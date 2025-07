Leslie Moscoso revela que Luisito Sánchez negó a su novia y advierte: “Ese plato lo comí hace 10 años y me dio indigestión”

Lesslie Moscoso responde a Luisito Sánchez tras acusaciones de ser “ex tóxica”: “Jamás pelearía por un hombre”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, emitida el 9 de julio, la comediante Lesslie Moscoso no dudó en defenderse ante las acusaciones lanzadas por su ex pareja, Luisito Sánchez. La situación, que ya era un tema caliente en las redes sociales, se convirtió en un verdadero enredo de relaciones, declaraciones contradictorias y tensiones entre los involucrados.

La polémica comenzó cuando Luisito, quien es padre del hijo de Moscoso, afirmó que ya no mantenía contacto con ella desde hacía tiempo y que había comenzado una relación formal con la sobrina de Ricky Trevizazo. Sin embargo, la comediante rápidamente salió al paso de estas declaraciones.

Según Leslie, el 2 de julio, apenas una semana antes de que Luisito hiciera pública su nueva relación, él aún le enviaba mensajes amorosos y canciones en las que le decía que la quería y que ella era el amor de su vida. “Me seguía coqueteando hasta hace una semana”, expresó, desmintiendo las afirmaciones de Luisito.

No soy tóxica

La situación se complicó aún más cuando la sobrina de Ricky Trevizazo se presentó públicamente como la nueva pareja de Luisito. Leslie, visiblemente molesta, explicó que no solo había tenido que lidiar con su ex, sino también con la joven, quien la miraba de manera incómoda y coqueteaba con Luisito en su propia casa. “¿Quién es esta? ¿Por qué la traes a mi casa?”, recordó Leslie sobre el momento en que le preguntó a Luisito por la presencia de la sobrina de Trevizazo en su hogar.

La actriz cómica, por su parte, dejó en claro que no se consideraba una “ex tóxica”, como Luisito había insinuado. “No me ilusioné, no estoy desesperada, tengo un pretendiente, me mandan rosas y yo estoy tranquila”, afirmó, haciendo referencia a su vida actual, en la que ya no había espacio para los juegos emocionales del pasado.

La comediante descalificó las insinuaciones de Luisito, explicando que él había sido quien más veces se había mostrado celoso e insistente a lo largo de su relación. “Luisito se pasó de frío. Me decía que me amaba, pero cuando yo ya no quería saber más, él seguía insistiendo”, comentó.

Luisito Sánchez afirmó estar soltero

Lo que parecía ser un simple episodio entre una ex pareja se transformó en un caos mediático cuando Leslie también mencionó que en el tiempo en que grababan un reality, Luisito seguía con su actitud posesiva y que la negó. “Me pedía que no me acercara a Luigi Carbajal, incluso grababa a mi hermana y le reclamaba por los detalles de otros pretendientes”, relató, dejando en evidencia el nivel de control que Luisito ejercía sobre su vida personal.

Además, Moscoso hizo una crítica directa sobre la actitud de Enza Mitrovich, a quien acusó de querer llamar la atención a toda costa. “Ella está desesperada por hacerse notar. La vi como alguien que quería llamar la atención”, declaró. En este sentido, la comediante reafirmó que lo que más le molestaba no era tanto la nueva relación de Luisito, sino el hecho de que la joven se metiera en su vida personal y la provocara de forma innecesaria.

Finalmente, Leslie se despidió con un mensaje claro y directo: “Jamás pelearía por un hombre. Yo no soy una ex tóxica, y no tengo por qué luchar por algo que ya no existe en mi vida. Yo ya hace 10 años tomé la decisión de dejar atrás al padre de mi hijo”. Afirmó que ahora se siente en paz con su vida y que lo único que quiere es estar tranquila, sin más dramas ni confusiones.

