Caen 4 implicados en secuestro de dos extranjeros en El Agustino: víctimas estaban amarrados y en costales

Gritando de dolor y con un pie torcido, así fue encontrado un joven de nacionalidad venezolana en el pasaje Antabamba, en el distrito limeño de El Agustino, luego de lanzarse desde el segundo piso de una vivienda para escapar de sus presuntos captores.

El hecho ocurrió la tarde del martes 1 de julio, a la altura de la cuadra 17 de la avenida Riva-Agüero, cuando dos jóvenes denunciaron haber sido secuestrados por al menos seis sujetos armados.

Según el testimonio de los afectados, identificados como Vázquez (31) y su ayudante Gutiérrez (19), ambos de nacionalidad venezolana, el secuestro se produjo por la mañana, en la zona de Cayetano, cerca de la conocida “canchita Bailón”. Indicaron que los delincuentes se desplazaban en tres mototaxis y los interceptaron cuando se dirigían a trabajar a Gamarra, donde laboran en diseño gráfico.

Dos hombres de nacionalidad venezolana denunciaron haber sido víctimas de secuestro en El Agustino | Foto captura: Latina Noticias

“Me golpearon en la espalda. Me taparon la cara y me llevaron en una moto”, declaró uno de los jóvenes al ser auxiliado. Durante su cautiverio, ambos afirmaron haber sido inmovilizados de pies y manos, y que los secuestradores los introdujeron en costales para dificultar cualquier intento de escape. Además, fueron golpeados y amenazados con un arma de fuego, mientras sus captores exigían entre 15 mil y 20 mil soles a sus familiares a cambio de su liberación.

“Primero pidieron 15 mil, luego 7 mil, después 5 mil. Se metieron a todas mis cuentas y vaciaron todo. Hasta suplantaron mi identidad para pedir dinero”, denunció uno de ellos.

Uno de los serenos que acudió al lugar relató que el joven Vázquez fue el primero en saltar desde el segundo piso, pero los delincuentes lo arrastraron nuevamente al inmueble. Sin embargo, los gritos alertaron a los vecinos y, ante la presión, los secuestradores huyeron. En ese momento, Gutiérrez logró desatarse y también se lanzó al callejón para ponerse a salvo.

“Lo que nos indica el joven maniatado es que estaba tirado en el segundo piso porque lo estaban torturando tres sujetos armados”, señaló un sereno que participó en el rescate. Además, explicó que los captores intentaron volver a ingresar a uno de los jóvenes al domicilio, pero desistieron ante el escándalo.

La propietaria del segundo piso donde se realizó el secuestro dijo a la policía que había alquilado recientemente el lugar y desconocía las actividades ilegales que se realizaban en su propiedad.

Ambas víctimas fueron trasladadas por personal del SAMU al hospital Hipólito Unanue para recibir atención médica. La Policía Nacional del Perú, inmediatamente, iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, quienes huyeron antes de que llegaran los agentes.

Caen 4 implicados en el secuestro

Poco después del rescate, efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron intervenir a cuatro presuntos implicados en el secuestro, gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del municipio de El Agustino. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Depincri del distrito, donde permanecen bajo custodia mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.