Bailarín húngaro condenado tras denuncia de Korina Rivadeneira salió del país y desata críticas: “¿Cómo se puede ir?"

Bailarín húngaro condenado tras denuncia de Korina Rivadeneira sale del país y desata ola de críticas | TikTok

El caso de Vajda Zoltan Attila, bailarín húngaro denunciado por la modelo Korina Rivadeneira, volvió a encender el debate en redes sociales luego de que surgiera un video en el que se observa al artista haciendo check-in en el aeropuerto Jorge Chávez antes de abandonar el país. Las imágenes, compartidas desde la cuenta de TikTok @gamme_oveer, generaron inmediatamente indignación y cuestionamientos entre usuarios, quienes insisten en la falta de consecuencias efectivas para el sentenciado.

El episodio inicial se registró durante una presentación del espectáculo “Dioses del Circo”, donde cámaras de asistentes captaron el momento en que el bailarín tuvo contacto físico indebido con Rivadeneira mientras realizaban una coreografía.

La prueba audiovisual motivó la intervención de la Fiscalía y una respuesta judicial inmediata. El Poder Judicial finalmente condenó a Vajda Zoltan Attila a dos años y seis meses de prisión suspendida por tocamientos indebidos. No obstante, la pena no implica reclusión en un penal. El sentenciado debe respetar reglas estrictas, como no salir del país sin autorización, someterse a controles biométricos cada dos meses en el consulado, no cometer nuevas faltas y pagar 10 mil soles de reparación civil a favor de la víctima. El incumplimiento de alguna de estas medidas podría llevar a que se ordene su encarcelamiento.

El Poder Judicial de Lima condenó al extranjero a dos años y seis meses de prisión suspendida por tocamientos indebidos.

Reacciones a la sentencia y salida del país

Durante la audiencia, el bailarín reconoció los hechos y se excusó públicamente ante la víctima y su familia, argumentando que el contacto ocurrió en el marco de la coreografía y asegurando que no fue su intención agredir. Pese a sus disculpas, la aparición de un video posterior en el aeropuerto originó una serie de comentarios en redes que criticaron tanto a Vajda como al sistema de justicia.

La imagen viral estaba acompañada del mensaje: “El bailarín húngaro denunciado por Korina Rivadeneira, hoy 26 de julio, dejando el país y volviendo a Europa. Por lo visto ha pagado los 10 mil soles y está saliendo del país”.

Bailarín húngaro condenado tras denuncia de Korina Rivadeneira sale del país y desata ola de críticas: “¿Cómo se puede ir?"

El registro provocó un aluvión de críticas. Varios usuarios no ocultaron su desconcierto y enojo con la sanción impuesta: “para qué sirve la prisión suspendida??”, escribió un usuario; otro apuntó: “se siguen burlando de la justicia”. El sentimiento de malestar se repitió: “creo que es porque pagó la reparación civil, por eso hay algunos que cumplen condena completa para no pagar reparación”.

También destacaron comentarios como “Y yo pensando que iría a la cárcel sí o sí por 2 años, y tanto que decían que solo por ser famosa Korina se le hizo ‘justicia’”, “no fue preso?”, “Pero cómo puede irse si tiene dos años de prisión suspendida, no se supone que mensual debería firmar en el poder judicial?”. También hubo mensajes que dudaban de que pudiera dejar el país: “Eso es imposible, le dieron impedimento de salida del país”.

Bailarín húngaro condenado tras denuncia de Korina Rivadeneira sale del país y desata ola de críticas: “¿Cómo se puede ir?"

El impacto en Korina Rivadeneira

Después de conocerse el fallo judicial, Korina Rivadeneira se pronunció en Instagram con un extenso mensaje en el que lamentó que su agresor permaneciera en Perú pese a tener una hija de 9 años en el extranjero, aunque reconoció que lo ocurrido será una lección para ella. Posteriormente, la ola de críticas y ataques digitales la llevó a cerrar temporalmente sus redes sociales. Al reincorporarse, optó por restringir los comentarios en sus publicaciones para no exponerse a una nueva oleada de cuestionamientos.

Las imágenes del bailarín saliendo de Perú sumaron una nueva controversia al caso y reabrieron el debate acerca de la efectividad de las sentencias suspendidas. Las autoridades no han brindado hasta el momento una explicación pública respecto al aparente incumplimiento de la restricción de salida del país en este caso.

Korina Rivadeneira reaparece en redes, pero toma drástica medida para evitar las críticas por sentencia a bailarín