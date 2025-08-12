Corte de agua para este miércoles 13 de agosto por más de 10 horas en estos distritos de Lima: conoce las zonas afectadas

La empresa Sedapal informó la suspensión temporal del acceso al agua potable este miércoles 13 de agosto. La medida afectará principalmente a Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y Los Olivos, donde el corte parcial del servicio se extenderá por más de 10 horas.
De acuerdo con lo comunicado en redes sociales, la restricción se realizará de forma escalonada en distintos sectores con el fin de asegurar la provisión en el resto de la capital.
El restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva una vez concluyan los trabajos programados, que forman parte de labores de mantenimiento y mejora en la red de distribución.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Distrito: Lurigancho
Sector 131
- Asoc. Junta Vecinal Señor de los Milagros
- Agrup. Familiar La Rinconada
- San Antonio
- Asoc. H.A. Unión Industrial
- Asoc. Familiar Angelica
- Asoc. Familiar San Cristóbal
- Asoc. Flores de Rivera Huachipa
- Asoc. Nuevo Paraíso de Rivera Huachipa
- Asoc. San Isidro de Jicamarca
- Agrup. San Francisco
- Sector Riveras Nuevas
- Flac. Valle Encantado
- Asoc. Valle Sagrado de los Incas Primera Etapa
- Agrup. Asociación Comunidad Las Viñas de Media Luna
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Sector 138
- A.H. San Francisco de Ñaña
- A.P.V. San Francisco de Ñaña
- Asoc. Cerro Santo
- Agrup. Ladera del Inti
- C.P. Las Colinas
- C.P. Colinas de Jicamarca
- A.H. Colinas Jicamarca
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Distrito: Villa María del Triunfo
Sector 309
PJ. San Gabriel Vallecito Bajo
Cuadrante: A. H. Nuevo Amanecer, A. H. Virgen del Carmen
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Distrito: San Juan de Lurigancho
Sector 409
- A.H. San Lorenzo II
Hora: 10 a. m. - 11:50 p. m.
Sector 411
- A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande
- A.H. Señor de Los Milagros Parcela A
- A.H. Vista Alegre Ampliac.
- A.H. 19 de Abril, AH. 19 de Abril Ampliac.
- A.H. Jorge Chávez
- A.H. Castañeda Losio
- AH Santa Patricia
- AH El Progreso
- AH Unión de Huáscar
- Santa Rosa
- AH Hipólito Unánue
- AH Virgen del Carmen
- AH Próceres de San Juan
- Arbolillo
- Belen Ampliac.
- Arupo
- Tarapacá
Hora: 10 a. m. - 11:50 p. m.
Distrito: Los Olivos
- Urb. La Floresta de Pro
- A.H. Los Olivos de Pro Sector C
- Asoc. Los Ángeles de San Diego II
- Escuela de Pro 20 de Octubre
- Asoc. Viv. Rinconada de Pro
- Urb. Las Casuarinas de San Diego
- Urb. Pro 7ma etapa
- Urb. San Diego I, etapa I y II
- Urb. Santísima Cruz de San Diego
Hora: 12 p. m. - 8 p. m.
Consejos para cuidar el agua
- Tomar duchas cortas y cerrar el grifo mientras se enjabona.
- Cepillarse los dientes usando un vaso de agua en vez de dejar el grifo abierto.
- Reparar fugas en cañerías, grifos e inodoros de inmediato.
- Utilizar lavadoras y lavavajillas solo con carga completa.
- Reutilizar el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.
- Lavar autos y veredas usando balde, no manguera.
- Almacenar agua de lluvia para actividades domésticas que no requieran agua potable.
- Optar por plantas que requieran menos riego en jardines y balcones.