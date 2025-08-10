Hombre que caminaba cerca de un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto

Hombre que caminaba cerca a un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto - América Noticias

La noche del sábado 9 de agosto se registró un episodio de violencia en el distrito de Lince, Lima. Cerca de las 20:30 horas, un hombre que caminaba cerca de un puesto de venta de emoliente en la cuadra ocho de la avenida José Leal fue atacado por un sujeto que llegó a bordo de una motocicleta. Según testigos en la zona, la víctima estaba pasando por una bebida típica en una esquina cuando el agresor realizó tres disparos, impactando en la parte baja de su abdomen, el muslo y la nalga.

El ataque generó temor entre los vecinos, ya que a esa hora, la zona es transitada por familias y personas que pasean por el distrito con sus niños. La presencia policial se intensificó tras el incidente, mientras la investigación avanza para determinar las motivaciones detrás del atentado.

Primeras investigaciones y versión policial

El comisario de Lince, tras analizar las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad en la zona, indicó que antes del ataque la víctima había entablado una breve conversación con su agresor. “En las primeras imágenes el ciudadano estaba dialogando con dos personas cuya nacionalidad aún debe determinarse. Luego de este intercambio, uno de ellos se apartó, retornó y disparó”, detalló el oficial a 24 Horas Noticias.

Hombre que caminaba cerca a un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto - América Noticias

La víctima, identificada como un peruano natural de Iquitos, fue atendida por el personal de bomberos y trasladada rápidamente al Hospital Loayza. El estado de salud del herido se reporta como estable, y se encuentra bajo observación médica en la sala de emergencia.

El ataque ocurrió en medio de la vía pública y los agresores, que llevaban cascos y conducían una moto lineal, lograron escapar por la avenida José Leal. La policía local activó el plan cerco con apoyo de patrullaje integrado, involucrando diversas unidades de la jurisdicción, en un intento de ubicar a los atacantes.

Hombre que caminaba cerca a un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto - 24 Horas Noticias

Refuerzos en la seguridad y búsqueda de pruebas

El comisario aseguró que, si bien se trata del primer atentado de este tipo en esa zona de Lince, el suceso ha motivado un aumento en el patrullaje y la presencia policial en la jurisdicción. “Situaciones como esta no pueden seguir repitiéndose en el distrito”, señaló el jefe policial.

El Departamento de Investigación Criminal (Dinincri) de Lince se desplazó al lugar para iniciar las diligencias especializadas, con la tarea de recoger nueva evidencia, incluidas imágenes de cámaras de seguridad privadas que podrían aportar información sobre la identidad de los atacantes y el móvil del tiroteo.

Hombre que caminaba cerca a un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto - 24 Horas Noticias

Por el momento, se evalúan posibles vínculos entre la víctima y sus agresores, ya que las primeras versiones recabadas plantean hipótesis sobre un posible ajuste de cuentas ya que no hubo robo. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

El incidente ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes del distrito, quienes señalan el riesgo que representa una balacera en zonas donde transitan familias con niños y mascotas. La presencia de agentes policiales y las diligencias de investigación buscan llevar tranquilidad y respuestas a la población sobre un hecho que alteró la rutina nocturna de Lince.