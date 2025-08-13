Perú

La Tinka: este es el cuantioso monto que se le descuenta al ganador del pozo millonario, según la ley

Conoce sobre la fracción del premio que será retenida y el tiempo disponible para reclamarlo antes de perder el derecho de cobro

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Los premios menores de La
Los premios menores de La Tinka, como las jugadas gratuitas, se entregan íntegramente sin descuentos - Créditos: Andina/ Tinka

Convertirse en el ganador del pozo millonario de La Tinka, uno de los sorteos más emblemáticos en Perú, representa para muchos la posibilidad de resolver compromisos financieros o abrir nuevas oportunidades de inversión y bienestar. Alcanzar semejante cifra, producto de la suerte y la perseverancia en la adquisición de boletos, suele imaginarse como un alivio inmediato para las economías familiares.

Sin embargo, cada afortunado también debe enfrentar reglas fiscales estrictas y procedimientos definidos ante las autoridades tributarias, lo que transforma la fortuna en una serie de pasos obligatorios y plazos precisos.

¿Cuándo es el descuento si gano el pozo millonario?

La obtención del premio mayor, lejos de ser solo alegría, acarrea una deducción inmediata establecida por las normativas gubernamentales. De acuerdo con información oficial del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), todas las personas que ganan en sorteos y loterías ven aplicado un impuesto del 10 % sobre el total recibido.

La Tinka es un sorteo
La Tinka es un sorteo bastante completo: combina un pozo millonario acumulable, varios niveles de premios desde dos aciertos, opciones de juego manual o automático, publicación de resultados con video de sorteo, y reglas claras sobre cobros y retenciones - Créditos: Andina.

Este descuento es independiente del monto obtenido y forma parte de las obligaciones tributarias contempladas para los juegos de azar. Según lo explica el portal web de la entidad, si el afortunado logra reunir el boleto que le otorga 1 millón de soles, solo accederá a 900.000 soles. El SAT efectúa una deducción directa de 100.000 soles como pago correspondiente al impuesto por este tipo de premios.

Las reglas del juego no solo abordan las obligaciones con el fisco. El reglamento de La Tinka especifica que los ganadores cuentan con 170 días calendario a partir de la fecha del sorteo para hacer el reclamo de la suma prometida.

Una fracción del premio mayor
Una fracción del premio mayor se le descuenta al ganador - Créditos: Andina.

Superado ese primer plazo, aún existe una ventana adicional: del día 171 al 180 posterior al sorteo, solo podrá pedirse el 10 % del total originalmente asignado. Se pierde la posibilidad de acceder al monto íntegro y la oportunidad de transformar radicalmente la situación financiera que ofrecía el premio.

La normativa señala que, una vez superados los 180 días sin presentar el boleto ganador, las personas pierden todo derecho sobre el dinero. Esta condición, confirmada por SAT y ratificada por los organizadores de La Tinka, apunta a mantener el control y la transparencia sobre la entrega de los fondos y evitar cualquier intento de fraude o mal uso de las reglas.

¿Cómo se juega La Tinka?

  • Ingresar al portal oficial de La Tinka para comenzar a jugar.
  • Escoger una combinación de números, con un precio mínimo de cinco soles.
  • Seleccionar seis números de entre los 48 que ofrece el sistema.
  • Optar por elegir los números manualmente o utilizar la función “Al Azar” para que se generen automáticamente.
  • En caso de error, presionar el botón “Limpiar” para reiniciar la selección.
  • Validar la jugada haciendo clic en “Finaliza tu compra”.
  • Para obtener el pozo millonario, los seis números elegidos deben coincidir con los sorteados.
  • Hay premios desde dos aciertos, que van desde una jugada gratis hasta 50.000 soles.
  • Los resultados y los videos de los sorteos se publican en la página principal del sitio.

Temas Relacionados

La Tinkaganadorsorteoperu-noticias

Últimas Noticias

Aeropuerto de Tarapoto: Osinergmin amplía excepción a Icaro para que San Martín no se quede sin aviones y le exige póliza de S/1,6 millones

Contra las cuerdas. Sin nuevos operadores de combustible a la vista, la suerte de los vuelos en Tarapoto queda atada a una empresa fuera del Registro Nacional de Hidrocarburos y una millonaria póliza de seguros

Aeropuerto de Tarapoto: Osinergmin amplía

Santoral del 13 de agosto: ¿Quién fue San Hipólito mártir y por qué se celebra hoy?

Consulta el listado de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral del 13 de agosto:

¿La isla Santa Rosa, tema de disputa entre Perú y Colombia, puede inundarse? Esto dijo el Ingemmet

Segundo Muñoz, especialista del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, se refirió al asunto tras la emisión de un aviso meteorológico sobre la presencia de intensas lluvias en la Amazonía

¿La isla Santa Rosa, tema

Efemérides del 13 de agosto, la historia de un día como hoy

Para que no olvides los acontecimientos más importantes que están por conmemorarse, acá te presentamos las efemérides más relevantes de este miércoles

Efemérides del 13 de agosto,

Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dos clubes peruanos competirán en los torneos de la Conmebol. Asimismo, se jugará la final de la Supercopa de Europa

Partidos de hoy, miércoles 13
ÚLTIMAS NOTICIAS
El caso de la azafata

El caso de la azafata de Ezeiza: la curiosa historia del contrabando de oro en Argentina

El BCRA habilitó una ventanilla de liquidez para ayudar a estabilizar las tasas en el día de una licitación de deuda clave

Por qué recomiendan tirar sal gruesa sobre las brasas del asado

Súper miércoles: qué espera el mercado de una millonaria licitación de deuda el día en que se conoce la inflación de julio

Renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

INFOBAE AMÉRICA
Murió el renombrado novelista egipcio

Murió el renombrado novelista egipcio Sonallah Ibrahim

Actitud en cuatro ruedas: Este es el sedán que fusiona tecnología, estilo y personalidad

El Ejército israelí aprobó el marco para una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Grupo comando fuertemente armado asaltó un banco en Uruguay: se llevó 500 dólares

Un cubano necesita tres salarios medios para cubrir la canasta básica de alimentos

TELESHOW
Mariano Martínez contó el difícil

Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia: “La pasé muy mal”

Yanina Latorre relató el violento robo que sufrió su hermana Maite: “La arrastraron una cuadra de los pelos”

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind

Nico Vázquez vuelve al teatro con Rocky tras una lesión y a un mes de su separación de Gimena Accardi

El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina