenencia de los menores. La ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, confirmó recientemente que los niños ya fueron repatriados de Estados Unidos y se encuentran con sus abuelos maternos, bajo la custodia de la familia de Sheylla. La funcionaria añadió que la Unidad de Protección Especial realizará evaluaciones psicológicas a los menores.

Situación de los menores

Sospechoso de asesinato de peruana en Estados Unidos solicitará la tenencia de sus hijos

El caso de Sheyla Gutiérrez, ciudadana peruana de treinta años hallada muerta en Estados Unidos, continúa bajo investigación internacional y mantiene la atención pública tanto en Perú como en el extranjero. Gutiérrez, madre de tres niños, fue reportada como desaparecida en Perú, y días después su cuerpo fue hallado en territorio estadounidense. La principal hipótesis en torno a su fallecimiento apunta a su esposo, Josimar Cabrera, quien se encuentra en Perú en libertad, mientras el proceso judicial sigue en EE.UU.

Las autoridades estadounidenses iniciaron la investigación tras el hallazgo del cuerpo, mientras en Perú la familia y allegados exigieron justicia. Cámaras de seguridad del condominio donde vivía la pareja registraron a un hombre arrastrando un bulto, elemento que se investiga como parte central del caso. La defensa de Cabrera ha solicitado una pericia para determinar si su cliente es la persona que aparece en las imágenes.

Luego de retornar al país, Cabrera fue retenido brevemente en el aeropuerto, pero recuperó la libertad al no existir orden de detención. De momento, no enfrenta una investigación formal en Perú aunque, según su abogado, la situación podría cambiar si EE.UU. solicita la extradición.

Sospechoso de asesinato de peruana
Sospechoso de asesinato de peruana en Estados Unidos solicitará la tenencia de sus hijos

En cuanto a la custodia de los tres hijos de Gutiérrez, actualmente permanecen bajo el cuidado de sus abuelos maternos. La familia paterna evalúa solicitar la tenencia, argumentando que dispone de condiciones adecuadas para el cuidado de los menores. El Ministerio de la Mujer informó que los niños serán sometidos a evaluaciones psicológicas.

El proceso legal continúa abierto y dependerá de la colaboración entre las autoridades de ambos países para esclarecer los hechos y definir la situación de los menores.

Temas Relacionados

AsesinatoFeminicidioEstados Unidosperu-noticias

Últimas Noticias

Hospitales de Chincheros y Tomás Lafora serán los más modernos con tecnología antisísmica

Las obras hospitalarias en Apurímac y La Libertad beneficiarán a más de 194 mil personas y representan una inversión de más de S/600 millones, según el Ministerio de Salud

Hospitales de Chincheros y Tomás

¿Quién ganó el pozo de más de 35 millones de La Tinka este domingo 17 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

El sorteo de La Tinka dejó millones en juego este 10 de agosto. Consulta si el pozo reventó o sigue acumulándose. ¿Eres uno de los afortunados?

¿Quién ganó el pozo de

Samahara Lobatón confiesa que Melissa Klug la castigaba fuerte y la tildó de ‘Hitler’, pero Beto Ortiz le dice: “Tendría motivos”

“Con fuerza de hombre”, mencionó la exchica reality para entrevista en ‘El Valor de la verdad’

Samahara Lobatón confiesa que Melissa

Samahara Lobatón advierte que Jefferson Farfan ‘fue su figura paterna’, pero resalta a Jesús Barco: “Me doy cuenta de lo que realmente faltó”

La hija de Melissa Klug recordó su infancia y aseguró que, aunque convivió con el exfutbolista por más de una década, no lo sintió como un verdadero padre

Samahara Lobatón advierte que Jefferson

Alianza Lima incluye a Hernán Barcos y Paolo Guerrero en sus planes para el 2026: “Sus goles los respaldan“

El gerente deportivo del club, Franco Navarro Mandayo, ha expresado el deseo de contar con ambos futbolistas de cara a la próxima temporada

Alianza Lima incluye a Hernán
ÚLTIMAS NOTICIAS
Polémica con el Aquarium de

Polémica con el Aquarium de Mar del Plata: “Los animales deberían estar en México, pero la Provincia de Buenos Aires no autorizó el traslado”, aseguró la Intendencia

Qué provincias renuevan senadores nacionales en las elecciones 2025

Por qué cuesta tanto decir que no: estrategias para fortalecer la autoestima y proteger nuestro tiempo y energía

La queja de una dirigente hotelera: “Volar al Sur de la Argentina sale USD 800, a Punta Cana USD 400”

Dos madres entregaron a sus hijos menores de edad por el brutal asesinato de una mujer en Villa Luzuriga

INFOBAE AMÉRICA
Evo Morales reconoció el resultado

Evo Morales reconoció el resultado de los comicios en Bolivia y dijo que se trata de un “voto castigo a la traición”

San Martín fue un “hombre justo” y “absolutamente honesto”, dijo Eduardo Kovalivker

El extraño sombrero de 2.000 años de antigüedad que fue utilizado por los militares romanos

Robaron un diamante rosa valorado en 25 millones de dólares y la policía lo encontró en un refrigerador

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

TELESHOW
Quién es Mancha La Torre,

Quién es Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez que la acompaña siempre: su vínculo con Mauro Icardi

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"