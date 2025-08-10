Policía de Ecuador libera a pareja peruana secuestrada en Guayaquil por la que pedían USD 100 mil: tres sujetos detenidos

Policía de Ecuador rescató a dos peruanos secuestrados en Guayaquil. (Foto: X/@PoliciaEcZona8)

La Policía de Ecuador anunció la liberación de una pareja de turistas peruanos que fue secuestrada en Guayaquil, la ciudad más poblada del país. Los captores exigían un rescate de 100 mil dólares para mantener con vida a ambos, solicitando 50 mil por cada uno.

De acuerdo a las autoridades, los ciudadanos peruanos habían llegado a Ecuador con fines turísticos y se encontraba hospedada en un barrio del norte de la ciudad cuando tomaron un taxi para realizar un recorrido. Fue en ese trayecto que fueron interceptados por varios sujetos que se movilizaban en una tricimoto, quienes los retuvieron.

El mayor Fredy Guzmán detalló que los secuestradores les retuvieron los teléfonos móviles para comunicarse con sus familiares y pedir el rescate. Tras intensas investigaciones, la Policía ejecutó seis allanamientos en la zona de Nueva Prosperina, uno de los sectores más violentos de Guayaquil. En estas operaciones lograron localizar a las víctimas y capturar a tres sospechosos implicados en el secuestro, entre ellos un adolescente.

Policía de Ecuador logró capturar a tres presuntos implicados en el secuestro de una pareja peruana en Guayaquil. (Foto: Infobae Perú/X:@eluniversocom/PoliciaEcZona8)

Antecedentes de los detenidos

Entre los detenidos, uno registra antecedentes penales por tenencia ilegal de armas de fuego. El menor de edad también contaba con antecedentes por robo a personas, por lo que había sido detenido en dos ocasiones anteriormente.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso y desarticular a las organizaciones criminales responsables.

La policia de Ecuador detuvo a tres sujetos que estarían involucrados en el secuestro de la pareja de turistas peruanos. (Foto: X: @eluniversocom)

Escala de violencia e inseguridad en Ecuador

Ecuador enfrenta desde 2024 un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa, cuyo objetivo es combatir las bandas del crimen organizado dedicadas principalmente al narcotráfico, secuestros, extorsiones y tráfico de armas y explosivos.

Según las autoridades, estas organizaciones son responsables de una escalada significativa de violencia, lo que ha colocado al país entre los primeros en Latinoamérica en tasa de homicidios. En lo que va del 2025, se registra un promedio de un asesinato por hora, una situación que preocupa a las autoridades y a la población.

(Noticia en desarrollo)