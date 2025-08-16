Perú

Pamela Franco se pronuncia acerca de las supuestas llamadas de Christian Cueva a Paul Michael: “Nosotros estamos bien”

La cantante de cumbia reaccionó a las declaraciones de Pamela López y negó problemas con futbolista, pese a las acusaciones y rumores recientes.

Pilar Cuya

Pilar Cuya

Pamela Franco se pronuncia acerca de las supuestas llamadas de Christian Cueva a Paul Michael: “Nosotros estamos bien”. Amor y Fuego

Pamela Franco se pronunció sobre las recientes declaraciones de Pamela López, expareja de Christian Cueva, quien denunció que el futbolista habría intentado comunicarse insistentemente con Paul Michael, actual pareja de la empresaria, desde un teléfono de Ecuador.

Durante una entrevista con 'Amor y Fuego’ el viernes 15 de agosto, la cumbiambera evitó profundizar en el tema, asegurando que se mantiene al margen.

“No opino nada… no tengo nada que decir de eso. ¿Le crees a Pamela López? No tengo por qué creerle o no a nadie. Estoy trabajando, estamos bien, no sé de qué me están hablando sinceramente”, señaló la cantante chimbotana en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao.
Pamela Franco se pronuncia acerca de las supuestas llamadas de Christian Cueva a Paul Michael. Captura de TV - Amor y Fuego

Pamela Franco responde sobre su relación

Ante los rumores de que su romance con Christian Cueva atraviesa una crisis, Pamela Franco respondió que su relación sigue en pie.

“Estamos bien, yo estoy tranquila, estamos tranquilos todos… Él es una persona independiente que puede tomar sus decisiones. Yo estoy en lo mío, cuando sea algo mío yo hablaré y diré”, comentó.

Sobre las versiones que indicaban que había borrado fotografías junto al futbolista de sus redes sociales, fue clara en negarlo. “No sé de qué me estás hablando, me hablas de fotos de Instagram. No sé de dónde me lo han sacado”, expresó.

El retiro de las imágenes en las que aparecía con Cueva llamó la atención de sus seguidores, especialmente después de la denuncia de Pamela López. Sin embargo, la artista descartó cualquier distanciamiento y aseguró que las especulaciones no la afectan.

La postura de la cumbiambera

Pamela Franco recalcó que no opinará sobre las acusaciones de López y que no se siente involucrada en el episodio de las llamadas.

“No es la primera vez que salen a hablar cosas y menos cuando hay terceras personas involucradas. Que lo solucione la gente”, dijo.

Pamela Franco borró fotos con Christian Cueva de sus redes tras llamadas a pareja de Pamela López.

¿Qué dijo Pamela López y su denuncia pública?

Pamela López relató que el hecho ocurrió la semana pasada, mientras acompañaba a Paul Michael en la celebración del aniversario del Club Universitario en el Estadio Monumental, donde el cantante se presentaba junto a la Orquesta Candela.

Según la influencer, durante el show el celular de Paul Michael comenzó a sonar de manera insistente.

Las llamadas provenían de un número con código internacional de Ecuador, desde el cual también llegaron mensajes y audios.“Apenas acabó el concierto, me dice: ‘Quiero mostrarte algo. Me han llamado insistentemente de un número de Ecuador’”, contó López.

Pamela López revela misteriosas llamadas y mensajes de Christian Cueva a Paul Michael. 'Amor y Fuego'.

El número de Ecuador y el amigo “Mariño”

La empresaria afirmó que el número desde el cual se intentó contactar a Paul Michael pertenecía a “Mariño”, un viejo conocido de la familia Cueva López. Según su testimonio, este hombre habría tenido una influencia negativa en la vida del futbolista y habría sido el responsable de presentarle a Pamela Franco.

“Se trataba de un tipo que se hace llamar Mariño, un chimbotano que por años dejó de hablarle cuando yo me enteré de todo lo que hacían juntos. Él le presentó a la Pinocha (Pamela Franco) en su casa y actualmente viven juntos en Ecuador”, declaró López.

Con capturas de pantalla y testimonios, el caso escaló en redes, polarizando a la audiencia entre apoyo a Pamela y críticas por ventilar el tema públicamente. (Amor y Fuego)

Pamela también recordó que antes de casarse con Christian Cueva le pidió que se alejara de personas como él. “Fue una de mis condiciones: que se aleje de toda la gente lacra que lo acompañaba. Al parecer volvieron a juntarse y ahora viven juntos en Ecuador. Como ambos son borrachos, parece que estuvieron tomando”, agregó.

López mencionó que, después de quedar fuera del entorno del futbolista, “Mariño” intentó comunicarse en varias ocasiones con ella para pedirle disculpas. Incluso insinuó que podría haber tenido un papel en el vínculo inicial entre Cueva y Franco.“Tras el destierro de Mariño, él no paraba de escribirme para pedirme perdón por quién sabe cuántas cosas habrán hecho juntos”, dijo.

Ante ello, Christian Cueva hizo pública una carta notarial que envió a Pamela López, exigiendo una rectificación inmediata por sus declaraciones acerca de un supuesto contacto con Paul Michael, actual pareja de la madre de sus hijos.

En el documento, el jugador negó rotundamente haber intentado comunicarse con Michael, ya sea de manera directa o a través de terceros. Al no obtener respuesta y ver que Pamela López se ratificó, la defensa del popular ‘Aladino’ tomará medidas legales contra la madre de sus hijos.

Defensa de Christian Cueva acusa de mentir sobre pensión a Pamela López. Captura de TV - Latina.

