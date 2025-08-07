Perú

Gobierno Regional Metropolitano de Lima lanza convocatoria de trabajo y ofrece salarios de hasta S/ 5.000

La GRML tiene una oferta de empleo vigente hasta el martes 12 de agosto. Solo podrán postular los titulados técnicos y licenciados universitarios de carreras como la Arquitectura, Comunicación, Marketing, etc

Alejandro Delgado Tong

Alejandro Delgado Tong

El lugar donde se trabajará
El lugar donde se trabajará es la sede principal del Gobierno Regional Metropolitano de Lima. Foto: Andina

El Gobierno Regional Metropolitano de Lima (GRML) es una entidad desconcentrada dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creada originalmente en 2003 como Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana y renombrada formalmente en noviembre de 2022 mediante una ordenanza que le otorgó autonomía económica, técnica y administrativa; su propósito es coordinar, organizar y gestionar la adecuada transferencia de competencias sectoriales del Gobierno Nacional a la Municipalidad.

Para este 2025, tiene una convocatoria de trabajo vigente para titulados técnicos y licenciados universitarios. La remuneración va entre los S/ 3.800 y puede llegar a los S/ 5.000. El tipo de contrato es CAS y hay plazas para quienes estudiaron Administración, Diseño gráfico, Derecho, etc.

¿Qué carreras busca el GRML?

  • Administración turística
  • Administración y gestión de empresas
  • Arquitectura
  • Comunicación audiovisual
  • Comunicación audiovisual medios digitales
  • Derecho
  • Diseño gráfico
  • Diseño gráfico publicitario
  • Hotelería y gastronomía
  • Marketing
  • Medios digitales
  • Publicidad
  • Turismo
  • Turismo hotelería y gastronomía
  • Turismo y administración hotelera

Todas las vacantes disponibles en el GRML

Analista en formalización en turismo

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Bachiller en Administración Turística, Turismo y Administración Hotelera, Turismo Hotelería y Gastronomía, Derecho y/o afines al puesto
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 5.000
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 12 de agosto de 2025
Al Analista en formalización en
Al Analista en formalización en turismo de esta convocatoria laboral le pagan el sueldo más alto: S/ 5.000. Foto: Andina

Diseñador gráfico

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Egresado de carrera técnica superior (3 o 4 años) de Diseño Gráfico Publicitario, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Medios Digitales y/o afines
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 4.000
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 12 de agosto de 2025

Desarrollador audiovisual

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título profesional técnico (3 o 4 años) en Diseño Gráfico, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Marketing, Medios Digitales y/o afines
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 4.000
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 12 de agosto de 2025

Analista en arquitectura

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título universitario de arquitecto, colegiado y habilitado
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 5.000
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 12 de agosto de 2025

Asistente administrativo

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título universitario de Turismo, Administración y Gestión de Empresas, Turismo y Administración Hotelera, Turismo, Hotelería y Gastronomía, o similares por formación
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 3.800
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 12 de agosto de 2025
El sueldo para el Asistente
El sueldo para el Asistente administrativo es de S/ 3.800. Foto: OCC

Abogado I

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título profesional universitario de abogado, colegiado y habilitado
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 4.283,00
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 12 de agosto de 2025

La prestación del servicio será en la sede central del Gobierno Regional Metropolitano de Lima. La remuneración establecida es de S/ 5.000,00. El plazo para postular vence el 12 de agosto de 2025, y el horario de recepción de documentos es de 8:00 a 17:00 horas. Para postular, se debe enviar la Ficha de Postulante (Anexo 1 y 1.1), las Declaraciones Juradas (Anexo 2 y 3) y los documentos sustentatorios al correo electrónico convocatorias@grml.gob.pe. Es importante descargar las bases para conocer con mayor detalle las condiciones del contrato.

Recomendaciones para postular al estado peruano

Es esencial navegar plataformas oficiales para explorar oportunidades laborales o de pasantías en entidades públicas del país, ya que concentran versiones actualizadas de convocatorias. Antes de presentar tu postulación, dedica tiempo a revisar con detalle las bases, anexos y cronogramas de la convocatoria, de este modo podrás confirmar si cumples con los requisitos y entender los plazos y formatos que se exigen.

En muchas ocasiones, la inscripción se realiza a través de portales virtuales específicos de la institución convocante, y es habitual que se soliciten formularios como fichas de postulación o declaraciones juradas. También resulta útil realizar un seguimiento continuo del proceso: verificar avisos, circulares o resultados intermedios te permitirá estar al tanto de avances importantes. Esta preparación no solo ayuda a reducir errores al momento de postular, sino que también mejora tus posibilidades de continuar en las siguientes etapas del proceso de selección.

