Perú

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Arequipa para este 10 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para catalogar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Arequipa este domingo 10 de agosto.

En Arequipa se espera una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 8 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 17% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 37 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 8.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se sientes en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se caracteriza por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones del año.

Este clima árido se percibe en la ciudad de Arequipa, que se encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un lado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más variado.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaArequipaperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Encuentran “cuerpo extraño” en interior de gaseosa Coca-Cola: Indecopi sancionó con S/ 26.750

Según lo establecido en la resolución, la compañía vulneró lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor al poner en el mercado un producto que no garantizaba los niveles de seguridad y calidad que un usuario razonablemente podría exigir

Encuentran “cuerpo extraño” en interior

Resultados de la Kábala 9 de agosto 2025: ganadores del sorteo millonario

Como cada sábado, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados de la Kábala 9

INEI hace llamado a nivel nacional para sumarse a la búsqueda de censista desaparecida en La Libertad

El jefe de la entidad, Gaspar Morán, pidió a la ciudadanía de todo el país sumarse a la cruzada nacional para encontrar a Aydaluz Mayté Sánchez, quien participaba en el Censo 2025 cuando se reportó su desaparición

INEI hace llamado a nivel

Resultados del Gana Diario hoy sábado 9 de agosto 2025

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario hoy

Colombia está en el top 10 de las Fuerzas Navales más poderosas del mundo: conoce el puesto de Perú en el ranking 2025

Aunque Perú mantiene un esfuerzo por modernizar su Marina, su posición en el ranking global y regional refleja limitaciones frente a otras fuerzas navales sudamericanas, incluyendo a Paraguay, país sin litoral

Colombia está en el top
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Municipalidad de Córdoba radicó

La Municipalidad de Córdoba radicó una denuncia penal por la quema ilegal realizada en un basural

Tras siete años prófugo, cayó uno de los pilotos acusado de ayudar a un capo narco a intentar escapar de Ezeiza

Hallaron otra avioneta incendiada en Pergamino y crecen las sospechas sobre el vínculo con una red narco

El pueblo entre Zárate y Baradero a menos de 1 hora de CABA ideal para conocer en el próximo feriado

Detuvieron a un prófugo en una cita con su novia: lo habían condenado por tentativa de homicidio

INFOBAE AMÉRICA
Siria: la masacre de los

Siria: la masacre de los drusos y el silencio del mundo

¿Se puede morir de desamor? Así ocurre en síndrome del corazón roto

A una semana de las elecciones en Bolivia: uno por uno, los ocho candidatos a la presidencia

Israel y dos de sus problemas: la imagen y qué hacer el día después de Hamas

La historia del brutal magnicidio de Gabriel García Moreno, el presidente ecuatoriano asesinado a machetazos y tiros en 1875

TELESHOW
Germán Tripel y Santiago Otero

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg: El Musical: “Es un juego absurdo e irreverente”

Del legado familiar a la superación: Andrea Politti y el arte de construir una carrera entre risas, desafíos y pasiones

Lo mejor de Lollapalooza Chicago: las figuras internacionales que podrían presentarse en la edición argentina

Diva de blanco: el vestido de ensueño de Mirtha Legrand para su programa

La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift