Combi con 16 mil soles en multas transita como si nada y conductora se justifica | Latina TV

En Lima Metropolitana, la imprudencia al volante y la falta de cultura de tránsito han dejado de ser simples problemas de convivencia para convertirse en un peligro latente que, cada semana, cobra vidas y deja múltiples heridos. A pesar de las campañas de sensibilización y la implementación de tecnología para detectar infractores, las escenas de caos vial, negligencia de conductores y omisión de funciones por parte de las autoridades se siguen repitiendo.

Una reciente denuncia periodística reveló que una combi con más de 16 mil soles en papeletas continúa operando con total impunidad en las calles de la capital. La unidad, de placa BJM-400, fue captada transitando por la Av. Colonial sin mayores restricciones, recogiendo pasajeros en lugares no autorizados y con su conductora cometiendo varias infracciones flagrantes, todo ello frente a la mirada pasiva de agentes de tránsito.

Durante el recorrido, la conductora fue confrontada por no usar el cinturón de seguridad, a lo que respondió: “Me he cambiado de chompa y me he quitado el cinturón”, una excusa que quedó rápidamente descartada, ya que en todo el trayecto grabado no se le vio usarlo en ningún momento. Además, cuando fue consultada por las multas acumuladas de la combi, simplemente dijo: “Yo solo soy chofer. De repente es fotopapeleta, seguro”.

Combi con 16 mil soles en multas transita como si nada y PNP da insólita respuesta de por qué no la interviene | Foto captura: Latina Noticias

Insólita respuesta de una agente de tránsito

Los pasajeros también fueron parte del problema. Al menos seis personas subieron al vehículo en zonas prohibidas, justo al lado de una agente de tránsito que, al ser increpada, aseguró no haberse percatado de la infracción porque “como hay tráfico y estoy controlando esta parte, no puedo darme cuenta”.

Por su parte, el coronel PNP Jorge Luis Domínguez, jefe de la División de Tránsito, justificó la presencia del vehículo en las calles indicando que “la Policía Nacional realiza operativos permanentes, pero muchas de estas papeletas son impugnadas por la vía administrativa o judicial”. Asimismo, agregó que en una ciudad con más de 10 millones de habitantes “se necesita una mayor presencia policial para el control del tránsito”.

Este caso refleja una realidad extendida: la desidia de las autoridades, la irresponsabilidad de los choferes y la falta de compromiso de los ciudadanos siguen alimentando un sistema de transporte público deficiente, desordenado y peligroso.

Más de 1.668 muertes por accidentes de tránsito

Entre enero y julio de 2025, Lima Metropolitana registró 1.668 muertes por accidentes de tránsito, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC. Estas cifras provienen de 847 siniestros mortales, el 93.3 % de los cuales se produjeron en zonas urbanas, especialmente en avenidas, que siguen siendo el principal escenario de estas tragedias.

Los atropellos continúan siendo la causa más común de fallecimientos, con 645 víctimas, seguidos de choques (422), despistes (237) y atropellos con fuga (230). También se reportaron muertes por volcaduras (44) y choques con fuga (24), lo que muestra una diversidad de incidentes que afectan la seguridad en las vías.

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias : 105

Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves : 116

SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia : 106

Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada : 0800 12345 (línea gratuita)

MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales : 01 615 7800 , opción 1

Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113