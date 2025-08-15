Perú

Actor Ramón García internado en UCI: familiares y amigos impulsan campaña de ayuda económica

El intérprete cuenta con más de cuarenta años en la escena peruana y actualmente enfrenta un difícil momento, lo que impulsó a sus allegados y seguidores a brindar apoyo económico para solventar sus gastos médicos

El reconocido actor, director y docente peruano Ramón García permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a un estado de salud delicado mientras afronta un cáncer de colon. Su familia y allegados han iniciado una campaña solidaria con el objetivo de reunir fondos para cubrir los gastos médicos y asistenciales requeridos durante su proceso de recuperación.

La colecta solidaria, que invita a la colaboración de admiradores de Ramón García, busca paliar los costos derivados del tratamiento y atención especializada. La campaña se canaliza a través de la aplicación Yape, donde las donaciones pueden enviarse al número 998049282 a nombre de Carmen Fernández Chávez, esposa del intérprete. También están habilitadas cuentas bancarias: la de ahorros BCP 19438472514024 y la cuenta interbancaria 00219413847251402495. Según La República, la iniciativa permanecerá abierta hasta el 31 de agosto.

Los organizadores de la colecta difundieron detalles por redes sociales y medios de comunicación resaltaron el impacto de la carrera artística de Ramón García y el aprecio que ha generado en diferentes generaciones del público. Diversas figuras de la escena cultural expresaron su apoyo al actor, instando a los ciudadanos a sumarse a la campaña en sus mensajes públicos.

Trayectoria de Ramón García

Nacido en el Callao el 15 de noviembre de 1949, Ramón García Monteagudo vivió su infancia y adolescencia en ese distrito, antes de mudarse con su familia a Barranco. Tras culminar su educación en el Colegio Militar Leoncio Prado, desempeñó oficios como albañil y mozo, hasta que logró ingresar a la Universidad de Lima para estudiar Ingeniería Industrial. Poco después, decidió cambiar de rumbo para matricularse en la carrera de Comunicaciones.

El interés de García por la actuación se consolidó en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde tomó cursos de artes escénicas. Durante esos años debutó en el teatro con la obra ‘El tío rico McPato’, marcando el inicio de una trayectoria escénica que integró teatro, televisión y cine. Esta faceta formó la base de una carrera que, según La República, se distingue por su versatilidad y constancia.

Ramón García incursionó en la televisión en 1995, cuando participó en la serie peruana “Los Choches”, donde su personaje obtuvo amplia recordación. Años más tarde, alcanzó popularidad con el programa ‘Las aventuras de Paquete y Camote’, dirigido al público infantil y juvenil, que afianzó su vínculo con audiencias de distintas edades.

En el cine, García integró el elenco de producciones emblemáticas del medio local como ‘La ciudad y los perros’, basada en la novela de Mario Vargas Llosa, y ‘La casa rosada’, de Palito Ortega Matute. La proyección internacional de su labor llegó con su participación en las series ‘The Young Pope’ y ‘The New Pope’, dirigidas por Paolo Sorrentino, en las que compartió espacios con figuras internacionales del audiovisual.

Paralelamente a su carrera como intérprete, Ramón García desarrolló un papel relevante en la formación de actores y actrices en el Perú. Hace más de 25 años fundó el Taller Estudio de Formación Actoral (TEFA), centro orientado al desarrollo de talentos en artes escénicas, combinando su experiencia profesional con la docencia.

La comunidad artística y educativa reconoce en García comoun referente, tanto en su faceta de actor como en su vocación de maestro. La propia familia del intérprete pidió acompañamiento y colaboración en estos momentos complejos, señalando la importancia de la solidaridad colectiva para sobrellevar los elevados costos de los tratamientos. “Cualquier ayuda suma para nuestra familia en estos momentos, confiamos en la generosidad del público y de sus compañeros de carrera”, indicaron los allegados del actor a través de redes sociales.

El apoyo recibido desde diferentes ámbitos del arte y la cultura resalta el impacto del trabajo de Ramón García en el desarrollo de la escena peruana. La campaña de ayuda económica mantiene abiertas sus vías de contribución, permitiendo la participación de quienes deseen mostrar su cercanía y reconocimiento al aporte del actor en el arte y la docencia.

