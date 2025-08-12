Perú

Perú oficializa Área de Conservación Regional San Pedro de Chonta en Huánuco

En conferencia de prensa, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, ya había adelantado la aprobación de este decreto. Asimismo, la administración del área corresponde al Gobierno Regional de Huánuco en coordinación con otras instituciones

Clara Giraldo

Clara Giraldo

El Gobierno de Perú oficializó la creación del Área de Conservación Regional (ACR) San Pedro de Chonta mediante decreto supremo publicada en El Peruano, estableciendo un territorio protegido de 51 mil 888.92 hectáreas en los distritos de Cholón y Huacrachuco, dentro de la provincia del Marañón, en el departamento de Huánuco.

La principal finalidad de esta designación es garantizar la conservación del patrimonio natural de la región. El decreto destaca el interés público nacional de proteger la integridad ecológica del área, así como el bienestar de las comunidades locales. Además, el establecimiento del área busca contribuir a los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de protección ambiental y sostenibilidad territorial.

En conferencia de prensa, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, ya había adelantado la aprobación de este decreto, quien también precisó que es un lugar estratégico para la seguridad hídrica.

Administración del área corresponde al GORE de Huánuco

El objetivo explícito del ACR San Pedro de Chonta es conservar muestras representativas de las ecorregiones Yungas Peruanas, Páramos y Bosques Secos del Marañón, con el fin de mantener la alta diversidad biológica y los endemismos. El área busca fortalecer la provisión de servicios ecosistémicos esenciales y promover el uso sostenible de los recursos naturales, beneficiando a la población local y aportando a la mitigación del cambio climático en Huánuco.

La administración del área corresponde al Gobierno Regional de Huánuco, que asume la responsabilidad de reportar el estado de conservación tanto al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) como, en caso de hallarse patrimonio cultural, al Ministerio de Cultura. Asimismo, tiene a cargo la orientación y el apoyo técnico requerido para la gestión del ACR, conforme a sus competencias y funciones.

No impide ejecución de obras

Por otra parte, el establecimiento del ACR San Pedro de Chonta no impide la ejecución de obras de infraestructura vial o de servicios públicos, ni limita el desarrollo de actividades o proyectos públicos, privados o mixtos. Sin embargo, toda intervención deberá acatar los lineamientos técnicos del área, su zonificación provisional y las regulaciones ambientales y culturales aplicables. La aprobación de dichos proyectos estará condicionada a la evaluación de la autoridad competente, que debe verificar su coherencia con los objetivos de conservación.

El documento técnico que sustenta la creación del área contiene una zonificación provisional y constituye el Plan Maestro Preliminar del espacio protegido. El Gobierno Regional de Huánuco dispone de nueve meses desde la publicación del decreto para aprobar la versión final del Plan Maestro.

En cuanto a normativas, el documento incluye una disposición complementaria final, en la que se dispone excluir, por excepción, 49 mil 950.47 hectáreas del Ecosistema Frágil Jalca San Pedro de Chonta de la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles, debido a la superposición con el nuevo ACR. Esta exclusión busca que se mantenga el “alto valor de conservación del territorio en beneficio” de las comunidades involucradas. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) será responsable de aprobar el nuevo dimensionamiento del ecosistema frágil restante. Además, se otorga un plazo de treinta días calendario al Gobierno Regional de Huánuco para que elabore el correspondiente informe y plan de acción según lo que establece la normativa vigente.

