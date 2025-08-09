Perú

Ascenso del personal de Salud 2025: Modifican cronograma y amplían fecha para inscribirse

Minsa. Nuevo cronograma para el persona asistencial que busca ascender de puesto. Las incripciones ya están abiertas, pero ahora tendrán más tiempo para hacerlo

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

El personal asistencial de Salud
El personal asistencial de Salud tiene una semana más para postular al ascenso, según el nuevo cronograma. - Crédito Andina

El pasado 11 de julio se aprobaron los lineamientos para el proceso de ascenso mediante concurso interno de los profesionales de la salud y, técnicos y auxiliares asistenciales.

Así, el Ministerio de Salud (Minsa) estableció los requisitos, procedimientos técnicos y mecanismos necesarios para desarrollar el proceso de concurso interno de ascenso del personal de la salud, al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153. Como se sabe, esta norma regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud.

Para este proceso de ascenso los trabajadores de Salud a los que se refiere la norma tenían hasta este lunes 11 de agosto para postular; sin embargo, ahora se les ha dado una semana más, y el próximo 18 de agosto será el último día para que estos puedan presentar sus inscripciones.

Este es el nuevo cronograma
Este es el nuevo cronograma para el ascenso del personal de salud este 2025. - Crédito Captura de Minsa

Nuevo cronograma de ascenso de Salud

La Comisión Central del Proceso de Ascenso, conformada con RM. 475-2025-MINSA, comunicó a los postulantes y comisiones del proceso de ascenso del INS, INEN y unidades ejcutoras del Ministerio de Salud y otros, que en la reunión del día 8 de agosto, esta aprobó la ampliación del plazo para la inscripción.

Como se puede ver en el nuevo cronograma, la fecha original final para que los postulantes al proceso de ascenso del personal asistencial de Salud era este lunes 11 de agosto, pero ahora se ha aplazado por una semana: la fecha final será el lunes 18 de agosto.

Así se detallan las fechas más importantes:

  • Incripción de postulantes al ascenso (por el aplicativo): del viernes 1 al lunes 18 de agosto
  • Evaluación de los criterios y requisitos: del martes 19 al jueves 28 de agosto
  • Publicación de resultados aptos y no aptos: viernes 29 de agosto se hará la publicación de la lista de los que han calificado para el ascenso
  • Presentación de recursos de reconsideración: del viernes 29 de agosto al viernes 19 de septiembre
  • Publicación de lista de aptos y no aptos finales: lunes 22 de septiembre
  • Emisión de resolución ministerial de aprobación de aptos: lunes 29 de al martes 30 de agosto
  • Emisión de resoluciones de ascenso (hito final): del lunes 1 al miércoles 31 de diciembre
Si eres del personal asistencial
Si eres del personal asistencial y cumples con los requisitos puedes postular para tu ascenso. - Crédito Ministerio de Salud

Requisitos y condiciones

Como se recuerda, se han fijado ya anteriormente las disposiciones para implementar el concurso interno de ascenso del personal de la salud hasta en dos niveles de los profesionales y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud. Estos deben estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (Airhsp) al 31 de julio de 2024, y deben contar, como mínimo, con cinco años de servicios asistenciales en la plaza actual.

Así, el ámbito de aplicación de los lineamientos incluirá al Minsa y sus unidades ejecutoras, Instituto Nacional de Salud (INS), Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. A este se le se suman el Ministerio de Defensa (Sanidades de las Fuerzas Armadas), el Ministerio del Interior (Sanidad de la Policía Nacional del Perú), Ministerio de Educación, Ministerio Público, e Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Pero la norma detalla que no se encontrarán incluidos en el proceso de concurso interno los profesionales de la salud y técnicos y auxiliares contratados por reemplazo o suplencia temporal. Asimismo, tampoco podrán participar los que cuenten con antecedentes penales vigentes por delitos dolosos; y se encuentren con inhabilitación para el ejercicio de la función pública o de la profesión vigentes al momento de la inscripción al proceso de ascenso.

De igual manera, los lineamientos señalan que al personal de la salud se le ubicará por única vez hasta en dos niveles inmediatos superiores: con 5 años y menos de 10 años de servicios en la plaza actual ascenderá un nivel de carrera; y con 10 años o más hasta dos niveles de carrera.

