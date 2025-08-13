La Tinka: este es el cuantioso monto que se le descuenta al ganador del pozo millonario, según la ley

Los premios menores de La Tinka, como las jugadas gratuitas, se entregan íntegramente sin descuentos - Créditos: Andina/ Tinka

Convertirse en el ganador del pozo millonario de La Tinka, uno de los sorteos más emblemáticos en Perú, representa para muchos la posibilidad de resolver compromisos financieros o abrir nuevas oportunidades de inversión y bienestar. Alcanzar semejante cifra, producto de la suerte y la perseverancia en la adquisición de boletos, suele imaginarse como un alivio inmediato para las economías familiares.

Sin embargo, cada afortunado también debe enfrentar reglas fiscales estrictas y procedimientos definidos ante las autoridades tributarias, lo que transforma la fortuna en una serie de pasos obligatorios y plazos precisos.

¿Cuándo es el descuento si gano el pozo millonario?

La obtención del premio mayor, lejos de ser solo alegría, acarrea una deducción inmediata establecida por las normativas gubernamentales. De acuerdo con información oficial del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), todas las personas que ganan en sorteos y loterías ven aplicado un impuesto del 10 % sobre el total recibido.

La Tinka es un sorteo bastante completo: combina un pozo millonario acumulable, varios niveles de premios desde dos aciertos, opciones de juego manual o automático, publicación de resultados con video de sorteo, y reglas claras sobre cobros y retenciones - Créditos: Andina.

Este descuento es independiente del monto obtenido y forma parte de las obligaciones tributarias contempladas para los juegos de azar. Según lo explica el portal web de la entidad, si el afortunado logra reunir el boleto que le otorga 1 millón de soles, solo accederá a 900.000 soles. El SAT efectúa una deducción directa de 100.000 soles como pago correspondiente al impuesto por este tipo de premios.

Las reglas del juego no solo abordan las obligaciones con el fisco. El reglamento de La Tinka especifica que los ganadores cuentan con 170 días calendario a partir de la fecha del sorteo para hacer el reclamo de la suma prometida.

Una fracción del premio mayor se le descuenta al ganador - Créditos: Andina.

Superado ese primer plazo, aún existe una ventana adicional: del día 171 al 180 posterior al sorteo, solo podrá pedirse el 10 % del total originalmente asignado. Se pierde la posibilidad de acceder al monto íntegro y la oportunidad de transformar radicalmente la situación financiera que ofrecía el premio.

La normativa señala que, una vez superados los 180 días sin presentar el boleto ganador, las personas pierden todo derecho sobre el dinero. Esta condición, confirmada por SAT y ratificada por los organizadores de La Tinka, apunta a mantener el control y la transparencia sobre la entrega de los fondos y evitar cualquier intento de fraude o mal uso de las reglas.

¿Cómo se juega La Tinka?

Ingresar al portal oficial de La Tinka para comenzar a jugar.

Escoger una combinación de números, con un precio mínimo de cinco soles.

Seleccionar seis números de entre los 48 que ofrece el sistema.

Optar por elegir los números manualmente o utilizar la función “Al Azar” para que se generen automáticamente.

En caso de error, presionar el botón “Limpiar” para reiniciar la selección.

Validar la jugada haciendo clic en “Finaliza tu compra”.

Para obtener el pozo millonario, los seis números elegidos deben coincidir con los sorteados.

Hay premios desde dos aciertos, que van desde una jugada gratis hasta 50.000 soles.

Los resultados y los videos de los sorteos se publican en la página principal del sitio.