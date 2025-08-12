Corte de agua para este miércoles 13 de agosto por más de 10 horas en estos distritos de Lima: conoce las zonas afectadas

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

La empresa Sedapal informó la suspensión temporal del acceso al agua potable este miércoles 13 de agosto. La medida afectará principalmente a Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y Los Olivos, donde el corte parcial del servicio se extenderá por más de 10 horas.

De acuerdo con lo comunicado en redes sociales, la restricción se realizará de forma escalonada en distintos sectores con el fin de asegurar la provisión en el resto de la capital.

El restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva una vez concluyan los trabajos programados, que forman parte de labores de mantenimiento y mejora en la red de distribución.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Distrito: Lurigancho

Sector 131

Asoc. Junta Vecinal Señor de los Milagros

Agrup. Familiar La Rinconada

San Antonio

Asoc. H.A. Unión Industrial

Asoc. Familiar Angelica

Asoc. Familiar San Cristóbal

Asoc. Flores de Rivera Huachipa

Asoc. Nuevo Paraíso de Rivera Huachipa

Asoc. San Isidro de Jicamarca

Agrup. San Francisco

Sector Riveras Nuevas

Flac. Valle Encantado

Asoc. Valle Sagrado de los Incas Primera Etapa

Agrup. Asociación Comunidad Las Viñas de Media Luna

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sector 138

A.H. San Francisco de Ñaña

A.P.V. San Francisco de Ñaña

Asoc. Cerro Santo

Agrup. Ladera del Inti

C.P. Las Colinas

C.P. Colinas de Jicamarca

A.H. Colinas Jicamarca

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Distrito: Villa María del Triunfo

Sector 309

PJ. San Gabriel Vallecito Bajo

Cuadrante: A. H. Nuevo Amanecer, A. H. Virgen del Carmen

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Distrito: San Juan de Lurigancho

Sector 409

A.H. San Lorenzo II

Hora: 10 a. m. - 11:50 p. m.

Sector 411

A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande

A.H. Señor de Los Milagros Parcela A

A.H. Vista Alegre Ampliac.

A.H. 19 de Abril, AH. 19 de Abril Ampliac.

A.H. Jorge Chávez

A.H. Castañeda Losio

AH Santa Patricia

AH El Progreso

AH Unión de Huáscar

Santa Rosa

AH Hipólito Unánue

AH Virgen del Carmen

AH Próceres de San Juan

Arbolillo

Belen Ampliac.

Arupo

Tarapacá

Hora: 10 a. m. - 11:50 p. m.

Distrito: Los Olivos

Urb. La Floresta de Pro

A.H. Los Olivos de Pro Sector C

Asoc. Los Ángeles de San Diego II

Escuela de Pro 20 de Octubre

Asoc. Viv. Rinconada de Pro

Urb. Las Casuarinas de San Diego

Urb. Pro 7ma etapa

Urb. San Diego I, etapa I y II

Urb. Santísima Cruz de San Diego

Hora: 12 p. m. - 8 p. m.

Consejos para cuidar el agua

Tomar duchas cortas y cerrar el grifo mientras se enjabona.

Cepillarse los dientes usando un vaso de agua en vez de dejar el grifo abierto.

Reparar fugas en cañerías, grifos e inodoros de inmediato.

Utilizar lavadoras y lavavajillas solo con carga completa.

Reutilizar el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.

Lavar autos y veredas usando balde, no manguera.

Almacenar agua de lluvia para actividades domésticas que no requieran agua potable.

Optar por plantas que requieran menos riego en jardines y balcones.