Niño de 7 años sufrió fractura y maltratos constantes: condenan a su padre y madrastra en San Martín

El Ministerio Público logró una condena de seis años de cárcel contra Guisela Cartagena Muñoz, madrastra del menor; sin embargo, la mujer permanece prófuga

Analí Espinoza

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Cáceres, en la región San Martín, obtuvo sentencias condenatorias contra Guisela Cartagena Muñoz y Lleyson López Isuiza, señalados como madrastra y padre de un niño de siete años, a quienes se responsabilizó por haber ocasionado lesiones físicas y psicológicas al menor en el contexto de violencia familiar.

El proceso contó con pruebas presentadas por la fiscal adjunta provincial Yuly Luz Motta Angulo, quien sustentó la acusación con testimonios y peritajes médicos realizados al niño, hechos ocurridos entre los años 2021 y 2022, según la información difundida por la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público del Distrito Fiscal de San Martín.

Madrastra está prófuga

En febrero de 2021, la investigación determinó que Guisela Cartagena causó una fractura en el hombro del niño cuando empleó un trozo de madera para leña, lesión que, según las pruebas obtenidas, fue encubierta durante casi un año sin recibir atención médica adecuada.

Las diligencias médicas y testimoniales permitieron acreditar la magnitud del daño físico y psicológico, informó el Ministerio Público. Además, se comprobó que Lleyson López, padre biológico del menor, mantuvo un patrón de agresión física y verbal, recurriendo a golpes, amenazas y gritos constantes.

Las sentencias impuestas reflejan la gravedad del caso. Guisela Cartagena fue condenada a seis años de prisión efectiva, aunque actualmente permanece con paradero desconocido, situación que dificulta la ejecución de la condena.

Por su parte, Lleyson López recibió una condena de dos años, reemplazada por 96 días de jornadas comunitarias, medida que busca reparar parcialmente el daño infringido al menor, según lo registrado por la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Cáceres destacó el uso de pericias médicas y declaraciones como elementos fundamentales para la obtención de las sentencias, recalcando la importancia de la denuncia oportuna en contextos de violencia intrafamiliar.

El organismo reiteró el llamado a la ciudadanía para alertar ante cualquier indicio de maltrato infantil, reiterando su compromiso con la protección de los derechos de los niños en la región de San Martín.

Canales de ayuda

Si conoces o eres víctima de situaciones de violencia y abandono familiar, puedes comunicarte de forma gratuita Línea 1810 (Línea de Ayuda a Niñas, Niños y Adolescentes), que funciona las 24 horas del día y es atendida por profesionales en derecho, psicología y trabajo social. Cualquier usuario u operador que conozca el caso de un menor de edad que se encuentre en riesgo o desprotección familiar también debe alertarlo.

Además, puedes contactar con la Línea 100, que atiende casos de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”. Hazlo desde un teléfono fijo o un celular, y recuerda que atiende las 24 horas y los siete días de la semana.

También puedes acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Cuenta, además, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atiende de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m. y de forma permanente si están dentro de dependencias policiales. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.

