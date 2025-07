Alex Vilas, imitador oficial de Charly García, llega a Lima por primera vez y se presenta este viernes 8 de agosto en La Estación de Barranco

Alex Vilas se hizo popular en TikTok hace unos años gracias a su parecido físico con Charly García

“(Charly) es el artista más influyente de la música en los últimos 50 años. Yo soy el mejor, cantando los temas de Charly soy el mejor sin ninguna duda. Y lo digo sin fanfarronear. No soy el mejor en el sentido técnico, pero sí desde el corazón”. Con esta declaración, Alex Vilas resume la convicción y el peculiar viaje que lo ha llevado de las aulas de matemáticas a los escenarios internacionales, encarnando a Charly García ante miles de seguidores. La frase no solo revela la pasión de Vilas por el ícono argentino, sino que también introduce el fenómeno viral que lo ha convertido en una figura reconocida en redes sociales y en la escena musical de tributos.

El próximo viernes 8 de agosto, Alex Vilas debutará en Perú, presentándose en La Estación de Barranco. El evento, organizado por Stela Producciones, ofrecerá un recorrido por los temas más emblemáticos de Charly García, tanto de su etapa solista como de sus proyectos con Sui Géneris, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros. Según confirmó la productora, las entradas ya pueden adquirirse a través de Vaope.com o contactando al número 957970898. Esta actuación marca un nuevo hito en la trayectoria de Vilas, quien ha transformado un parecido físico en una carrera artística inesperada.

La historia de Alex Vilas comenzó lejos de los focos. Argentino de nacimiento, su vida cotidiana transcurre entre clases particulares de matemáticas, física y álgebra. Sin embargo, su asombroso parecido con Charly García —alto, delgado, piel pálida, bigote bicolor y el característico cigarrillo— lo llevó a experimentar situaciones insólitas. “Mucha gente que se acerca a pedirme una foto piensa que soy Charly. No me molesta, pero es inusual. A veces, debo admitir que no puedo rechazarlo porque la gente”, relató en una entrevista con CNN en español. Este fenómeno de confusión y admiración se intensificó cuando su imagen comenzó a circular en TikTok, una plataforma que, según confesó, desconocía por completo antes de volverse viral.

El ascenso de Vilas en las redes sociales fue gradual. “Yo no sabía que era TikTok y después me di cuenta de que había reacción. Fue avanzando de a pocos, pero poco a poco me empezaron a llamar de todos lados”, explicó. Hoy, su cuenta supera los 300.000 seguidores, consolidando una comunidad que celebra tanto su parecido como su interpretación musical. Este reconocimiento digital se tradujo en invitaciones para realizar tributos en diferentes espacios de Argentina y otros países, ampliando su alcance más allá de las fronteras nacionales.

La popularidad de Vilas no se limita a los escenarios musicales. Su imagen y talento lo llevaron a protagonizar el cortometraje ‘Alguien en el mundo piensa en mí’, dirigido por Ezequiel González Dardik. En este proyecto, Vilas explora la delgada línea entre la admiración y la identidad, encarnando a un personaje que, como él mismo, vive bajo la sombra de un mito. La experiencia de interpretar a Charly García va más allá de la imitación superficial. Vilas insiste en que su propuesta artística se diferencia de otros tributos: “Nosotros no hacemos una caracterización como otros que se la pasan diciendo Say No More. Eso me chupa un huevo. Nosotros tocamos y nos gusta”, afirmó.

El fenómeno de Alex Vilas ha generado un debate sobre la autenticidad y el homenaje en la era digital. Su caso ilustra cómo las redes sociales pueden transformar la vida de una persona común en un fenómeno cultural, impulsado por la nostalgia y la devoción hacia figuras legendarias. La combinación de talento, carisma y una apariencia casi idéntica a la de Charly García ha permitido a Vilas construir una carrera singular, en la que la pasión por la música y la enseñanza conviven en armonía.

La cita en Lima representa una oportunidad para que el público peruano experimente de cerca el tributo de Vilas, quien promete un espectáculo fiel al espíritu de Charly García. La expectativa crece entre los seguidores del astro argentino y los curiosos que han descubierto a Vilas a través de TikTok y los medios. Con cada presentación, el “Charly García de TikTok” reafirma su lugar en la escena de los homenajes musicales, desafiando las fronteras entre la admiración, la interpretación y la identidad propia.