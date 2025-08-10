Perú

Hombre que caminaba cerca de un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto

La víctima fue atendida por el personal de bomberos y trasladada rápidamente al Hospital Loayza. El estado de salud del herido se reporta como estable, y se encuentra bajo observación médica en la sala de emergencia

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Hombre que caminaba cerca a un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto - América Noticias

La noche del sábado 9 de agosto se registró un episodio de violencia en el distrito de Lince, Lima. Cerca de las 20:30 horas, un hombre que caminaba cerca de un puesto de venta de emoliente en la cuadra ocho de la avenida José Leal fue atacado por un sujeto que llegó a bordo de una motocicleta. Según testigos en la zona, la víctima estaba pasando por una bebida típica en una esquina cuando el agresor realizó tres disparos, impactando en la parte baja de su abdomen, el muslo y la nalga.

El ataque generó temor entre los vecinos, ya que a esa hora, la zona es transitada por familias y personas que pasean por el distrito con sus niños. La presencia policial se intensificó tras el incidente, mientras la investigación avanza para determinar las motivaciones detrás del atentado.

Primeras investigaciones y versión policial

El comisario de Lince, tras analizar las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad en la zona, indicó que antes del ataque la víctima había entablado una breve conversación con su agresor. “En las primeras imágenes el ciudadano estaba dialogando con dos personas cuya nacionalidad aún debe determinarse. Luego de este intercambio, uno de ellos se apartó, retornó y disparó”, detalló el oficial a 24 Horas Noticias.

Hombre que caminaba cerca a
Hombre que caminaba cerca a un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto - América Noticias

La víctima, identificada como un peruano natural de Iquitos, fue atendida por el personal de bomberos y trasladada rápidamente al Hospital Loayza. El estado de salud del herido se reporta como estable, y se encuentra bajo observación médica en la sala de emergencia.

El ataque ocurrió en medio de la vía pública y los agresores, que llevaban cascos y conducían una moto lineal, lograron escapar por la avenida José Leal. La policía local activó el plan cerco con apoyo de patrullaje integrado, involucrando diversas unidades de la jurisdicción, en un intento de ubicar a los atacantes.

Hombre que caminaba cerca a
Hombre que caminaba cerca a un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto - 24 Horas Noticias

Refuerzos en la seguridad y búsqueda de pruebas

El comisario aseguró que, si bien se trata del primer atentado de este tipo en esa zona de Lince, el suceso ha motivado un aumento en el patrullaje y la presencia policial en la jurisdicción. “Situaciones como esta no pueden seguir repitiéndose en el distrito”, señaló el jefe policial.

El Departamento de Investigación Criminal (Dinincri) de Lince se desplazó al lugar para iniciar las diligencias especializadas, con la tarea de recoger nueva evidencia, incluidas imágenes de cámaras de seguridad privadas que podrían aportar información sobre la identidad de los atacantes y el móvil del tiroteo.

Hombre que caminaba cerca a
Hombre que caminaba cerca a un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto - 24 Horas Noticias

Por el momento, se evalúan posibles vínculos entre la víctima y sus agresores, ya que las primeras versiones recabadas plantean hipótesis sobre un posible ajuste de cuentas ya que no hubo robo. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

El incidente ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes del distrito, quienes señalan el riesgo que representa una balacera en zonas donde transitan familias con niños y mascotas. La presencia de agentes policiales y las diligencias de investigación buscan llevar tranquilidad y respuestas a la población sobre un hecho que alteró la rutina nocturna de Lince.

Temas Relacionados

LinceBalacera en Linceperu-noticias

Últimas Noticias

Desde hoy, la ATU habilita carriles exclusivos para el corredor Morado y un nuevo paradero: todos los detalles

Nuevas disposiciones entrarán en vigencia este domingo 10 de agosto, como parte del plan de desvío por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Desde hoy, la ATU habilita

¿Departamentos reducidos? Pequeño, pero poderoso: descubre cómo aprovechar cada rincón de tu nueva casa, según Sodimac

Viviendas pequeñas, soluciones gigantes: cómo las familias peruanas están logrando comodidad total en departamentos compactos. El uso de colores, muebles multifuncionales y otros recursos puede mejorar la sensación de amplitud

¿Departamentos reducidos? Pequeño, pero poderoso:

Partidos de hoy, domingo 10 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargada de varios compromisos en la Liga 1, así como en otros campeonatos de América y de Europa, además de amistosos internacionales

Partidos de hoy, domingo 10

Calor, viento y posibles lluvias: así estará el clima en Piura este domingo 10 de agosto, según Senamhi

La región tendrá contrastes térmicos marcados, ráfagas de hasta 43 km/h y radiación UV extrema durante la jornada.

Calor, viento y posibles lluvias:

Perú y Tailandia avanzan a un Tratado de Libre Comercio: balances y perspectivas para un intercambio comercial clave en el Asia

El mercado tailandés es un gigante subexplotado por los peruanos. El segmento premium en alimentos y superfoods de Tailandia demanda calidad y diversidad, dos características donde Perú puede convertirse en protagonista

Perú y Tailandia avanzan a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una ciudad de Chubut prohibió

Una ciudad de Chubut prohibió el ingreso a eventos deportivos y recitales a deudores alimentarios

Incendio fatal en Bariloche: dos personas murieron al quemarse una vivienda

Mínimas frescas, algo de sol y alertas: el pronóstico del tiempo para el AMBA y el resto del país en el inicio de la semana

Violento triple choque sobre la General Paz: hay 9 heridos y la avenida está cortada por la intervención del SAME Aéreo

La Municipalidad de Córdoba radicó una denuncia penal por la quema ilegal realizada en un basural

INFOBAE AMÉRICA
La batalla entre millonarios y

La batalla entre millonarios y celebridades por los fósiles de dinosaurios dispara un mercado oscuro

Siria: la masacre de los drusos y el silencio del mundo

¿Se puede morir de desamor? Así ocurre en síndrome del corazón roto

A una semana de las elecciones en Bolivia: uno por uno, los ocho candidatos a la presidencia

Israel y dos de sus problemas: la imagen y qué hacer el día después de Hamas

TELESHOW
Germán Tripel y Santiago Otero

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg: El Musical: “Es un juego absurdo e irreverente”

Del legado familiar a la superación: Andrea Politti y el arte de construir una carrera entre risas, desafíos y pasiones

Lo mejor de Lollapalooza Chicago: las figuras internacionales que podrían presentarse en la edición argentina

Diva de blanco: el vestido de ensueño de Mirtha Legrand para su programa

La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift