Perú

Rafael López Aliaga envía decreto de urgencia para tren Lima-Chosica y critica a Dina Boluarte por ir a Asia pese a criminalidad

El alcalde de Lima anunció el envío de un decreto de urgencia al Ejecutivo para ejecutar el proyecto cuestionado y rechazó el viaje presidencial debido al contexto de inseguridad en el país

Por Luis Paucar

Fuente: Canal N

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este miércoles que remitió un decreto de urgencia al Ejecutivo para impulsar el proyecto del tren Lima-Chosica, iniciativa que recibió cuestionamientos por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debido a una aparente falta de sustento técnico.

“Anoche envié un formato de decreto de urgencia al señor premier a pedido del defensor del pueblo, que estuvo ayer (en rueda de prensa en la Municipalidad de Lima), he enviado de buena fe, ya está en manos del Ejecutivo”, dijo en diálogo con la prensa luego de un acto oficial en el distrito de Puente Piedra.

“Cuando hay voluntad política salen las cosas. Cuando no, demoran cinco o seis años y se canibalizan”, agregó antes de mencionar que por ahora no se reunirá con el titular del MTC, César Sandoval, por haber adelantado opinión contraria a la iniciativa ferroviaria.

El alcalde señaló que el decreto presentado puede ser tomado en cuenta o modificado por la administración de la presidenta Dina Boluarte. “Ojalá que lo vean en Consejo de Ministros. Cuando hay ganas lo hacen”, insistió.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

Seguidamente, fue consultado también por la reciente gira de la jefa de Estado por Asia, la cual incluye reuniones en Japón con el primer ministro Shigeru Ishiba y el emperador Naruhito, así como en Indonesia para suscribir un tratado de libre comercio.

“La presidenta no ha debido viajar, tenemos cinco a seis muertes por día por extorsión y sicariato, no puedes irte de viaje con un país convulsionado, esa es la parte que no estamos de acuerdo”, afirmó.

Boluarte, que empezó el último año de su mandato como la gobernante con menor aprobación en Latinoamérica —según encuestas, su respaldo se ubica cerca del 3 %—, recibió permiso del Congreso para viajar al extranjero. Durante su ausencia, debe gobernar de manera virtual, ya que no tiene vicepresidentes a quienes delegar funciones.

Luz verde

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, informó en la víspera que obtuvo permiso del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para anunciar que el Ejecutivo ha autorizado acelerar la ejecución del proyecto ferroviario Lima–Chosica.

El defensor del Pueblo, Josué
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en una fotografía de archivo

Explicó que su institución asumió un rol legal como mediadora ante “conflictos” vinculados al proyecto. “El señor César Sandoval como el señor premier me han autorizado, si se quiere, que pueda traer su voz indicando que se allanan al camino de un diálogo alturado y de una relación fluida para poner en marcha en el más breve plazo el encauzamiento de este tren que, en primer lugar, será de Lima a Chosica”, expresó.

Agregó que la Defensoría participa en la mesa convocada por el MTC y que sus representantes ya se encuentran acreditados. “Lo primero que hicimos es comunicarnos con el alcalde, y en esa línea entablar un proceso de diálogo que permita, primero, que fluya el diálogo entre nuestras autoridades”, afirmó.

Gutiérrez también respaldó la iniciativa impulsada por el burgomaestre, pese a las críticas del MTC por la falta de aspectos técnicos, y pidió que el proyecto avance con celeridad, especialmente ahora que el primer lote del material ferroviario entregado por la empresa estadounidense Caltrain a la MML ya se encuentra en el país.

“Una maquinaria que no está en uso tiende a malograrse, si es que no a canibalizarse, y ese riesgo no podemos correr. Un país que tiene carencias, déficit en materia de infraestructura, no se puede dar ese lujo. Por eso, en nuestra condición de Defensoría debemos asumir un rol objetivo y permitir que este vehículo que va a transportar de manera masiva a la población pueda ponerse en marcha a la brevedad”, afirmó.

