Leslie Moscoso se pronuncia sobre Luisito Sánchez, el viaje de Natalie Vértiz, y Grasse Becerra defiende a Andrea San Martín

¿Qué pasó en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’?

La reciente edición de Magaly TV La Firme del 8 de julio llegó cargada de sorpresas, declaraciones explosivas y momentos virales que no pasaron desapercibidos. Entre lo más comentado estuvo la presentación del cantante Luigui Carbajal como padre nuevamente, 23 años después de haber tenido a su primer hijo. El artista, conocido por su trayectoria en la música tropical y su faceta como cómico, presentó por primera vez a su actual esposa, una doctora que conoció durante sus presentaciones y con quien ahora comparte una vida más estable.

Carbajal mostró con orgullo a su hijo menor y se dejó ver en su faceta más familiar. Su pareja reveló que no siente celos del trabajo de Luigui, pese a que en sus shows él suele interactuar con mujeres atractivas. “Lo conocí en ese ambiente, sé cómo es su trabajo”, declaró con naturalidad, ganándose comentarios positivos por su madurez. Magaly Medina destacó la transformación del artista, resaltando su serenidad actual y el equilibrio que ha encontrado en su vida personal.

También se abordó el caso de Leslie Moscoso , quien reveló que su expareja Luisito Sánchez le enviaba chocolates hasta un día antes de oficializar a su actual pareja. El cantante respondió señalando que ya no participa en el reality donde ambos coincidieron y recordó que están separados desde hace más de diez años. La conductora calificó el comportamiento como “inmaduro” y criticó la falta de claridad emocional.

El tema sentimental también estuvo presente con Mario Irivarren , a quien Magaly acusó de estar coqueteando nuevamente con su ex pareja, pese a que él mismo había declarado estar distanciado. Todo esto ocurre mientras Patricio Parodi estaría acercándose a esa misma expareja. Según la periodista, el cruce entre ambos en una boda habría generado tensión y, por eso, fueron colocados frente a frente en el reality Esto es Guerra .

A propósito del entorno de Parodi, Magaly calificó el programa protagonizado por Onelia y Patricio como “una nueva telenovela barata”, acusándolo de apelar únicamente al morbo. Mostró un segmento donde Onelia y su ex, Mario Irivarren, participaron en un juego de besos, generando una nueva ola de comentarios en redes.

En el mundo de los realities, Said Palao presentó oficialmente Los Palao, un nuevo programa que busca retratar la vida de su familia con un formato similar al de Las Kardashian. Magaly no se mostró muy convencida: “No hay un cerebro detrás”, dijo al ver el primer episodio. Aseguró que el reality se apoya en los conocidos Said y Austin, pero que carece de guión y argumento sólido.