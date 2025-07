Tony Succar revela maltrato a su padre en hospital de Florida tras ser operado: “Lo botaron como a un perro”

Tony Succar revela maltrato a su padre en un hospital de Florida tras ser operado: “Lo botaron como a un perro”

El exitoso productor y músico peruano Tony Succar denunció públicamente el maltrato que recibió su padre, Don Antonio Succar, tras ser operado de emergencia en el Baptist Hospital de Florida.

A través de varios videos difundidos en sus historias de Instagram, Tony narró su experiencia y cuestionó con dureza el trato recibido durante el proceso de alta médica, señalando problemas estructurales en el sistema de salud y falta de sensibilidad en el personal.

Tony Succar: “El peor servicio que puede existir”

En su testimonio, Tony Succar relató que, a pesar de ser clientes antiguos del hospital, la atención fue deficiente.

“Mi gente, quiero decirles algo: que el Baptist Hospital de aquí de la Florida entienda específicamente. Nosotros somos buenos clientes aquí desde hace mucho tiempo. Pero es tan terrible ahora. El peor que puede existir. Solo te lo aviso, porque si tienen opciones a diferentes hospitales acá en Miami, búsquense otro hospital. Intenten no venir acá porque todo es dinero, el seguro y te tratan como terrible”, afirmó el músico.

Succar explicó que su padre fue intervenido de emergencia, pero al momento de hacer efectiva el alta —cuando el seguro dejó de cubrir la hospitalización—, el personal se apresuró a desalojarlo del recinto.

“Básicamente, están botando como perros. O sea, 21 horas después. Mi papá estaba comiendo y le digo ‘dennos 30 minutos…’. Mi papá estaba con la bata puesta y tuve que hablar con un supervisor y otro supervisor hasta que por fin, pero era porque supuestamente ya cuando te dan de alta, ya no tienes seguro y acá me cobran por minuto, entonces si no te sales en ese momento, te están apurando”, relató.

Tony Succar revela maltrato a su padre en un hospital de Florida tras ser operado. IG

“No les importó que mi papá estaba recién operado”

Entre la indignación y la preocupación por su padre de 70 años, Succar remarcó la insensibilidad del sistema hospitalario. “Después de estar operado, después de toda esta experiencia, además con la anestesia todavía presente, tú sabes, ahí es como que estás sensible y lo están apurando, mi papá como agitado. No les importa eso. Eso es terrible. Todo lo bueno que pudo hacer el doctor… al final lo arruinan porque te hacen sentir que eres un pedazo de dinero más… es terrible”, añadió.

Succar reconoció la capacidad profesional del médico tratante, pero criticó el sistema y la administración: “El doctor es muy bueno, el cirujano, obviamente, pero ya el sistema en sí es súper corrupto. Me imagino que muchos hospitales están así porque, bueno, este es la vaina de los seguros acá en Estados Unidos”.

Padre de Tony Succar tuvo que ser operado de emergencia. IG

El testimonio de Don Antonio Succar: “Falta compasión y empatía”

Antonio Succar, quien fue sometido a una cirugía de emergencia, también se pronunció sobre el episodio. Subrayó que el ambiente hospitalario ha cambiado notablemente en los últimos años y atribuyó el maltrato a deficiencias en la formación y liderazgo del personal.

“Por supuesto que ha cambiado mucho. Las chicas están asustadas. ‘Váyase. Váyase.’ ¿Por qué? Porque tienen unos pseudo managers que no tienen ni idea. Hay que tener sensibilidad humana. Compasión. Nada más. Es decir, la insensibilidad de las personas, la falta de empatía, es súper alarmante. Si no hay empatía, la gente actúa haciendo daño a otras personas y no se dan cuenta porque en las mismas empresas el management y el liderazgo es absolutamente equivocado”, expresó Don Antonio.

El testimonio refuerza el llamado a la reflexión sobre la importancia del liderazgo empático y la necesidad de repensar las políticas de atención en centros hospitalarios, especialmente con adultos mayores.

El testimonio de Don Antonio Succar al ser maltrato tras ser operado en un hospital de Florida. IG.

Mensaje de Tony Succar a su padre: admiración y agradecimiento

Luego de la difícil experiencia, Tony Succar dedicó un mensaje emotivo a su padre tras la exitosa cirugía. El músico compartió con sus seguidores la preocupación que vivió su familia, pero destacó la fortaleza de Don Antonio y el alivio tras su recuperación.

“Estos momentos siempre son difíciles, pero gracias a Dios todo salió bien y ya se está recuperando”, escribió Succar, quien agradeció el apoyo recibido.

Además, resaltó la capacidad de resiliencia de su padre en cada adversidad: “Admiro tanto la fuerza que tiene mi papá para enfrentar las pruebas de la vida, y más aún cómo siempre, a pesar de todo, se preocupa infinitamente por nosotros”.

El artista publicó también un video donde se observa a Don Antonio, todavía en proceso de recuperación, insistiendo en que Tony no descuide sus propias necesidades. El gesto dio muestra, una vez más, del vínculo estrecho entre ambos y del carácter protector del patriarca de la familia.

Tony Succar le dedicó unas emotivas palabras a su padre tras ser operado de emergencia. IG